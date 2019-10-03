 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 03.10.2019
12:31  Бишкек. Дело о наградном оружии. Егор Скобеев подделал президентский указ?
12:08  "Формула Штайнмайера" выводит Украину на путь распада, - Дм.Бавырин
12:06  Триумф Курца. Итоги австрийских выборов определят судьбу ЕС, - Г.Мирзаян
11:59  От щедрот ВВП. Россия выдаст более триллиона рублей международных займов - Турции, Индии, Ирану...
11:38  Борьба с пластиком. В Кыргызстане введут налог на пакеты
11:22  Ресурсы Южно-Китайского моря становятся предметом все более ожесточенного спора, - Е.Пустовойтова
10:30  Foreign Policy: в чем заключаются истинные цели Джонсона?

10:25  American Conservative: борьба США за демократию имеет неприглядную сторону
10:17  В Кыргызстане возобновили дело об убийстве журналиста узбека Алишера Саипова
10:02  Почему России выгодно, чтобы Трамп остался президентом США, - А.Халдей
09:16  Science: Жуткая эпидемия чумы XIV века пришла в Европу из Поволжья
08:47  Asia-Plus: Золото, уголь и ртуть: Кто "выкачивает" месторождения Таджикистана?
08:37  Турция создала и успешно испытала боевой лазер ARMOL
08:15  Коканд. Замдиректоры четырех школ, вызванные на ночное совещание, погибли в аварии в Узбекистане
07:51  Президентские выборы в Тунисе: лидируют профессор-популист Саид и... сидящий в тюрьме бизнесмен Каруи
07:46  Умер Александр Величко - фронтовик-минометчик, последний Полный кавалер ордена Славы в Узбекистане
07:41  КазАппарат пытается аккуратно лавировать между двумя президентами, - Д.Ашимбаев
02:13  В США разбился раритетный бомбовоз В-17 - 7 погибших
01:25  Как Токаев указал. КазАрхеологи тут же сенсационно нашли на реке Селеты ранее неизвестные могилы ханов-джучидов
01:24  Своих не нарожаем: зачем Россию делают "миграционно привлекательной"
01:20  Почему немцы бегут из Германии в Россию. Часть 2, - "КП"
00:33  Что происходит с золотом? - В.Малышев
00:01  А если Грета Тунберг - ангел? - Н.Даутбек-кызы
Среда, 02.10.2019
23:42  Борьба за умы – команда Зеленского превращает Украину в оруэлловскую антиутопию, - С.Князев
22:51  Раненый во время "атамбай-путча" начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов пришел в себя в московской клинике
21:31  В Багдаде давно уже неспокойно, - А.Веселов
21:26  Центральная площадь Тараза переименована в честь Нурсултана Назарбаева
21:08  Евразийский экономический союз расширится за счет Узбекистана, - В.Панфилова
21:06  Война в Ливии охватывает все новые районы. Хафтар неожиданно объявил о неслыханной победе
21:00  КырПраво. Новые кодексы привели к правовому бардаку, - К.Осмоналиев
20:57  "Молчание" политиков в Киргизии: Политический бойкот или страх за свое будущее? - "ВБ"
20:50  Попытка переворота в Америке, Украина и "окно возможностей" для России, - И.Шишкин
20:43  Россия выбрала Китай, как основной способ хранения собственных средств
19:52  Атырауские чиновники присвоили почти 40 млн тенге у детей из малообеспеченных семей
17:20  Умер автор музыки к "Кин-дза-дза" Народный артист СССР композитор Гия Канчели
16:11  Bloomberg: Россия и Саудовская Аравия добывают слишком много нефти?
14:28  Скончался любимец советских женщин - чешский певец Карел Готт
14:27  Странная история. 23-летняя узбечка-сиделка застрелилась в доме турецкого генерала и депутата Унала
14:23  Зов кочевого мира, - Э.Джумабаев
13:39  Китаю надо решить еще 4 стратегические задачи, - Эндрю Шэн, Сяо Ган
13:36  "Он не смог умереть великим вождем". Вышел ЖЗЛ Чан Кайши
13:35  Вульгаризация казахского сознания и языка: когда и почему распространилось презрительно-насмешливое "токал", - Н.Даутбек-кызы
13:30  "Сталин и Мао слушают нас". Китай вырос из штанишек младшего брата СССР, - В.Кулагин
11:58  Дети кукурузы с синдромом Аспергера. Чем опасна Грета Тунберг, - Д.Бавырин
11:55  Снят с должности за "недостатки в работе" 8-й главный коневод Туркмении (глава "Туркмен атлары") Аннанепесов
11:24  Переориентация тадж-миграции: Катар вместо России? - Х.Хуррамов
11:20  Таджикистан сдал китайцам (в аренду) памирский серебряный рудник "Якчилва" (без уплаты налогов на 7 лет!)
11:10  Уволен и лишен всех наград МВД Туркмении И.Муликов. Его сменил - М.Чакыев
10:49  Bloomberg: Трамп добился нового "триумфа" в торговой войне с КНР?
10:38  Формула Штайнмайера: Киев чувствует скорое уничтожение своей недогосударственности, - К.Мочар
09:49  Когда израильтяне отправят Нетаньяху на помойку истории? - М.Ошеров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Триумф Курца. Итоги австрийских выборов определят судьбу ЕС, - Г.Мирзаян
12:06 03.10.2019

Европа стоит на пороге принятия важнейших законов, а также выстраивания новых правил сосуществования между респектабельной Западной и националистической Восточной Европой внутри Евросоюза. Именно поэтому в Австрии был срежиссирован "Ибица-гейт".
В Австрии прошли досрочные парламентские выборы. Их итоги пока неясны – ведь главное было не то, сколько процентов наберет каждая из партий, а то, какие из них войдут в правящую коалицию. От того, кто это будет, в какой-то степени зависит не только будущее Австрии, но и всей Европы.

Налево пойдешь?

С процентами уже все более-менее ясно. Первое место заняла Народная партия, возглавляемая бывшим (и, наверное, уже будущим) канцлером Себастьяном Курцем. Она взяла 37% голосов избирателей и, соответственно, 71 мандат – что на шесть процентных пунктов и девять мандатов больше, чем по итогам прошлых выборов 2017 года.

На втором месте оказались социал-демократы – у них 26,9% и 40 мандатов. По сравнению с итогами прошлых выборов они потеряли 5,5% и 12 мест в нижней палате парламента. Среди неудачников оказались и бывшие партнеры Себастьяна Курца по правящей коалиции –праворадикалы из Партии Свободы. Причем их потери гораздо существеннее – они набрали 16,2% против 26% в 2017-м, и сократили свое присутствие аж на 20 мандатов, до 31 места. Главными же триумфаторами считают "Зеленых" – если в 2017 году они набрали лишь менее 4% голосов и вообще не попали в законодательный орган, то теперь у них 14% и 26 мест. Наконец, пятой парламентской силой стали местные либералы – у них 15 мандатов.

Теоретически перед Себастьяном Курцем открыты все пути. Для того, чтобы получить большинство в 183-местной нижней палате парламента, ему нужно 92 мандата – то есть необходимо где-то найти еще 21 депутата. А, значит, на роль партнера годится любая политическая сила, кроме либералов.

На практике же выбор крайне непрост. Курцу будет крайне сложно создать "большую коалицию" с социал-демократами. Во-первых, потому, что они крайне критически относятся к правой политике лидера Народной партии.

Во-вторых, потому, что Курц не хочет быть канцлером на один срок –именно его "поправевший" курс стал причиной электорального успеха. И леветь ради альянса с социалистами, а значит, терять электорат – не в его интересах. В-третьих, социология показывает, что создание таких больших коалиций между правыми и левыми приводит к разочарованию людей. Проще говоря, они называют это предательством. Свои услуги Курцу уже предложили "новые левые" – "Зеленые". Лидеры "Зеленых" заявили, что теоретически согласны на правящую коалицию с Курцем, но для этого Народная партия должна доказать, что откажется от ультраправого курса.

"Зеленые" все-таки меньше дискредитировали себя, чем социалисты, поэтому эксперты не исключают варианты такого союза – например, канцлер может передать им в ведение несколько министерств и отдать на откуп экологические вопросы. А также несколько сбалансировать зеленых радикалов за счет приглашения в коалицию довеска в лице либералов. Однако он не может не понимать – экорадикалы все-таки останутся экорадикалами, а значит, коалиция будет крайне нестабильной.

