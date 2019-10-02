В США разбился раритетный бомбовоз В-17 - 7 погибших

02:13 03.10.2019

Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США



Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC. Информацию подтверждает и канал WFSB.



На борту бомбардировщика находились 13 человек, в том числе три члена экипажа. В результате аварии пострадали также два сотрудника аэропорта и пожарный. Пострадавших госпитализировали. Взлетно-посадочная полоса, на которой произошло крушение, закрыта на время расследования происшествия.



Инцидент произошел утром в среду, 2 октября. После взлета экипаж сообщил, что самолет не может набрать высоту. Пилоты попытались посадить бомбардировщик в аэропорту, но потеряли управление. Самолет разбился при посадке, врезавшись в склад аэропорта, где хранились средства против обледенения.



Согласно данным Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), этот же самолет попал в аварию 23 августа 1987 года в городе Бивер Фолс, штат Пенсильвания. Тогда в результате происшествия один человек был серьезно ранен, еще двое пострадали. Отмечалось, что самолет получил существенные повреждения.