Почему России выгодно, чтобы Трамп остался президентом США, - А.Халдей

10:02 03.10.2019

Как это ни странно, но Трамп для России оказался самым выгодным американским президентом



Александр Халдей

30 сентября 2019



Весь вопрос лишь в том, как понимать выгоду и в чем ее измерять. В этом смысле нужно вспомнить старую поговорку: "Если хочешь затащить осла в вагон, надо тащить его от вагона". То есть, если ты хочешь добиться нужного результата, часто лучше толкать процесс в противоположную сторону.



В народной медицине знают: самое правильное исцеление от болезни идет через ее обострение. Это если лечат симптомы, нужно добиваться их ослабления. Если лечат болезнь, ее ведут через обострение. Тогда организм включает все механизмы сопротивления, и болезнь отступает. Весь вопрос в дозе – недаром змея, изливающая яд в чашу, является символом медицины.

Трамп делает с Россией то, что принято называть: "Что нас не убьет, то сделает сильнее". Он вводит санкции, но такие, что в итоге Россия становится сильнее, чем была до них. "Гром не грянет – мужик не перекрестится", - говорят на Руси. Трамп – это тот самый гром, который заставляет мужика вспомнить о самом важном. Трамп вводит такие санкции, которые не душат Россию, а заставляют включаться ее иммунитет.



Вовсе не из любви к России Трамп поступает таким образом. Нет, ему просто невыгодно полностью громить страну, которая противостоит его главным внутренним врагам. Ведь если Трамп задушит Россию, он выполнит программу демократов, и они усилятся, а республиканцы ослабнут. Ничего личного, только бизнес.



Что добился Трамп в деле усиления России? Очень многого. Про Сирию и Ближний Восток я уже не буду говорить, тут все сказано. Про триумф нашего ВПК тоже. Про импортозамещение, которое, как ни говори, все же как-то движется, тоже уже многое сказано. Просто стоит посмотреть на продуктовые прилавки супермаркетов, чтобы в этом убедится – доля наших продуктов там стала доминирующей.



Но есть и еще кое-что хорошее, что Трамп сделал для России. Это:

1. Объявление о принудительном делистинге китайских компаний на американских фондовых биржах. Их не просто оттуда выгонят, а еще и проследят, чтобы они не могли решать свои задачи на биржах Германии или Гонконга. Китайские компании и там не смогут купить себе американские акции.

Это, конечно, создает китайцам проблемы, но по факту толкает их в спину к как можно более скорому уходу от доллара и объединению с Россией усилий в этом направлении. Не будь Трампа, Китай бы еще сто лет раскачивался и сидел в долларовой зоне. России от этого одни убытки. Теперь же совсем другое дело.

И последствия политики Трампа против Китая уже проявились.

2. Россия и Китай договорились об обмене российского ракетного двигателя РД-180 на необходимую России новейшую микроэлектронику, используемую в экономике и в ВПК. Такой обмен высокими технологиями не состоялся бы, не будь в США Трамп президентом.

В результате китайцы смогут усилить свои космические программы, противостоящие США, а Россия получит прорывные технологи, которые освоены в Китае и которые Запад России никогда не продаст. Переговоры с Китаем на эту тему шли долго и трудно, но, как пел Д’Артаньян: "Слава Богу, есть друзья, и, слава Богу, у друзей есть шпаги!" Слава Богу, в Вашингтоне есть Трамп! Ну, скажите, кто бы, кроме Трампа, мог лучше всех уговорить Китай решиться на такой шаг?



Нет, что ни говори, а Трамп нам нужен на еще четыре года. Еще один президентский срок Трампа – и союз России и Китая произведет в мире немыслимые изменения. Трамп уже не может отказаться от своего фирменного почерка: давить, давить и еще раз давить. И чем больше он давит, тем сильнее взрывает политическую систему США, крушит их систему союзов и толкает к укреплению союзы России с Китаем, Индией и альтернативной Европой.

Под давлением США, возглавляемых Трампом, в мире ускоренными темпами создается альтернативная доллару финансовая и сопровождающая ее военно-политическая система. Экономики России и Китая становятся более независимыми, находя новые альянсы и проходя через некоторую ломку, вызванную избавлением от привычной долларовой зависимости. Трамп поневоле ускоряет создание мира по-антиамерикански. Чем сильнее он толкает американского осла в вагон, тем дальше он пятится от вагона.



Очень хорошо, что у Трампа пока получается загнать американские корпорации домой из Китая – этим он усиливает свои позиции в США. Хорошо, что он может побеждать демократов и ломать их глобалистскую стратегию тотальной колонизации мира. В результате его правления американская империя станет намного слабее, а мир за пределами США станет более оформленным и самостоятельным.



Трамп – это американский Горбачев. Он начал американскую перестройку с американской версии лозунгов ускорения, предлагая запустить процесс, чтобы потом его "углУбить" и "сформИровать". Естественно, что вся американская антиперестроечная рать "не смогла поступиться принципами" и стала кричать, что капитализм нельзя улучшить социализмом (для них любое усиление государства – социализм). Джордж Сорос – это Егор Лигачев американского ЦК. Советская версия перестройки в абсолютно зеркальном варианте повторяется сейчас в США.

"И вновь продолжается бой. И сердцу тревожно в груди. И Дональд, такой молодой, и юный Октябрь впереди". И вот уже Россию обвиняют в экспорте революции в Америку. Вы представляете, до чего мы с вами дожили?



России объективно выгодно продолжение процессов, начавшихся в США с приходом к власти Дональда Трампа. Американская перестройка непременно приведет к глубокому кризису мировой торговли и системы американских союзов. Как это переживет американская политическая система – никто не знает. Трамп делает все по старой китайской мудрости: "Чем хуже, тем лучше". Так китайцы понимают диалектику перемен.

Кто говорит, что бумеранги не возвращаются?