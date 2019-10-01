Как Токаев указал. КазАрхеологи тут же сенсационно нашли в Улытау ранее неизвестные могилы ханов-джучидов

01:25 03.10.2019

Сенсационное открытие сделали археологи на территории СКО



Сенсационное открытие сделали археологи в Северо-Казахстанской области: найдены усыпальницы времен Золотой Орды, где, возможно, захоронены представители династии хана Джучи.



Открытия сделаны в Уалихановском районе СКО в рамках проекта программы "Рухани жаңғыру". Ученые Северо-Казахстанского государственного университета им. Козыбаева совместно с представителями "Маргулан центра" Павлодарского государственного педагогического университета в ходе раскопок в нижнем течении реки Селеты обнаружили руины нескольких древних мавзолеев с захоронениями времен Золотой Орды. По мнению ученых, в усыпальнице, относящейся к середине второй половины XIV века, были захоронены представители правящего дома чингизидов из династии Джучи (Жошы хана). Кроме памятников культово-мемориальной архитектуры в ходе археологической разведки местности, анализа спутниковых снимков и материалов аэрофотосъемки выявлены многочисленные следы древней ирригации в виде плотин и арыков, обломки керамических сосудов-чигирей от водоподъемных механизмов.



Как считает руководитель археологической экспедиции Тимур Смагулов, наличие целых семи мавзолеев средневековых правителей указывает на расположение в этом районе кочевых ставок и ранее неизвестного культурно-политического и сакрального центра кочевников, населявших степи Северного Казахстана. Свидетельства развитого оседлого земледелия могут указывать на расположение здесь поселений и городищ, что является одним из аргументов в пользу гипотезы академика Алькея Маргулана о существовании на территории Северного Казахстана памятников средневековой городской культуры.



Алихан Букейханов считал, что у степи богатое культурное наследие, а позднее Маргулан выдвинул предположение, что в северных степях могут находиться средневековые ставки, укрепления, замки, мавзолеи, но все это требовало археологического подтверждения, – говорит Тимур Смагулов. – В долину реки Селеты археологи приезжали в начале 2000-х годов, и тогда мы увидели остатки бугров с битым кирпичом – и, конечно, возникла идея провести когда-нибудь на этом месте раскопки. Целью археологических работ этого сезона были рекогносцировочные раскопки, закладка небольшого раскопа, изучение степени сохранности сооружений, их исторической значимости и перспектив научного изучения. Что в результате удалось обнаружить? Удалось найти мощные стены шириной до трех метров, сложенные из жженого кирпича – так называемого золотоордынского стандарта. В процессе раскопок мы увидели внутреннее помещение, где находилась фамильная усыпальница, там обнаружены четыре захоронения. Нужно сказать, что мавзолеи исполняли не только погребальные функции, они были и сакральным местом.



Также обнаружены остатки мастерских, обжиговых печей, фрагменты керамических сосудов, ювелирные украшения, среди которых – прекрасно сохранившаяся золотая серьга, характерная для времени Золотой Орды. И это только первые результаты раскопок!



По словам Тимура Смагулова, на наших глазах открывается новая страница истории. Если пролистать учебники по истории северных областей Казахстана, становится понятно, что прекрасно изучены эпоха бронзы и ранний железный век, с началом средневековья количество информации становится все меньше, а по Золотой Орде материала практически нет. Похоже, появился реальный шанс заполнить этот пробел.



Этот объект – большая сенсация, – считает профессор СКГУ, кандидат исторических наук Анатолий Плешаков. – В ходе раскопок стала открываться грандиозная сводчатая архитектура, а ведь это без инженерной мысли невозможно. Явно были зарисовки, чертежи, все выверялось. Позже, в том же средневековье, эти своды перестали делать, то есть разучились люди, исчезли специалисты такого класса… Этот памятник заслуживает огромного внимания, и, я думаю, нам удастся продолжить работы, их там не на один год. Причем интересно, что там есть памятники археологии разных эпох: бронзовый, ранний железный века – отражены все эпохи!



Примерная площадь всего археологического комплекса – десять квадратных километров. Как отметил во время презентации в областном историко-краеведческом музее аким СКО Кумар Аксакалов, его открытие имеет огромное значение, особенно накануне 750-летия Золотой Орды. По его словам, ученым будет оказана необходимая поддержка, и они смогут продолжить работы уже в следующем году. Исследованиями предполагается охватить всю долину нижнего течения реки Селеты, которая протекает в административных границах Северо-Казахстанской, Павлодарской и Акмолинской областей.



Елена ЧЕРНЫШОВА | Петропавловск