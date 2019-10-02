Коканд. Замдиректоры четырех школ, вызванные на ночное совещание, погибли в аварии в Узбекистане

08:15 03.10.2019

По факту ДТП проводится доследственная проверка.



Заместители директоров четырех школ Дангаринского района Ферганской области погибли в ДТП, когда ехали в областную администрацию для участия на ночном селекторном совещании, сообщает "Озодлику".

Несчастный случай произошел 29 сентября, приблизительно в 11 часов ночи по местному времени, на участке автомагистрали А-373, проходящей через город Коканд. Двое скончались на месте аварии, еще двое госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

По информации источника, заместители директоров школ выехали из Дангаринского района на автомобиле Нексия-1 для участия в совещании по вопросам религии, состоявшемся в администрации Ферганской области в ночь на 30 сентября. Они должны были проехать 90 километров, чтобы добраться до областной администрации, однако управлявший автомобилем заместитель директора 26-й школы уснул за рулем и врезался в столб дорожного освещения.



– Заместители директоров школ ехали на ночное селекторное совещание в администрацию Ферганской области, которое было посвящено кампании против ношения бород и хиджабов. Им сообщили, что совещание состоится в час ночи, они выехали из Дангаринского района в 11 часов ночи. Когда проезжали через город Коканд, водитель уснул за рулем и выехал на обочину, – сказал родственник одного из погибших заместителей директоров школ.



​Родственник еще одного погибшего в аварии говорит, что из-за этой трагедии День учителя (1 октября в Узбекистане отмечается День учителей и наставников – прим. редакции) в Дангаринском районе превратился в траур.



– В воскресенье их неожиданно вызвали в город на совещание. Они решили сэкономить на транспорте и все четверо поехали на одной машине. Сидевший за рулем заместитель директора целый день работал, наверное поэтому и уснул за рулем. Вчера состоялись их похороны, сегодня мы провели поминки. День учителя в нашем селе превратился в траур, – говорит родственник одного из погибших замдиректоров школ.



В ОВД сообщили, что по факту ДТП проводится доследственная проверка.