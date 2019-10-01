 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Атырауские чиновники присвоили почти 40 млн тенге у детей из малообеспеченных семей
19:52 02.10.2019

Они все оказались на скамье подсудимых.

В Атырау начался судебный процесс по делу бывшего заместителя акима области и нескольких экс-чиновников, передает Zakon.kz со ссылкой на AstanaTV.
Их обвиняют в растрате государственных средств. Несмотря на то, что судебный процесс проходил в открытом режиме, обвиняемые выступили против проведения видеосъемки.

На скамье подсудимых - восемь человек. Они были задержаны в начале года. Среди них - экс-руководитель областного управления образования, его заместитель, а также бывший заместитель акима по социальной сфере. Последний был доставлен в зал суда из СИЗО. Остальные находятся под домашним арестом.

2 октября зачитали обвинительный акт. По материалам дела, начальник отдела образования трудоустроил свою супругу в методический центр. Однако женщина не знала об этом. Заработную плату чиновник тратил на личные нужды. Его заместитель присвоила сумму в 39 миллионов тенге. Эти средства были выделены на проведение Президентской елки для детей из малообеспеченных семей.

Источник - Zakon.kz
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