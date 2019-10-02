Борьба за умы – команда Зеленского превращает Украину в оруэлловскую антиутопию, - С.Князев

23:42 02.10.2019 Святослав КНЯЗЕВ | 02.10.2019 |



Выкорчевать инакомыслие!

Если прежняя украинская власть боролась с отдельными журналистами, то новая пошла дальше.

После государственного переворота 2014 года на Украине развернулись беспрецедентные репрессии против прессы. Всего за 14 лет до этого гибель редактора "Украинской правды" Георгия Гонгадзе шокировала общество и стала одним из ключевых факторов, поставивших под сомнение законность правления президента Леонида Кучмы. А после майдана убийства, избиения и уголовные дела против сотрудников СМИ и блогеров стали обыденностью.



В июне 2014 года пропал редактор газеты "Хочу в СССР" Сергей Долгов. Его похитили в Мариуполе боевики одного из парамилитарных националистических формирований. По информации СМИ, он якобы был убит, а его тело – выброшено в одной из лесопарковых зон под Днепропетровском. Однако, согласно заявлениям его жены, судьба журналиста по сей день остается неизвестна, он пропал без вести.



16 апреля 2015 года был убит киевский писатель, журналист и телеведущий Олесь Бузина, являвшийся сторонником двуязычия и федерализации Украины, а также убежденным противником украинского национализма. Обвиняемые в убийстве национал-радикалы до сих пор находятся на свободе, а один из них – Андрей Медведько – избран членом общественного совета Национального антикоррупционного бюро Украины.



В 2015 году за критику "профессиональных националистов" был арестован редактор николаевской региональной газеты Николай Машкин. Несколько месяцев спустя его по обмену отправили в Донбасс, откуда он переехал в Россию. Практически в то же время была арестована по обвинению в "сепаратизме" директор телекомпании "Новая волна" одесситка Елена Глищинская. Она также была освобождена по обмену, и в июне 2016 года прибыла в Москву.



Блогера Руслана Коцабу арестовали и судили за антимилитаристские призывы. Он был приговорен к 3,5 года лишения свободы и 1,5 года провел за решеткой. После критики Киева на Западе Коцаба был признан невиновным апелляционным судом и вышел на свободу в 2016 году. Однако угрозы в его адрес звучат до сих пор.



В мае 2018 года по обвинению в "государственной измене" (без каких-либо доказательств) был арестован главный редактор "РИА Новости - Украина" Кирилл Вышинский. В сентябре 2019 года он был освобожден в рамках обмена между Россией и Украиной по схеме "35 на 35".

Кроме того, объектами уголовного преследования стали Олег Саган, Василий Муравицкий, Павел Волков, Елена Бойко, Мирослава Бердник, Дмитрий Василец, Евгений Тимонин, Александр Бондарчук, Анатолий Маевский, Владимир Скачко, Дмитрий Губин. Чаще всего журналистов обвиняли в "распространении антиукраинских материалов".

На Украине запрещена деятельность многих известных российских СМИ, провайдеры по требованию спецслужб блокировали доступ к их сайтам, а кабельные компании вынуждены были отказаться от трансляции российских телеканалов.

Имело место и давление на редакции, но до прихода к власти Зеленского оно не было системой. Радикальные группировки блокировали офис телеканала "Интер" и поджигали его. Проводились обыски под надуманным предлогом, опечатывались здания редакций. Редактора крупнейшего оппозиционного интернет-СМИ Украины "Страна.UA" Игоря Гужву обвинили в уклонении от уплаты налогов, вынудив его просить политическое убежище в Австрии. В 2018 году в Верховной раде обсуждалась идея запрета деятельности оппозиционных каналов "112" и NewsOne. Личные данные многих журналистов размещены на скандально известном сайте "Миротворец".

Уже при Зеленском телеканал "112" подвергся ожесточенной критике со стороны "патриотической общественности" за намерение показать фильм Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" (от этой идеи затем отказались). А NewsOne – за планы провести телемост между Россией и Украиной (телеканал также не воплотил их в жизнь).

Упомянутые СМИ были одними из немногих, отказавшихся заниматься националистической пропагандой. Они формально соблюдают требования официального Киева (называют воссоединение Крыма с Россией и провозглашение республик Донбасса "оккупацией"), но не скрывают преступления украинских войск и социально-экономические провалы киевских властей, а также отказываются восхвалять нацистских пособников времен Великой Отечественной войны. И вскоре против них начались репрессии.

Генпродюсер NewsOne Василий Голованов попал в базу "Миротворца" за "антиукраинскую пропаганду". 5 сентября Национальный совет по телевидению и радиовещанию единогласно принял решение о том, чтобы обратиться в суд с иском о лишении лицензии телеканала NewsОne. В здание телеканала "112" неизвестные выстрелили из гранатомета. Виновников вооруженного хулиганства никто искать не стал.

