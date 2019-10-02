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|Умер Александр Величко - фронтовик-минометчик, последний Полный кавалер ордена Славы в Узбекистане
07:46 03.10.2019
Последний герой Узбекистана
Российская диаспора Узбекистана понесла тяжелую утрату. 1 октября 2019 года умер последний в республике Полный кавалер ордена Славы Александр Иванович Величко.
В августе 1943 года при форсировании Днепра он был тяжело ранен осколком снаряда в голову. После госпиталя продолжил воевать в минометной роте 50-го гвардейского стрелкового полка на 2-м и 3-м Украинских фронтах. 17 апреля 1944 года при форсировании реки Днестр и входе боя на его правом берегу у молдавского села Варницы наводчик А.И. Величко под огнем противника снабдил минометный расчет боеприпасами. 18 апреля при отражении контратак пехоты и танков из миномета калибра 85 мм. он уничтожил крупнокалиберный пулемет и до 20 вражеских солдат. Приказом по 15 гвардейской Харьковской стрелковой дивизии от 15 апреля 1944 года гвардии сержант Величко Александр Иванович награжден орденом Славы 3-й степени.
С 16 по 18 января 1945 года в боях при форсировании и прорыве обороны противника на реке Пилица командир минометного отделения А.И.Величко поразил 2 огневые точки противника и 7 вражеских солдат, 5-х взял в плен. 21 января в районе Крайцбурга (ныне Ключборк, Польша) минометный расчет А.И. Величко отбил 2 контратаки противника.
Приказом по 5-й гвардейской армии от 2 апреля 1945 года Величко Александр Иванович награжден орденом Славы 2-й степени.
16 апреля 1945 года при прорыве обороны противника в районе города Мускау А.И. Величко уничтожил 2 пулеметные точки противника и 7 вражеских солдат. Минометный расчет под его командованием одним из первых форсировал реку Нейсе и своим огнем поддержал переправу основных сил.
17 апреля в бою за город Вайсвассер (Германия) он подавил 2 пулеметные точки врага. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Величко Александр Иванович награжден орденом Славы 1-й степени.
Свой жизненный опыт Александр Иванович передавал внукам, правнукам, молодому поколению. Вел активную общественную деятельность, постоянно встречался с школьниками и молодежью, принимал активное участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Александр Иванович останется в памяти родных, близких и земляков как скромный, порядочный и отзывчивый человек. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.