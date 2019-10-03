 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ресурсы Южно-Китайского моря становятся предметом все более ожесточенного спора, - Е.Пустовойтова
11:22 03.10.2019

Елена ПУСТОВОЙТОВА | 03.10.2019 |

А США проверяют "принцип свободы мореплавания"
Юго-Восточной Азии грозит конфликт интересов китайского гиганта и соседних с ним стран. Первой опасной искрой может стать Вьетнам, отношения с которым у Китая осложнились с середины июля, когда группа китайских гидрографических судов вошла во вьетнамскую эксклюзивную экономическую зону на юге Восточного моря – так вьетнамцы называют Южно-Китайское море. "Вьетнам утверждает, что неоднократно обращался к Китаю с протестами против таких нарушений", – пишет сетевой японский журнал The Diplomat.
По данным службы энергетической информации при департаменте энергетики правительства США, ресурсы Южно-Китайского моря составляют около 11 млрд баррелей нефти и 5,3 трлн куб. метров природного газа (это доказанные, а не предполагаемые объемы сырья). Пекин регулярно направляет в эту акваторию гидрографическое судно и группу сопровождения из четырех как минимум судов. Вьетнамцы в ответ шлют туда свои корабли береговой охраны.

Эксклюзивная экономическая зона Вьетнама определена в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), подписантами которой являются обе конфликтующие стороны. Однако проблема не рассасывается. И как бы решительно ни требовал Ханой, чтобы "Китай немедленно убрал свои корабли из вьетнамских вод и уважал вьетнамский суверенитет и юрисдикцию ради сохранения отношений между двумя странами и стабильности и мира в регионе", пишет The Diplomat, Пекин убирает корабли только на пару недель, а потом направляет их в эти воды вновь. Так продолжается уже третий месяц подряд. Теперь к китайским гидрографическим экспедициям добавились военные учения.

Отметим также, что Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами АТР по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. В эти споры в той или иной степени вовлечены Япония, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

Несколько дней назад состоялся пятый двусторонний военно-морской обмен между Вьетнамом и Филиппинами, посвященный укреплению военно-морского сотрудничества, одной из главных целей которого является противодействие "растущей самоуверенности Китая в Южно-Китайском море", отмечает The Diplomat. Общие заботы о борьбе с пиратством, контрабандой, нелегальной иммиграцией и природными бедствиями, которые обсуждаются во время таких обменов, сейчас дополняются общей заботой о противодействии Китаю, утверждает издание. В июне китайский патрульный корабль потопил филиппинское рыболовное судно в Ректо Бэнк (Recto Bank). Месяцем раньше китайское судно береговой охраны Haijing 35111 не позволило вести работы на малайзийской нефтяной вышке у берегов штата Саравак (Sarawak State).
Энергоресурсы Южно-Китайского моря оцениваются более чем в 2,5 триллиона долларов. Весной 2016 года сообщалось, что масштабный проект по добыче газа на шельфе Южно-Китайского моря начала компания "Роснефть". Вьетнам уже обращался за поддержкой к Индии, США, России, Австралии и другим странам. С наибольшей готовностью на эти обращения реагируют США.

Как пишет пекинская Global Times, второй раз за две недели сентября американский ракетный эсминец Wayne E. Meyer в водах китайского архипелага Сиша (Парасельские острова) "проверял принцип свободы мореплавания" (FONOPS). Всего было шесть таких "проверок" с начала года. Добавим к ним совместные учения американцев с их союзниками, размещение более совершенного вооружения, увеличение присутствия американской береговой охраны в Южно-Китайском море – за тысячи миль от берегов США, появление в июле усовершенствованного корабля береговой охраны на военно-морской базе в Сингапуре… Вашингтон всячески выставляет себя единственным союзником Ханоя, способным не только к декларациям, но и к действиям. И если противостояние в Восточном (Южно-Китайском) море вдруг станет горячим, Вьетнам в первую очередь обратится к США.

Точка зрения Пекина состоит в том, что в проблемах Южно-Китайского моря должны разбираться страны-соседи, живущие по его берегам, а не внешние силы. Global Times так и пишет: "Вмешиваясь в вопросы Южно-Китайского моря, (США) создают нестабильность и напряжение в регионе и усложняют проблемы". И вояжи американских боевых кораблей под флагом свободы мореплавания (FONOPS), которые приветствует Ханой, в Пекине понимают совершенно иначе – как "навигационную гегемонию". Заявление Пекина о том, что "Китай не отступит перед лицом США, играющих мускулами, и останется тверд в защите своей территориальной целостности и суверенитета" означает, что в Пекине все решения уже приняты. Вьетнамцам остается только окончательно решить, под чью руку податься.
То, что принцип свободного мореплавания Вашингтон использует как инструмент продвижения собственных интересов во всем мире, хорошо известно. Американский "порядок" держался на военной силе, прикрываемой демократическими лозунгами. Теперь военная сила есть и у Пекина. Стало быть, демократии в мире стало больше – появился выбор.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570090920
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