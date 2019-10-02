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|В Кыргызстане возобновили дело об убийстве журналиста узбека Алишера Саипова
10:17 03.10.2019
3 октября 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
В Кыргызстане возобновили расследование уголовного дела об убийстве журналиста Алишера Саипова. Об этом 24.kg сообщили в МВД.
Дело ведет следственный отдел МВД в Оше. "Расследование возобновили 29 августа. Следствие ведут по статье "Убийство" УК КР", - отметили в ведомстве.
Напомним, что независимого журналиста Алишера Саипова убили 24 октября 2007 года. Его застрелили из пистолета Макарова в центре южной столицы. По подозрению в убийстве милиция задержала Абдуфарида Расулова. Его приговорили к 20 годам лишения свободы, однако позже Верховный суд отправил дело на пересмотр, Абдуфарида Расулова отпустили на свободу.
В разные периоды жизни Алишер Саипов сотрудничал с агентством "Фергана", "Голосом Америки" и радио "Свобода". В последнее время перед гибелью издавал популярную на юге Кыргызстана газету "Сиесат" ("Политика") на узбекском языке.