 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Science: Жуткая эпидемия чумы XIV века пришла в Европу из Поволжья
09:16 03.10.2019

В XIV веке "черная смерть" уничтожила до 60% населения Европы, быстро распространившись от берегов Черного моря до Центральной Европы. До сих пор исследователи не знали о происхождении высоковирулентного штамма чумной палочки Yersinia pestis. Был ли у него один источник?
Science (США): анализ средневековой ДНК показал, что возможным очагом эпидемии чумы было Поволжье
Популярная наука

В XIV веке "черная смерть" уничтожила до 60% населения Европы, быстро распространившись от берегов Черного моря до Центральной Европы. Хотя в исторических документах первые упоминания о появлении чумы в России, на Нижней Волге, относятся к 1346 году нашей эры, исследователи не знали происхождение высоковирулентного штамма чумной палочки Yersinia pestis, вызвавшего смертельную пандемию. Был ли у него один источник, или же он неоднократно завозился в Европу путешественниками-носителями различных штаммов чумы из разных частей древнего мира.

Научные работники Института изучения истории человека Общества Макса Планка (Йена, Германия) проанализировали 34 генома древней чумной палочки, выделенные из останков - зубов людей, похороненных в период с XIV по XVII века в 10 захоронениях на территории Европы (включая массовое захоронение в Тулузе, Франция). Они обнаружили самые ранние из известных свидетельств этой пандемии в захоронении недалеко от города Лаишево в российском Поволжье. Там исследователи обнаружили штамм Y. pestis, который был общим предком всех других изученных ими геномов и отличался от тех, которые вызвали черную смерть в Европе, лишь одной мутацией. О своем открытии ученые сообщают в сегодняшнем номере научного журнала "Нэйче Коммьюникейшнс" (Nature Communications).

Это не означает, что Поволжье было эпицентром черной смерти - не исключено, что болезнь распространилась из других частей Западной Азии, где ученым еще только предстоит выделить древнюю ДНК Y. pestis. Исследователи обнаружили, что как только чума добралась до Европы, возбудителем чумы на территории от Италии до Великобритании был один штамм. Этот штамм дал начало другим штаммам Y. pestis, которые вызывали смертельные вспышки чумы с конца XIV по XVIII века. Это говорит о том, что чумная палочка сохранялась в естественных резервуарах на территории Европы - возможно, ее переносчиками были грызуны. Там Y. pestis эволюционировала, образуя различные штаммы, которые вызывали последующие эпидемии.

Энн Гиббонс (Ann Gibbons)
Science, США
Оригинал публикации: Ancient DNA traces the Black Death to Russia’s Volga region
Опубликовано 02/10/2019

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570083360
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