 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 03.10.2019
01:25  Как Токаев указал. КазАрхеологи тут же сенсационно нашли в Улытау ранее неизвестные могилы ханов-джучидов
01:24  Своих не нарожаем: зачем Россию делают "миграционно привлекательной"
01:20  Немец, вывезший сына из Германии в Россию: "Я спас ребенка из концлагеря"
00:33  Что происходит с золотом? - В.Малышев
00:01  А если Грета Тунберг - ангел? - Н.Даутбек-кызы
Среда, 02.10.2019
23:42  Борьба за умы – команда Зеленского превращает Украину в оруэлловскую антиутопию, - С.Князев
22:51  Раненый во время "атамбай-путча" начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов пришел в себя в московской клинике

21:31  В Багдаде давно уже неспокойно, - А.Веселов
21:26  Центральная площадь Тараза переименована в честь Нурсултана Назарбаева
21:08  Евразийский экономический союз расширится за счет Узбекистана, - В.Панфилова
21:06  Война в Ливии охватывает все новые районы. Хафтар неожиданно объявил о неслыханной победе
21:00  КырПраво. Новые кодексы привели к правовому бардаку, - К.Осмоналиев
20:57  "Молчание" политиков в Киргизии: Политический бойкот или страх за свое будущее? - "ВБ"
20:50  Попытка переворота в Америке, Украина и "окно возможностей" для России, - И.Шишкин
20:43  Россия выбрала Китай, как основной способ хранения собственных средств
19:52  Атырауские чиновники присвоили почти 40 млн тенге у детей из малообеспеченных семей
17:20  Умер автор музыки к "Кин-дза-дза" Народный артист СССР композитор Гия Канчели
16:11  Bloomberg: Россия и Саудовская Аравия добывают слишком много нефти?
14:28  Скончался любимец советских женщин - чешский певец Карел Готт
14:27  Странная история. 23-летняя узбечка-сиделка застрелилась в доме турецкого генерала и депутата Унала
14:23  Зов кочевого мира, - Э.Джумабаев
13:39  Китаю надо решить еще 4 стратегические задачи, - Эндрю Шэн, Сяо Ган
13:36  "Он не смог умереть великим вождем". Вышел ЖЗЛ Чан Кайши
13:35  Вульгаризация казахского сознания и языка: когда и почему распространилось презрительно-насмешливое "токал", - Н.Даутбек-кызы
13:30  "Сталин и Мао слушают нас". Китай вырос из штанишек младшего брата СССР, - В.Кулагин
11:58  Дети кукурузы с синдромом Аспергера. Чем опасна Грета Тунберг, - Д.Бавырин
11:55  Снят с должности за "недостатки в работе" 8-й главный коневод Туркмении (глава "Туркмен атлары") Аннанепесов
11:24  Переориентация тадж-миграции: Катар вместо России? - Х.Хуррамов
11:20  Таджикистан сдал китайцам (в аренду) памирский серебряный рудник "Якчилва" (без уплаты налогов на 7 лет!)
11:10  Уволен и лишен всех наград МВД Туркмении И.Муликов. Его сменил - М.Чакыев
10:49  Bloomberg: Трамп добился нового "триумфа" в торговой войне с КНР?
10:38  Формула Штайнмайера: Киев чувствует скорое уничтожение своей недогосударственности, - К.Мочар
09:49  Когда израильтяне отправят Нетаньяху на помойку истории? - М.Ошеров
09:47  Кто получит "Резонанс" – иранцы или сирийцы? - А.Запольскис
09:35  Кечирип коюнуздар! Рос-шоу-фрик Малахов извинился перед кыргызским народом
09:25  Казахстан выкупает у российской "Интер РАО" долю в Экибастузской ГРЭС-2
09:06  Слив нефти. Нефтегазовой индустрии грозят перекрыть кран из-за потепления климата, - Д.Мигунов
09:02  Тегеран снова грозит снять с себя обязательства по СВПД, - Д.Моисеев
07:53  Бразилия выставила на торги свой авианосец "Сан-Паулу" (бывший французский "Фош")
07:09  Заграничная торговля: ЕАЭС расширит сотрудничество с третьими странами, - Д.Лару
00:56  Иран идет на сближение с Евразийским экономическим союзом, - В.Панфилова
00:46  Почему красный Китай смог пережить Советский Союз, свой прототип и своего прародителя, - С.Сигачев
00:17  КНР отмечает 70-летие: история и современность, - В.Павленко
00:15  Увидел свет трехтомник о российской диаспоре Узбекистана
Вторник, 01.10.2019
20:54  Bloomberg: США действительно грозит гражданская война?
20:47  Почему немцы бегут из Германии в Россию, - "КП"
20:45  Кто настоящие потомки Золотой Орды?
20:44  Киргизия объявила в розыск Интерпола экс-главу ГКНБ генерал-полковника Табалдиева
15:33  Актуальной версии Китая сегодня 70 лет, - ИА REX
14:55  О первом хане Казахской Орды - Керее (история), - Е.Сарсенбаев
14:27  Американцы убийственно глупы в отношении России, - Оливер Стоун
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Своих не нарожаем: зачем Россию делают "миграционно привлекательной"
01:24 03.10.2019