26 сентября Нацсовет по телерадиовещанию Украины лишил телеканал "112", являющийся крупнейшим информационным телересурсом в стране, лицензии на цифровое вещание – залога популярности для любого украинского канала. Это отрезает значительную часть его аудитории и может сделать канал нерентабельным. К "112-му" придрались из-за юридических формальностей (срок аренды частот истек, а региональные партнеры канала якобы нарушали условия трансляции).

Команда телеканала назвала это "грубейшей атакой на свободу слова" и "политически мотивированным решением".

Администрация президента аккуратно подержала действия Нацсовета. В поддержку Нацсовета высказались представители партии "Слуга народа". А вот "Оппозиционная платформа" назвала происходящее "заказом Зеленского и Богдана". "Услужливые марионетки из Нацсовета выполнили приказ власти расправиться с независимым телевизионным каналом. Своим решением Нацсовет узаконил рейдерский захват телеканала – тот самый захват, который, как сообщали эксперты и журналисты, готовился в Офисе президента. Члены Нацсовета, полномочия 3 из 8 членов которого уже истекли, вчера послушно выполнявшие пожелания Коломойского и Порошенко, сегодня выполняют заказ Зеленского и Богдана… Под надуманным предлогом, не слушая аргументов представителей телеканала, Национальный совет единогласно, в традициях расстрельных "троек" вынес свой вердикт", – говорится в заявлении "Оппозиционной платформы".

Бывший юрист Коломойского Андрей Богдан, занявший теперь должность главы администрации президента Украины, журналистов недолюбливает в принципе. В августе он заявил "Радио "Свобода"", что команде Владимира Зеленского журналисты не нужны вообще. При этом все прекрасно понимают, что Нацсовет управляется из администрации президента, и давление на "112-й" было политическим заказом.

Редактор "Страны" Игорь Гужва заявил, что "власти просто нащупывают границы дозволенного", избрав такие мишени, за которые не заступится ни Запад, ни местные "активисты".

Журналист Андрей Манчук пишет: "Украинская власть лишила лицензии сверхумеренный, но слегка оппозиционный 112-й телеканал. Теперь Зеленскому есть чем похвастать перед Петром Порошенко. "Нечувана свобода слова" 2.0".

Зеленского, однако, все это не смущает. Он идет дальше. Парламентская фракция партии "Слуга народа" инициировала создание временной следственной комиссии для "расследования" деятельности телеканалов NewsOne, "112" и ZIK.

Остальным "неправильным" СМИ тоже приходится несладко. Работник "Громадского ТВ", созданного при финансовом содействии структур Джорджа Сороса, призвал физически избивать сотрудников оппозиционных изданий вроде "Шарий. НЕТ" или "Страна. UA" прямо на пресс-конференциях.

16 сентября 2019 года на сайте "Страна.UA" вышел материал о том, что офис президента Украины грубо нарушает законодательство, игнорируя запросы издания. Из 20 обращений чиновники ответили всего на 2, причем неинформативно. 27 сентября в сети появилось видео, на котором пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель грубо отталкивает журналиста проекта "Схемы: коррупция в деталях", пытавшегося задать вопросы Зеленскому и главе его офиса Андрею Богдану.

Тактика давления киевского режима на СМИ изменилась. При Порошенко ставка делалась на индивидуальный террор. Отдельных журналистов убивали, избивали, запугивали, возбуждали на них уголовные дела. А вот редакции максимум могли обвинить в нарушениях финансового характера или устроить их "штурм" псевдоактивистами. Однако официально блокировать работу легально зарегистрированных средств массовой информации Порошенко не решался.

Его преемник поменял приемы "борьбы за умы".

Медиаимперия Коломойского является сегодня самой крупной в стране. Однако "информационная" составляющая в ней довольно узкая. "112" и NewsОne для Коломойского – прямые и успешные конкуренты. "Убивая" их, Зеленский работает на своего старого спонсора.

И еще. Зеленский и члены его команды – выходцы с медиарынка. Они умеют создавать информационные повестки, но делают это, играя на низменных инстинктах (шоу президента-комика было образцом юмора не самого высокого пошиба). Здесь каналы вроде "112" и издания вроде "Страны" несут украинской власти немалую информационную угрозу – они могут подсветить ложь президента и его окружения, создавая для народа "альтернативный перевод" происходящего.

"Коллективный Зеленский", судя по всему, намеревается установить на Украине информационную монополию по образцу антиутопий Оруэлла и Брэдбери. Инакомыслие будут выкорчевывать. Это и есть "европейский путь" Украины. Источник - fondsk.ru

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