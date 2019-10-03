Foreign Policy: в чем заключаются истинные цели Джонсона?

10:30 03.10.2019

Премьер-министр Великобритании и его союзники-консерваторы сохраняют осторожный оптимизм в отношении того, что, даже если их планы в отношении Брексита будут отвергнуты, их стратегия "Брексит любой ценой" позволит им занять достойную позицию для завоевания победы на выборах.



После почти двух месяцев постоянных обещаний подготовить "реальные предложения" и свежие "технологические решения" по поводу Брексита премьер-министр Великобритании Борис Джонсон наконец-то раскрыл свои карты в среду, 2 октября, обнародовав собственный вариант сделки с Брюсселем на партийной конференции Консервативной партии в Манчестере. Сделку Джонсона тут же высмеяли как в Брюсселе, так и в Белфасте. Стало ясно, что Джонсон играет в политическую игру, которая сосредоточена на чем-то совершенно ином, пишет Оуэн Мэтьюз в статье для издания The Foreign Policy.



Его настоящей целью, по-видимому, являются досрочные всеобщие выборы, которые политические партии планируют провести сразу после 31 октября - окончательного срока выхода Великобритании из состава ЕС. "Все, что делает Борис, на 100% ориентировано на победу на этих выборах", - заявил один из бывших членов кабинета Джонсона. Премьер-министр Великобритании и его союзники-консерваторы сохраняют осторожный оптимизм в отношении того, что, даже если их планы в отношении Брексита будут отвергнуты, их стратегия "Брексит любой ценой" позволит им занять достойную позицию для завоевания победы на выборах, несмотря на практически неизбежный перенос даты выхода Великобритании из Европейского союза.



До недавнего времени ключевая мантра Джонсона заключалась в том, что перенос окончательного срока Брексита - это вещь совершенно недопустимая, иными словами, неспособность консерваторов завершить выход Великобритании из ЕС к 31 октября означает то, что они рискуют отдать победу на выборах "Партии Брексита", которая в мае одержала победу на парламентских выборах в ЕС, пообещав вывести Великобританию из ЕС без каких-либо соглашений. После майского разгрома, когда консерваторы заняли унизительное пятое место, Джонсон сосредоточил свою стратегию на том, чтобы "отбить" как можно больше избирателей у "Партии Брексита".

Но за последние несколько дней взгляды на Даунинг-стрит, похоже, изменились, заявил бывший правительственный чиновник. Теперь кажется более вероятным то, что Джонсон обвинит Брюссель и парламент в продлении срока Брексита, чтобы победить на выборах под лозунгом "только мы сможем добиться Брексита", отметил бывший чиновник, добавив, что, по его мнению, 31 октября не будет никакого Брексита без соглашения, несмотря на публичные заявления Джонсона о том, что он готов покинуть ЕС без какого-либо соглашения, если Брюссель не согласится с его предложением.



В среду должностные лица ЕС и политики Северной Ирландии осудили предложенную Джонсоном сделку, назвав ее "недобросовестной" и "неосуществимой". Возможность серьезного конфликта между Джонсоном и палатой общин, в которой преобладает оппозиция, кажется практически неизбежной. Если Джонсону не удастся заключить сделку с Брюсселем, то, согласно решению парламента, он должен добиться переноса даты Брексита. Джонсон неоднократно клялся, что не пойдет на это, даже если придется покинуть ЕС без сделки.



По сути, план Джонсона предполагает установление пограничного контроля между Северной Ирландией, которая является частью Великобритании, и Республикой Ирландия, членом ЕС, после переходного периода, который заканчивается в 2025 году. В период с 2020 по 2025 год Северная Ирландия останется внутри Таможенного союза ЕС, в то время как остальная часть Великобритании покинет его, что фактически приведет к созданию внутренней границы между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании. Вице-премьер, министр иностранных дел и торговли Ирландии Саймон Ковени немедленно отверг эту идею.



Более того, шансы на то, что на предстоящем саммите 17 октября Брюссель согласится подписать предложенную Джонсоном сделку, "равны нулю", заявил один высокопоставленный британский чиновник. Судя по фотографиям, в среду представитель Европейского парламента по вопросам Брексита Ги Верхофстадт просто плакал от смеха в зале парламента, когда читал в своем телефоне текст заявления Джонсона.



Но настоящий кризис разразится, когда ЕС официально откажется от сделки, предложенной Джонсоном. После этого, согласно британскому закону, принятому в сентябре 2019 года после парламентского восстания, в результате которого Консервативная партия Джонсона лишилась хрупкого большинства в парламенте, премьер-министру Великобритании придется добиваться продления срока Брексита. У Джонсона останется четыре варианта. Во-первых, он может бросить открытый вызов парламенту, фактически нарушив закон. В этом случае его оппоненты отстранят его от должности, выразив вотум недоверия. Во-вторых, Джонсон может попытаться найти лазейку, чтобы обойти законодательство. Также Джонсон может подать в отставку, отказавшись подчиниться требованиям парламента. Или же он может неохотно подчиниться воле парламента, возложив всю вину на ЕС и оппозицию.

Инсайдеры из Консервативной партии говорят, что в ближайшем кругу Джонсона идут оживленные дебаты о том, какой именно курс позволит завоевать большее расположение избирателей. Какой бы выбор ни сделал премьер-министр, он будет стремиться к максимизации своих шансов на выборах.



3 октября 2019

Александр Белов