Россия выбрала Китай, как основной способ хранения собственных средств

20:43 02.10.2019

Китай впервые стал лидером хранения официальных золотовалютных активов России



На конец марта 2019 года Банк России разместил больше всего своих зарубежных активов в этой стране - 13,4% всех золотовалютных активов, или $65 млрд из $487,4 млрд, указано в последнем обзоре ЦБ по управлению активами, сообщает ТГ-канал "Экономика".

Китай впервые стал лидером, с точки зрения иностранной географии, хранения официальных золотовалютных активов России. Вплоть до апреля 2018 года первенство держали США, до тех пор пока Россия не распродала большинство американских государственных бумаг.

С середины 2018 года больше всего активов ЦБ размещено фактически в России - 18,2%, или $88,6 млрд - в монетарном золоте в хранилище ЦБ.



• 13,2% всех активов ЦБ размещено в Германии.

• 11,6% - во Франции.

• 10,2% - в Японии.

• США опустились уже на пятое место - на их долю приходится 9,2% золотовалютных активов ЦБ.

Сообщается, что ЦБ вкладывается преимущественно в гособлигации или облигации с госгарантиями.