Иностранцы смогут получать наши паспорта всего за год работы

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ

Со 2 октября вступил в силу закон, упрощающий прием в российское гражданство зарубежных высококлассных специалистов.

"Комсомолка" не раз уже писала о том, что численность населения в нашей стране катастрофически уменьшается. И уж коль скоро никак не удается ощутимо поднять естественный прирост (то есть обеспечить устойчивое превышение рождаемости над смертностью), то остается единственный реальный путь - привлечение мигрантов. Чтобы они стали новыми россиянами.

Но и естественного притока зарубежных работников уже не хватает. По данным Росстата, за январь-июль 2019 г. убыль населения составила 209,7 тыс. человек, а миграционный прирост дал всего 154 тыс. человек. Для того, чтобы переломить ситуацию, решено принять меры, повышающие привлекательность России для иностранцев.

Так, 2 октября вступил в силу закон, упрощающий прием в российское гражданство зарубежных высококлассных специалистов. Теперь им надо официально отработать на территории нашей страны не 3 года, как прежде, а всего год. И тогда они получают право на получение российского паспорта в упрощенном порядке.

Инициатором новшества стало правительство РФ. В кабинете министров считают, что "предоставление в максимально короткие сроки гражданства России квалифицированным работникам, востребованным экономикой страны, является важным фактором обеспечения экономического роста".

В заветный список, составленный Минтрудом, входит 74 профессии - в основном, это медицинские, инженерные и рабочие специальности.

В правительстве считают, что предоставление в максимально короткие сроки гражданства России квалифицированным работникам является важным фактором обеспечения экономического роста.

А на днях правительство внесло в госдуму еще один законопроект, облегчающий получение российского паспорта для иностранцев. Теперь им уже не надо будет отказываться от гражданства своей страны. Правда, такая мера хоть и является пока еще юридически обязательной, в реальной жизни не выполняется. Кандидаты в гражданство пишут соответствующее обязательство, а выполнено оно или нет, как правило, никто не проверяет. То же касается и получения россиянами паспорта другой страны.

Все эти шаги предприняты в рамках утвержденной указом президента "Концепции государственной миграционной политики на 2019–2025 годы".

По данным Минэкономразвития, повышение миграционной привлекательности поможет перекрыть естественную убыль населения. Уже в 2020 году миграционный прирост составит 441 тыс. человек - на 49% больше, чем в 2019 году, а к 2024 году превысит 500 тыс. человек, прогнозирует ведомство.

ЧТО МИГРАНТЫ СДЕЛАЮТ С РОССИЕЙ?

Многие эксперты, да и простые граждане бьют тревогу: понаедут мигранты, и что будет с Россией?

