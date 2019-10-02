Евразийский экономический союз расширится за счет Узбекистана, - В.Панфилова

21:08 02.10.2019

В Ташкенте подсчитывают плюсы и минусы от членства республики в интеграционном объединении



Валентина Матвиенко и Нурдинжон Исмоилов обсудили возможности интеграционного объединения.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял решение о проработке вопроса о присоединении республики к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Об этом 2 октября сообщила в Ташкенте спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Законодательной палаты Олий мажлиса (парламента) Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян, подводя итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое накануне состоялось в Ереване, отметил, что ЕАЭС расширяет географию сотрудничества. Помимо Ирана и Сингапура, которые присоединились к зоне свободной торговли ЕАЭС, пополнить ряды организации может Узбекистан. Об этом заявила в ходе визита в Ташкент Валентина Матвиенко: вступление Узбекистана в ЕАЭС даст новые возможности для двустороннего взаимодействия, и будут устранены "определенные барьеры и преграды, которые существуют в межгосударственных отношениях". Она выразила надежду, что процесс согласования не затянется, и сообщила, что Совет Федерации готов участвовать в мониторинговой миссии на выборах в парламент Узбекистана, которые состоятся в декабре 2019 года. "Мы готовы принять участие в мониторинговой миссии и со стороны межпарламентской ассамблеи, и со стороны Совета Федерации, если будет приглашение", – цитирует Матвиенко РИА Новости.



Внешняя политика Узбекистана в период после обретения государственной независимости основывалась на двух базовых принципах. Первый – это сбалансированная равноудаленность от мировых центров сил. Второй – отказ от участия в многосторонних интеграционных объединениях и упор на двусторонние связи (военно-технические, экономические и др.). Эти принципы закреплены в Концепции внешней политики, утвержденной парламентом страны в 2012 году. И как ранее говорил "НГ" директор Центра исследовательских инициатив "Ма’no" Бахтиер Эргашев, Ташкент придерживается этих принципов и в среднесрочной перспективе присоединяться к ЕАЭС не планирует, отдавая предпочтение развитию двусторонних связей.



Однако с началом реформ в политической и особенно в экономической сфере в республике стали обсуждать плюсы и минусы от взаимодействия с ЕАЭС. Так, в июне нынешнего года Шавкат Мирзиеев, выступая в парламенте, отметил, что "Узбекистан изучает возможности присоединения к ЕАЭС". По его словам, недостаточно произвести качественную продукцию, гораздо труднее найти для нее рынки сбыта. "Хотим мы или нет, но Россия и ЕАЭС – это наши основные партнеры, 70% нашей торговли связано с ними", – заявил узбекский лидер.

Если для экспорта сельхозпродукции Ташкенту удалось открыть зеленый коридор в Россию, а со следующего года он будет действовать и для стран Балтии, Белоруссии, Киргизии и Казахстана, то при поставках промышленных товаров, в частности автомобилей, Узбекистан испытывает определенные трудности.



С точки зрения экономической целесообразности участие в ЕАЭС выгодно для узбекского бизнеса, считает Бахтиер Эргашев. В случае вхождения в ЕАЭС узбекские производители получат равноправный доступ к рынку стран ЕАЭС (прежде всего России и Казахстана), будут созданы равные условия для трудовых мигрантов, получен доступ к российским инвестиционным ресурсам и технологиям. Но есть и минусы. "Это потеря части суверенитета, передача вопросов таможенно-тарифного регулирования (политический аспект). Резкое ужесточение конкуренции на определенных рынках (начиная с автомобилей и заканчивая пищевой промышленностью). Проблемы с техническим регулированием и стандартами (они у нас различаются). Плюс очень серьезные геополитические последствия. И надо бы все это просчитывать", – считает эксперт. По мнению Бахтиера Эргашева, не стоило бы спешить с вступлением в ЕАЭС.



В Узбекистане также существует мнение, что исходя из опыта Казахстана и Киргизии в нынешних условиях присоединение Узбекистана к ЕАЭС приведет к росту цен, широкому и неконтролируемому проникновению более конкурентоспособной российской продукции на узбекский рынок. Есть понимание, что узбекский бизнес пока не готов к жесткой конкуренции с российскими производителями.

Научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев сказал "НГ", что никаких комиссий на уровне Минэкономразвития РФ и профильных комитетов для разработки документов для вступления Узбекистана в ЕЭС пока не создавалось. "О поручениях по институтам тоже не слышал (если сравнивать, по теме Украины в ТС и ЕАЭС работало множество структур). Не уверен, подписан ли Ташкентом Меморандум о сотрудничестве с ЕАЭС, а без этого вообще трудно говорить о присоединении. Возможно, конечно, сделать этот шаг в режиме "политической воли" – например, в феврале 2020 года (на это время запланирован визит президента Узбекистана в РФ. – "НГ"). После чего документы будут адаптированы и подготовлены к ратификации", – считает Караваев. Наконец, по мнению эксперта, можно ввести Узбекистан в ЕЭАС через статус "наблюдателя". Сейчас таким статусом обладает только Молдавия.



За заявлениями политиков следили и авторы российских Telegram-каналов. "После Каримова за страну было тревожно, но чем дальше, тем нагляднее она выглядит образцом вменяемости для всего региона, - констатирует, например, "Адекват". - И чем больше сейчас в Узбекистане будет нашего бизнеса и заодно мягкой силы во всех проявлениях, тем сильнее это пойдет на пользу обеим сторонам. В том числе потому, что тем меньше там будет чужих".



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

2.10.2019