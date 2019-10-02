 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президентские выборы в Тунисе: лидируют профессор-популист Саид и... сидящий в тюрьме бизнесмен Каруи
07:51 03.10.2019

Президентские выборы в Тунисе: лидирует кандидат аутсайдер и мечтатель
Борьба между лидерами президентской гонки была ожесточенной

15 сентября, после смерти президента Туниса Беджи Каида Эссебси, в стране состоялся первый тур президентских выборов в результате которого граждане так и не смогли избрать нового главу государства. Ни один кандидат не набрал более 50% голосов при явке в 46%, сообщает ТГ-канал "IAC".

Борьба между лидерами президентской гонки, медиамагнатом Набилем Каруи и премьер-министром Юсефом Шахри была ожесточенной, и тем более неожиданными оказались результаты голосования. В первом туре вперед вышел независимый кандидат, профессор права Каис Саид с результатом 18,4%. Остающийся в тюрьме (в связи с обвинением в неуплате налогов) Каруи, набрал 15,6% голосов.

Саида считают абсолютным политическим аутсайдером, однако, политик пользуется популярностью среди молодежи и избирателей, имеющих университетское образование. В своем яростном осуждении культуры коррупции в стране, Саид весьма последователен, в результате чего его образ честного человека противопоставляется Каруи, которого обвиняют в коррупции.

Эксперты полагают, что Саид придерживается утопических идей государственной децентрализации и стремится к панарабскому единству за рубежом. Политик высказывался о своих намерениях коренным образом изменить государство и преобразовать Тунис в федерацию.
Также многие позиции Саида, по мнению наблюдателей, очень сходны со взглядами консервативных националистов: он с недоверием относится к иностранному финансированию тунисских общественных организаций. Сможет ли Каис Саид сохранить лидерство во втором туре, станет известно 13 октября. В случае победы политик будет вынужден разделять власть со следующим парламентом и столкнется с многочисленными силами оппозиции.
2 октября 2019

Источник - iarex.ru
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