- Без мигрантов нам никак, - твердо сказал КП директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. - Привлечение соотечественников из-за рубежа не имеет перспективы, потому что нет там такого большого числа соотечественников. Для такой огромной территории у нас очень низкая численность. Не хватает рабочих рук, большая часть территории не обжита, она используется как кладовая для полезных ископаемых - это неправильно. К тому же население не только сокращается, но еще и съезжается в европейскую часть, покидая Сибирь и Дальний Восток. Есть над чем задуматься, учитывая стратегические интересы России. Если отказаться от мигрантов, то эти процессы будут идти еще быстрее.

Несколько лет назад в ежегодном демографическом докладе "Население России" Вишневский с коллегами дал ошеломляющий прогноз. Для того, чтобы обеспечить численность населения России на минимально приемлемом уровне в 144 млн человек, уже в 2075 году доля мигрантов и их потомков в России должна превысить 50%. И дальше с каждым годом увеличиваться.

- Ничего в этом страшного, - успокаивает он. - Дети мигрантов - это же и дети от смешанных браков с русскими. И даже если взять детей из чисто мигрантских семей - они вырастут в России, ассимилируются в русскую культуру, поэтому очень высока вероятность того, что и они будут считать себя русскими.

Однако процесс ассимиляции не стоит отпускать на самотек. Плавильным котлом, в котором сформируется русская нация XXI века, надо пользоваться умело и осторожно.

- Взаимодействие разных культур, менталитетов, религий неизбежно высекает искру, - считает ученый. - Для того, чтобы это происходило менее болезненно, должна существовать программа интеграции приезжающих. Это у нас главная проблема в работе с мигрантами.

КАКИЕ ИНОСТРАНЦЫ НАМ НУЖНЫ

Акушер;
Ветеринарный врач;
Врач;
Врач здравпункта;
Врач-кардиоревматолог;
Врач-лаборант;
Врач общей практики (семейный);
Врач-педиатр;
Врач приемного отделения;
Врач-психиатр;
Врач-специалист;
Врач-статистик;
Врач-терапевт;
Врач-фтизиатр участковый;
Газосварщик;
Главный инженер проекта;
Главный металлург;
Директор по экономике;
Инженер-конструктор;
Инженер по автоматизированным системам управления производством;
Инженер по внедрению новой техники и технологии;
Инженер по добыче нефти и газа;
Инженер по защите информации;
Инженер по качеству;
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
Инженер по метрологии;
Инженер по надзору за строительством;
Инженер по наладке и испытаниям;
Инженер по наладке управления производством;
Инженер по подготовке производства;
Инженер по сварке;
Инженер-проектировщик;
Инженер-технолог;
Инженер-электрик;
Математик;
Медицинская сестра;
Медицинская сестра операционная;
Медицинская сестра процедурной;
Медицинский лабораторный техник;
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций;
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования;
Монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций;
Монтажник технологических трубопроводов;
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением;
Провизор;
Ренгенолаборант;
Сборщик корпусов металлических судов;
Сварщик арматурных сеток и каркасов;
Слесарь по сборке металлоконструкций;
Слесарь-сборщик летательных аппаратов;
Слесарь строительный;
Слесарь-судоремонтник;
Станочник деревообрабатывающих станков;
Судокорпусник-ремонтник;
Техник по бурению;
Техник по наладке и испытаниям;
Техник – технолог;
Токарь;
Токарь-карусельщик;
Токарь-расточник;
Трубопроводчик судовой;
Фармацевт;
Фельдшер-лаборант;
Фрезеровщик;
Шлифовщик;
Электрик участка;
Электромонтажник по кабельным сетям;
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям;
Электромонтажник судовой;
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи;
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах;
Электрослесарь строительный.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570055040
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил проекты новых законов
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Шымкент и Туркестан
- Дарига Назарбаева обозначила приоритетные перспективы Секретариата Съезда
- Данияр Ашимбаев: Есть ли двоевластие в Казахстане? Часть I
- "Незаслуженно остающимися в тени" назвал депутат Перуашев экономические инициативы президента Токаева
- Кадровые перестановки
- Текущий темп добычи нефти позволит перевыполнить годовой план в 89 млн тонн - Минэнерго РК
- В новом приложении eGov ЭЦП можно привязать к Face ID
- Заместитель акима Алматинской области подозревается в мошенничестве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  