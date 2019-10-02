 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Война в Ливии охватывает все новые районы. Хафтар неожиданно объявил о неслыханной победе
21:06 02.10.2019

Война в Ливии охватывает все новые районы, а ИГ укрепляет свои позиции

Равиль Зиннатуллович Мустафин – журналист-международник.
2.10.2019

Солдаты Ливийской национальной армии продвигаются к столице страны Триполи.
После почти шести месяцев не очень успешных для Ливийской национальной армии (ЛНА) боев за столицу страны представители Халифы Хафтара выступили с неожиданным сообщением. Как передает портал Ashark al-Awsat, ссылаясь на заявление пресс-службы ЛНА, войскам Хафтара удалось на ряде направлений прорвать оборону отрядов милиции, лояльных Правительству национального единства (ПНЕ) Фаиза Сараджа, и значительно продвинуться по направлению к Триполи.

Заявление пресс-службы ЛНА выдержано исключительно в бравурных, победных тонах. В документе, в частности, говорится, что "позиции проправительственных отрядов милиции прорваны на различных участках фронта после нанесения по ним точных авиаударов" со стороны ЛНА.
Один из старших офицеров ЛНА в беседе с корреспондентом Ashark al-Awsat сказал, что войскам Хафтара удалось выйти на передовые рубежи в направлении Азизийи, которая расположена в 40 км от Триполи и считается южными воротами столицы. По его словам, защищающие Триполи отряды милиции "очень слабы". Тем не менее он отказался говорить о конкретных потерях в рядах защитников ПНЕ. В распространенном пресс-службой ЛНА видеоматериале видно, как группа вооруженных людей сдается в плен, сдает оружие, боеприпасы, снаряжение.

Но хвастливые заявления соратников Хафтара вызывают большие сомнения в их объективности, правдивости и соответствии с действительностью. Складывается впечатление, что заявления ЛНА звучат не как победная реляция, а больше как крик отчаяния. Хотя нельзя исключать, что ЛНА одержала какую-то частную победу. И не более того. К тому же с самого начала наступательной операции стороны находились как бы на равных, а в последнее время вообще казалось, что наметился перевес в пользу ПНЕ.

Между тем представители ПНЕ, в том числе командующий операцией "Вулкан гнева", начатой в ответ на наступление Хафтара на Триполи, Тахер аль-Гарбийя заявил, что попытки войск Хафтара продвинуться ближе к Триполи окончились полным провалом, а вот отрядам ПНЕ удалось захватить новые позиции в Рамле к югу от Триполи.
Постепенно бои между ЛНА и сторонниками ПНЕ выходят за границы Большого Триполи. Перестрелки, обмен авиационными, ракетными и артиллерийскими ударами время от времени происходят на юге, в прибрежных городах на западе страны. В начале этой недели крупный (по ливийским меркам) прибрежный город Сирт, в окрестностях которого некогда родился Муаммар Каддафи, подвергся авианалетам со стороны ЛНА. Город обороняют так называемые Силы защиты Сирта по главе с Наасом Абдуллой, которых поддерживают подразделения из Мисураты, также враждебно настроенные по отношению к Хафтару. Стратегическая важность этого города обусловлена близостью к так называемому нефтяному треугольнику, куда выходят терминалы, через которые нефть перекачивается в танкеры.

Однако во вторник вечером авиация Хафтара была перенацелена на аэродромы в Мисурате и в Триполи. Как заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, в связи с тем что разведке ЛНА стало известно, что в ангарах на этих аэродромах хранятся беспилотные летательные аппараты, произведенные в Турции и доставленные в Ливию для участия в боевых действиях на стороне сил ПНЕ Сараджа. В результате воздушных рейдов ВВС ЛНА несколько дронов было уничтожено.

Турция в последнее время фактически открыто нарушает резолюцию ООН, запрещающую поставки любого оружия в Ливию. Более того, турецкие венные принимают участие в организации и проведении военных операций против частей ЛНА, присутствуют в боевых порядках отрядов милиции, воюющих на стороне ПНЕ. Именно благодаря военной, военно-технической и финансовой помощи Катара и Турции Хафтар не может справиться с отрядами милициями ПНЕ.
Одновременно с боями, которые продолжаются вот уже более полугода за Триполи между сторонниками Хафтара и Сараджа, американцы все активнее проводят спецоперации против террористических группировок. По сообщениям представителей командования США в Африке (AFRICOM), американцы нанесли за последний месяц уже четвертый удар по террористической группировке в окрестностях небольшого городка Мурзук на юго-западе Ливии, причем каждый раз, когда наносится удар, погибают от 8 до 18 боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ). США, по сути, выполняют работу за ливийцев, слишком занятых кровопролитной борьбой за власть между Хафтаром и Сараджем.

Как заявил на днях руководитель операций AFRICOM Уиьям Гейлер, удары были скоординированы с ПНЕ таким образом, чтобы лишить ИГ возможности нападать на ливийцев. Ухудшение ситуации с безопасностью в Ливии позволило боевикам, связанным с ИГ, расширить свое присутствие на неподконтрольных территориях на юге страны. В последние месяцы они взяли на себя ответственность за несколько нападений на ливийских граждан и военнослужащих. По некоторым данным, сегодня в Ливии действуют от 500 до 750 боевиков, однако некоторые эксперты считают, что их намного больше. Ливийский журналист Махмуд Масрати называет цифру 2 тыс.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570039560
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