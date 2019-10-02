Asia-Plus: Золото, уголь и ртуть: Кто "выкачивает" месторождения Таджикистана?

08:47 03.10.2019

Сделали карту с указанием всех месторождений в стране и компаний, которые их разрабатывают.

Добыча различных полезных ископаемых в Таджикистане, согласно последним данным министерства финансов, в настоящее время ведется на 59 месторождениях.

Разработка этих месторождений ведется 40 предприятиями, среди которых есть как отечественные и совместные предприятия, так и иностранные компании.



Подробнее смотрим карту: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20191002/zoloto-ugol-i-rtut-kto-vikachivaet-mestorozhdeniya-tadzhikistana