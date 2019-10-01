Центральная площадь Тараза переименована в честь Нурсултана Назарбаева

21:26 02.10.2019

В Таразе центральная площадь "Достык" переименована в честь Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева, сообщает Zakon.kz.



- Переименовать площадь "Достық" города Тараз на площадь "Нұрсұлтан Назарбаев", - говорится в совместном постановлении акимата Жамбылской области от 26 сентября 2019 года и решении областного маслихата.



Как отмечается в документе, смена названия главной площади города произошла с учетом мнения местного населения и на основании заключения республиканской ономастической комиссии при Правительстве РК.

Постановление вступило в силу с 27 сентября и вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования