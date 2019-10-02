В Багдаде давно уже неспокойно, - А.Веселов

21:31 02.10.2019

Антон ВЕСЕЛОВ | 02.10.2019



Посольство США в Ираке обстреливают, 1 октября двое протестующих убиты

Очередная вспышка напряженности в отношениях между США и их союзниками Великобританией, Израилем и Саудовской Аравией, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран – с другой, не могла миновать Ирак, находящийся под давлением и Вашингтона, и Тегерана.

Конфронтация затронула иракскую территорию в прямом смысле: с середины июля боевые самолеты ВВС Израиля и США, а также неопознанные БЛА нанесли свыше двух десятков ударов по различным объектам, главными из которых явились базы иракского шиитского "народного ополчения", которое на Западе называют иранскими прокси. География воздушных атак охватывает значительную часть территории Ирака – от границы с Сирией в провинции Анбар до границ с Ираном, а также центральные районы страны.



Первой реакцией командования "ополченцев" было решение передислоцировать особо важные объекты в защищенные места, но затем были испробованы более решительные меры. 4 сентября заместитель командующего "ополчением" Абу Махди аль-Мухандис подписал директиву о создании собственных военно-воздушных сил и ПВО для противодействия возможным будущим нападениям и назначил некоего Салаха Махди Хантуша командующим этими виртуальными силами.

Одновременно активизировался видный шиитский клерик Муктада ас-Садр, который в ходе своего визита в Тегеран провел несколько встреч с генералом К. Сулеймани, командующим силами спецопераций "Кудс". Они обсудили сложившуюся ситуацию и перспективы преобразования иракского "народного ополчения" в структуру типа иранского КСИР, который лишь формально входит в состав министерства обороны, а по своим боевым возможностям во многом значительно превосходит регулярную армию.



В Вашингтоне это считают неприемлемым. Там неоднократно давали ясно понять, что примут все необходимые меры, чтобы "нивелировать иранское влияние". Как заявил 13 сентября помощник госсекретаря США Маршалл Биллингсли, народ Ирака является "жертвой" близости Багдада и Тегерана, а потому любая иракская парламентская фракция, даже ведущая, столкнется с санкциями со стороны США, если вступит в сговор с Ираном. Лидером победившей на минувших выборах политической группировки является Муктада ас-Садр, и намек Вашингтона более чем прозрачен.

По всей видимости, последовали экстренные контакты Белого дома с иракскими властями, ибо премьер Абдель Махди не только отверг идею создания ВВС и ПВО в составе "ополчения", но вновь призвал интегрировать эти формирования в иракскую армию. 22 сентября он утвердил новую структуру "народного ополчения", согласно которой упомянутый Абу Махди аль-Мухандис, известный своей близостью к Ирану, лишился должности.



По сообщениям СМИ, состоялся телефонный разговор главы Кабинета министров Ирака с госсекретарем США, в ходе которого А. Абдель Махди заверил Майкла Помпео в том, что Ирак стремится "избегать любых ведущих к эскалации шагов и не допускать использование его территории против любой соседней, братской или дружественной страны. Ирак нацелен на то, чтобы играть позитивную роль в урегулировании кризисов и конфликтов в регионе и дистанцироваться от угрозы войны". Помпео, со своей стороны, коснулся недавней атаки на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco и успокоил иракского премьера: "Как свидетельствуют имеющиеся в распоряжении США данные, иракская территория не использовалась для совершения указанного нападения".

Это заявление вызвало в Ираке новый шквал гневных комментариев – получается, что в Багдаде не контролируют территорию страны, если получают такую информацию из-за океана? 23 сентября посольство США подверглось очередному обстрелу, причем одна из трех выпущенных неуправляемых ракет разорвалась в нескольких метрах от входа в диппредставительство. Одновременно член парламентского комитета по вопросам обороны и безопасности Кярим Мухаммадави заявил, что большинство законодателей выступают за скорейшее рассмотрение законопроекта о выводе ВС США из Ирака.

Несмотря на все попытки принять такое решение, иракские власти признают: война с ИГ (организация запрещена в РФ. – Ред.) не закончена. Террористическая угроза сохраняется, а в отдельных районах возрастает. В минувшем месяце атаки боевиков отмечены в пяти провинциях, 16 сентября в результате трех терактов в столице Ирака погибли 12 мирных жителей. Особенно тревожная обстановка складывается в провинциях Дияла и Киркук. Начальник Главного управления МВД в провинции Киркук полковник М. Рафат сообщил, что с начала года зафиксировано 1343 случая обстрелов, вооруженных нападений, подрывов фугасов, похищений заложников и иных тяжких преступлений, в результате активности ИГ погибли свыше 470 человек. По его словам, разведывательная информация говорит о возрождении ИГ в районах вокруг города Киркук, где у террористов есть укрытия и они могут атаковать в любом месте – в ночь на 14 сентября боевикам удалось на время перекрыть главную трассу между провинцией Киркук и Багдадом. Офицер отметил, что иракские силы безопасности не в состоянии справиться с проблемой самостоятельно.



Иракская армия периодически привлекается к подавлению активности боевиков, используя поддержку ВВС США. В первой половине сентября очередная операция была проведена в районе Хамам аль-Алиль (провинция Нейнава), а также в районах Ширгат и Гаяра с преимущественно суннитским населением на севере провинции Салах эд-Дин. О результатах операции не сообщалось, но стало известно, что командование иракской армии любезно предоставило возможность группе британских военных специалистов детально ознакомиться с танками российского производства Т-90С, недавно поступившими на вооружение 35-й бронетанковой бригады 9-й танковой дивизии (на фото).



Президент Ирака Бархам Салех, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, объявил о масштабном проекте по восстановлению инфраструктуры Ирака и подчеркнул: "Мы стремимся превратить нашу страну из арены насилия в экономический узел региона". За несколько дней до этого по итогам поездки премьера Ирака в Китай были подписаны восемь долгосрочных соглашений в различных областях, включая финансы, торговлю, безопасность, строительство, связь, образование и другие. О деталях контрактов не сообщается, но судя по тому, что гость был принят председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Госсовета Ли Кэцяном, китайцы настроены очень серьезно.

Ну а пока президент Ирака рассказывал в Нью-Йорке, как хорошо уже совсем скоро будет жить в его стране, в Багдаде проходили демонстрации. Сначала у офиса премьер-министра собралось около 500 выпускников высших учебных заведений с требованием предоставления рабочих мест. Среди митингующих было много молодых девушек, акция проходила мирно, но полиция применила спецсредства, включая водометы.



1 октября на центральной площади Багдада собрались около 3000 человек на демонстрацию против плохой работы государственных служб, безработицы и коррупции. Силы правопорядка сначала использовали для их разгона слезоточивый газ и водяные пушки, затем открыли огонь. По данным Министерства здравоохранения Ирака, по меньшей мере 200 демонстрантов и 40 сотрудников службы безопасности получили ранения, двое протестующих убиты. Поговорка "В Багдаде все спокойно" уже давно не вызывает у иракцев ничего, кроме горькой усмешки, и это в лучшем случае.