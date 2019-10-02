Турция создала и успешно испытала боевой лазер ARMOL

08:37 03.10.2019

Турция успешно испытала боевой лазер



В Турции прошли успешные испытания боевой наземной лазерной установки ARMOL. Лазерный луч прожег стальной лист, уничтожил самодельное взрывное устройство и поразил летящий квадрокоптер, сообщает ТГ-канал "Каптерка".

Как сообщил на своей странице в Twitter турецкий министр промышленности и технологий Мустафа Варанк, лазерное оружие разработано в научно-техническом центре TÜBİTAK BİLGEM.

"…Национальное лазерное оружие ARMOL успешно прошло испытания и получило право встать на вооружение ВС Турции…", - написал Мустафа Варанк.



Как сообщает агентство Anadolu, в ходе испытаний лазерное оружие мощностью 1,25 киловатта с расстояния 500 метров уничтожило пластину из углеродистой стали толщиной 3 миллиметра. Масса лазерной установки ARMOL составляет около 400 килограммов.