Что происходит с золотом? - В.Малышев

00:33 03.10.2019 Владимир МАЛЫШЕВ | 02.10.2019



К столетию лондонского золотого фиксинга

Европейские центробанки отказались продлевать соглашение о согласованных продажах золота – Central Bank Gold Agreement. РИА "Новости" предположило, что "мировой рынок драгоценных металлов, наконец, освободится от векового контроля и манипуляций Банка Англии и династии Ротшильдов".



Запуск золотого фиксинга – определения цены на золото банком Англии и Ротшильдами – состоялся в далеком 1919 году. С тех пор встречи четырех лондонских "золотых брокеров" происходили ежедневно в штаб-квартире Ротшильдов в Лондоне на Сент-Суитинс-лэйн, через дорогу от Банка Англии. Каждое утро здесь в 10:30 неизменно встречались пятеро респектабельных джентльменов, которые и определяли цену на золото…

Ротшильды оставались председателями золотого фиксинга до мая 2004 г., когда их инвестиционный банк загадочно ушел в тень после многих лет господства на лондонском рынке золота. Однако 19 сентября сего года, незадолго до упомянутого решения центробанков, в штаб-квартире Ротшильдов, все в том же офисе компании NM Rothschild & Sons на Сент-Суитинс-лэйн, состоялась встреча, участники которой отметили столетие золотого фиксинга. Гостей принимал глава N M Rothschild & Sons Давид Рене де Ротшильд. Получается, с рынка золота Ротшильды и не думали уходить?



Как писал в 2013 году профессор Валентин Катасонов, золото постепенно возвращает себе статус денежного металла; не исключено, что завтра оно из обычного биржевого товара превратится во всеобщий эквивалент и средство обмена и платежа, что будет означать коренной переворот в мировой экономике.



Прогноз Катасонова подтверждают последние новости с валютных рынков. Эксперты Goldman Sachs предрекают доллару ослабление. Речь идет о том, что именно золото может заменить как средство расчета слабеющий доллар США. К этому уже идет подготовка. Ряд стран осуществляют закупки желтого металла. Так, в 2018 году Банк России стал крупнейшим покупателем золота. Его золотой запас увеличился на рекордные 274,3 тонны (это 42% всех прошлогодних закупок золота центробанками). По сравнению с 2009 годом Россия увеличила свои золотые резервы в четыре раза, и сейчас они составляют 2.239,23 тонны. В последние годы крупнейшим покупателем желтого металла на мировом рынке среди центробанков наряду с Банком России является Народный банк Китая (НБК).

Еще в декабре 2012 года бывший председатель ФРС США Алан Гринспен заявил в эфире Bloomberg TV: "Где-то через три года все активы в мире будут номинировать в юанях, и люди забудут, что такое американский рынок". Этого не произошло, но понимание того, что доллар может перестать быть мировой валютой, складывается. По данным World Gold Council, по запасам золота впереди с большим отрывом идут США, у них более 8 тыс тонн золота; затем следуют Германия, Италия, Франция и Россия.



Хозяева золота не раз использовали его как политическое оружие. В 1982 году манипуляциями с ценами на золото был "наказан" СССР за ввод войск в Афганистан; тогда стоимость желтого металла рухнула с 850 долларов за унцию до 300, обесценился один из основных экспортных товаров Советского Союза.



Другой пример. Незадолго до начала Второй мировой войны французское правительство вывезло значительную часть золотого запаса страны в США. После войны американцы не спешили возвращать французское золото. Тогда президент Шарль де Голль собрал полтора миллиарда бумажных долларов и предъявил их Соединенным Штатам, предложив президенту Линдону Джонсону обменять их по официальному курсу 35 долларов за унцию золота. Что за этим последовало, известно: после "студенческой революции" 1968 года де Голлю пришлось уйти.



Несколько лет назад Германия и Голландия попытались вернуть свои золотые запасы. Немецкий золотой резерв – второй в мире после американского – 3400 тонн. Это золото приобреталось на биржах Нью-Йорка и Лондона, где оно и оставалось – "на доверительном хранении". Однако вернуть золото немцам и голландцам не удалось. А недавно Банк Англии ответил отказом на требование Венесуэлы вернуть стране 15 тонн золота, хранящегося в Банке Англии.



До сих пор не утратил интереса вопрос, что стало с золотом Российской империи, чей золотой запас к началу мировой войны составлял 1311 тонн (первое место в мире). Во время войны золотом пришлось гарантировать Англии возврат военных кредитов. Иностранными кредитами тогда ведал тайный представитель Ротшильдов в России барон Штиглиц, занимавший пост министра финансов. В августе 1918 года большая часть золота в размере 505 тонн была захвачена Колчаком, и часть его потом бесследно исчезла.

К 1923 году золотой запас советской страны составлял всего 400 тонн и продолжал таять, к 1928 году оставалось лишь 150 тонн. В 1930-е годы начался быстрый подъем золотодобычи, благодаря чему к 1941 году золотой запас СССР достиг 2800 тонн (второе место в мире). Золото стало одним из источников финансирования советской индустриализации, но после смерти Сталина запас стал иссякать. В 1991 году, к моменту распада СССР, он составлял всего 290 тонн.



Часть российского золота уже более ста лет остается за океаном. В свое время подсчетом российских денег, которые застряли в английских и американских банках во время Первой мировой войны, занимался сотрудник Академии наук СССР профессор Владлен Сироткин. По его подсчетам, только с конца 1915 по конец 1916 года царское правительство отправило в США несколько партий золота для закупки оружия и бездымного пороха. Ни оружие, ни порох до России не дошли.



В 2010 году в Государственной думе состоялись слушания по вопросу взыскания иностранных долгов в пользу России, но возвращать в Россию "царское золото" никто не собирается. В СМИ появилась информация, что США не возвращают "золотые долги" другим странам по той причине, что золота у них… уже нет! Федрезерв давно расстался с немецким золотом и использовал его в своих банковских операциях, считает доцент факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы Василий Якимкин: "В США уже давно немецких слитков нет. Поэтому немецкое руководство убедили на самом высоком уровне отменить решение вернуть золото в Германию. Ясно, что американцы его продали и перепродали".



Бывший помощник по экономической политике министра финансов США Пол Крейг Робертс писал: "Никто из стран, хранящих свое золото в Америке, не получит его обратно… После того как Штаты истратили свое золото, они начали распродавать и то, что было у них на хранении. На мой взгляд, большая часть золотых запасов была исчерпана где-то в 2011 году. К настоящему моменту, думаю, запаса золота у американских властей больше не существует".

Впрочем, некоторые думают иначе, полагая, что США сосредоточили колоссальные запасы желтого металла, намного превышающие официальные. Они считают, что запасы черного золота необходимы глобальной элите как внебюджетный источник, не подконтрольный государству, для финансирования операций в целях установления "нового мирового порядка". Д. Уилкок в своей "Финансовой тирании" определяет количество золота в системе тайного хранения США с точностью до килограмма: 2.420.937,4 кг.



Не будем спешить оспаривать Уилкока. Наиболее логичный вывод из того, что происходит сейчас с золотом, состоит в том, что идет глобальная перестройка мировых рынков в связи с закатом эры всемогущества доллара.

Ну а какую нишу в системе глобальной власти определят себе Ротшильды, отметившие недавно юбилей золотого фиксинга, мы еще увидим. Источник - fondsk.ru

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