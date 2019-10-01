"Молчание" политиков в Киргизии: Политический бойкот или страх за свое будущее? - "ВБ"

20:57 02.10.2019

02 октября 2019 Бакыт Стамов



Ни для кого не секрет, что политики сегодня в Кыргызстане стали менее активными по сравнению с прежними временами. По крайней мере, пользователи интернета часто задают вопрос, почему по тем или иным знаковым событиям известные политические деятели в стране словно воды в рот набрали, совершенно не высказывая свою позицию. Есть мнение, что таким образом президенту объявлен негласный политический бойкот, мол, пусть сам разбирается со всеми проблемами, а мы посмотрим, к чему все это приведет. Потом всегда можно будет подхватить нужную волну, как это произошло в отношении бывшего главы государства. Также причинами "пассивности" политиков называют предстоящие выборы в парламент либо обыкновенный страх.



Последнему пункту больше предпочтения отдал и лидер политической партии "Ак калпак" Улукбек Маматаев, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями. Более того, он уверен, что такой страх политиков связан именно с Атамбаевым.



- Его закрыли и все стали бояться. В стране конкретного лидера нет, как и оппозиции. Не на кого опираться и на самом деле тем очень много, которые можно было бы поднять. Но все сейчас боятся, в плане того, что нет уверенности в завтрашнем дне. Даже те, кто выступал когда-то ярко, сегодня им потихоньку дают должности, и они уходят в тень. К примеру, вот СМИ писали, что Бекназаров может стать послом в Малайзии. Плохо или хорошо, но он всегда критиковал власть, в том числе и Атамбаева. Возможно, это и неправда, но не исключено, что ему таким образом намекают на должность посла, - сказал он.

Собеседник редакции предположил, что после выборов в парламент оппозиция в Кыргызстане появится и активизируется.



- Никто из нынешних известных политиков до выборов не хочет попасть в немилость к власти. Конкретная оппозиция появится после выборов, куда войдет в первую очередь те, кто не попадет в парламент. До этого же времени все заняли выжидательную позицию, - добавил он.

С мнением Маматаева согласился и другой известный общественный деятель в Кыргызстане, который, тем не менее, попросил не указывать его имени.

Он уверен, что сегодня нет смысла противостоять власти, так как выгоднее стало молчать.



- Сейчас смысла борьбы никто не видит, ты просто станешь врагом определенным группам лиц. Все ждут легитимного времени, когда начнутся выборы. Поэтому все сейчас заняты выборами и перегруппировкой. Никому не нужно раньше времени совать голову в петлю. Бывшего президента закатали и все поняли, что церемониться с ними никто уже не будет. Сейчас все поняли, что лучше молчать и наблюдать, в противном случае себе дороже станет. Любая власть рано или поздно начинает делать ошибки. В случае ее провала можно потом эту власть всегда покритиковать, как это сделали многие политики, которые молчали во времена Атамбаева, - привел он VB.KG пример.