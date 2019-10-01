|Своих не нарожаем: зачем Россию делают "миграционно привлекательной"
01:24 03.10.2019
Иностранцы смогут получать наши паспорта всего за год работы
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ
Со 2 октября вступил в силу закон, упрощающий прием в российское гражданство зарубежных высококлассных специалистов.
"Комсомолка" не раз уже писала о том, что численность населения в нашей стране катастрофически уменьшается. И уж коль скоро никак не удается ощутимо поднять естественный прирост (то есть обеспечить устойчивое превышение рождаемости над смертностью), то остается единственный реальный путь - привлечение мигрантов. Чтобы они стали новыми россиянами.
Но и естественного притока зарубежных работников уже не хватает. По данным Росстата, за январь-июль 2019 г. убыль населения составила 209,7 тыс. человек, а миграционный прирост дал всего 154 тыс. человек. Для того, чтобы переломить ситуацию, решено принять меры, повышающие привлекательность России для иностранцев.
Так, 2 октября вступил в силу закон, упрощающий прием в российское гражданство зарубежных высококлассных специалистов. Теперь им надо официально отработать на территории нашей страны не 3 года, как прежде, а всего год. И тогда они получают право на получение российского паспорта в упрощенном порядке.
Инициатором новшества стало правительство РФ. В кабинете министров считают, что "предоставление в максимально короткие сроки гражданства России квалифицированным работникам, востребованным экономикой страны, является важным фактором обеспечения экономического роста".
В заветный список, составленный Минтрудом, входит 74 профессии - в основном, это медицинские, инженерные и рабочие специальности.
В правительстве считают, что предоставление в максимально короткие сроки гражданства России квалифицированным работникам является важным фактором обеспечения экономического роста.
А на днях правительство внесло в госдуму еще один законопроект, облегчающий получение российского паспорта для иностранцев. Теперь им уже не надо будет отказываться от гражданства своей страны. Правда, такая мера хоть и является пока еще юридически обязательной, в реальной жизни не выполняется. Кандидаты в гражданство пишут соответствующее обязательство, а выполнено оно или нет, как правило, никто не проверяет. То же касается и получения россиянами паспорта другой страны.
Все эти шаги предприняты в рамках утвержденной указом президента "Концепции государственной миграционной политики на 2019–2025 годы".
По данным Минэкономразвития, повышение миграционной привлекательности поможет перекрыть естественную убыль населения. Уже в 2020 году миграционный прирост составит 441 тыс. человек - на 49% больше, чем в 2019 году, а к 2024 году превысит 500 тыс. человек, прогнозирует ведомство.
ЧТО МИГРАНТЫ СДЕЛАЮТ С РОССИЕЙ?
Многие эксперты, да и простые граждане бьют тревогу: понаедут мигранты, и что будет с Россией?
- Без мигрантов нам никак, - твердо сказал КП директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. - Привлечение соотечественников из-за рубежа не имеет перспективы, потому что нет там такого большого числа соотечественников. Для такой огромной территории у нас очень низкая численность. Не хватает рабочих рук, большая часть территории не обжита, она используется как кладовая для полезных ископаемых - это неправильно. К тому же население не только сокращается, но еще и съезжается в европейскую часть, покидая Сибирь и Дальний Восток. Есть над чем задуматься, учитывая стратегические интересы России. Если отказаться от мигрантов, то эти процессы будут идти еще быстрее.
Несколько лет назад в ежегодном демографическом докладе "Население России" Вишневский с коллегами дал ошеломляющий прогноз. Для того, чтобы обеспечить численность населения России на минимально приемлемом уровне в 144 млн человек, уже в 2075 году доля мигрантов и их потомков в России должна превысить 50%. И дальше с каждым годом увеличиваться.
- Ничего в этом страшного, - успокаивает он. - Дети мигрантов - это же и дети от смешанных браков с русскими. И даже если взять детей из чисто мигрантских семей - они вырастут в России, ассимилируются в русскую культуру, поэтому очень высока вероятность того, что и они будут считать себя русскими.
Однако процесс ассимиляции не стоит отпускать на самотек. Плавильным котлом, в котором сформируется русская нация XXI века, надо пользоваться умело и осторожно.
- Взаимодействие разных культур, менталитетов, религий неизбежно высекает искру, - считает ученый. - Для того, чтобы это происходило менее болезненно, должна существовать программа интеграции приезжающих. Это у нас главная проблема в работе с мигрантами.
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Врач здравпункта;
Врач-кардиоревматолог;
Врач-лаборант;
Врач общей практики (семейный);
Врач-педиатр;
Врач приемного отделения;
Врач-психиатр;
Врач-специалист;
Врач-статистик;
Врач-терапевт;
Врач-фтизиатр участковый;
Газосварщик;
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Главный металлург;
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Инженер-конструктор;
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Инженер по внедрению новой техники и технологии;
Инженер по добыче нефти и газа;
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Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
Инженер по метрологии;
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