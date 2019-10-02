 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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От щедрот ВВП. Россия выдаст более триллиона рублей международных займов - Турции, Индии, Ирану...
11:59 03.10.2019

Минфин РФ резко увеличивает программу выдачи межгосударственных займов. В следующие три года Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ( 15,5 млрд долл.). Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на "Известия", которые проанализировали материалы к проекту бюджета на 2020–2022 гг.

Деньги зарубежным заемщикам требуются для завершения совместных проектов с российскими партнерами, следует из материалов Минфина. Кроме того, будут профинансированы покупатели российской продукции. Вопрос конфиденциальности или публичности займов в Бюджетном кодексе не регламентируется. В материалах бюджета они засекречиваются.

В ведомстве не раскрыли список получателей кредитов. Эксперты предполагают, что основная часть займов пойдет на строительство атомных электростанций в Турции и Индии, а также на развитие инфраструктуры в области атомной энергетики в Иране. Все проекты будут реализованы при участии России.

Обычные кредиты Россия дает только в качестве помощи близким странам, поэтому большая часть из 1 трлн рублей, который Россия резервирует под выдачу в долг, будет относиться к экспортным кредитам, уверен руководитель направления "Финансовые рынки" Экономической экспертной группы Игорь Беляков.

При этом РФ вернет себе в 2020–2022 гг. от выданных ранее кредитов 370 млрд рублей (5,4 млрд долл.). Также Москва планирует привлечь 700 млн долл. в виде прямых кредитов от иностранных правительств или организаций. По данным издания, в основном она будет занимать путем размещения облигаций на иностранных площадках.
На данный момент задолженность других стран перед Россией составляет около 35 млрд долл., заявлял замминистра финансов Сергей Сторчак в сентябре. География должников неизвестна. В Минфине на просьбу "Известий" ее уточнить сообщили, что не станут раскрывать данные, касающиеся отношений с другими странами.

Как пишут "Известия", согласно информации в публичном доступе, крупнейший должник России - Белоруссия. По данным Минфина этой страны, долг перед Россией - около 7,5 млрд долл. Из государств дальнего зарубежья больше всего кредитов выдано Венесуэле. Боливарианская Республика должна России 3,5 млрд долл., оценивал ранее президент Владимир Путин.

Ранее на вопрос о рисках невозврата займов в финансовом ведомстве РФ отвечали, что вероятность "неисполнения обязательств по кредитам существует даже в отношении надежных заемщиков".

Источник - stoletie.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570093140
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