Чужим тут не место

Некоторые эксперты, впрочем, советуют ему не изобретать велосипед и вступить в альянс с Партией Свободы, с которой Курц и состоял в коалиции после выборов 2017 года. Опросы показывают, что за такой расклад выступает и электорат Народной партии. Да, некоторые лидеры Партии Свободы признают – столь слабый результат не даст им особого влияния внутри правящей коалиции, поэтому уж лучше уйти в оппозицию, но уговорить их труда не составит.
Однако против подобной коалиции выступают многие глобалистски настроенные политологи, журналисты и представители европейских элит. Для них такой альянс – прямая угроза власти.

Объединение респектабельных правых и несистемных ультраправых стало проблемой для всего европейского политического истеблишмента, надеющегося на сохранение власти в руках традиционных левых и правых. Дискредитировавших себя перед избирателями, но все равно на пару набирающих достаточно голосов для того, чтобы создавать "большие коалиции". Да, скрещивая при этом ужа с ежом в виде их различных программ, но тем не менее не пробивая окно Овертона и не допуская до власти "чужих".

Европа стоит на пороге принятия важнейших законов, касающихся миграционных и валютных вопросов, а также выстраивания новых правил сосуществования между респектабельной Западной и националистической Восточной Европой внутри Евросоюза. Праворадикалы в Австрии – стране Западной Европы и ее форпосте в восточных землях – не должны получить власть и быть допущены к обсуждению, составлению и имплементации всех этих норм. Тем более они не должны получить возможность консолидировать вокруг себя националистические силы Восточной Европы и возглавить формирование некоего центральноевропейского блока государств, который оспорит власть Берлина.

Студенток на всех хватит

Именно поэтому истеблишмент и сделал все возможное, чтобы развалить правящую коалицию между Партией Свободы и Народной партией. Именно поэтому был срежиссирован "Ибица-гейт" – коррупционный скандал, в который был вовлечен тогдашний лидер Партии Свободы Хайнц-Кристиан Штрахе и самопровозглашенная племянница русского олигарха. Даже несмотря на то, что этой "племянницей" оказалась боснийская студентка, а за скандалом виднелись уши немецких спецслужб, рейтинг Партии Свободы рухнул.

История показала, что сила, выступающая с позиции антиистеблишмента, будет дискредитирована в случае, если удастся доказать, что она гораздо более коррумпирована, чем тот самый истеблишмент. И сейчас в редакционной статье издания "Блумберг" – рупора мирового глобализма –говорится, что создание коалиции между Народной и Свободной партиями будет "серьезнейшей ошибкой и подаст ужасный сигнал как самой Австрии, так и Евросоюзу", поэтому "любой другой вариант коалиции, каким бы "грязным" он не выглядел, является более предпочтительным". Тонкий намек на то, что если Курц сделает неправильный выбор, истеблишмент повторит свой подход к снаряду. И поставит под угрозу карьеру самого молодого, амбициозного и перспективного канцлера Австрии.

#{author}Москве тоже небезразлично, в чью пользу сделает выбор Себастьян Курц. У России хорошие, конструктивные отношения с Партией Свободы, и эти отношения можно было бы использовать для того, чтобы превратить нейтральную и вменяемую Австрию в своего рода посредника в деле нормализации российско-европейских отношений. Если он войдет в союз с "Зелеными" или левыми, если будет вынужден хотя бы частично проводить "глобалистскую" линию, то такая Австрия нам не помощник.

Геворг Мирзаян
3 октября 2019,

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570093560
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил проекты новых законов
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Шымкент и Туркестан
- Дарига Назарбаева обозначила приоритетные перспективы Секретариата Съезда
- Данияр Ашимбаев: Есть ли двоевластие в Казахстане? Часть I
- "Незаслуженно остающимися в тени" назвал депутат Перуашев экономические инициативы президента Токаева
- Кадровые перестановки
- Текущий темп добычи нефти позволит перевыполнить годовой план в 89 млн тонн - Минэнерго РК
- В новом приложении eGov ЭЦП можно привязать к Face ID
- Заместитель акима Алматинской области подозревается в мошенничестве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  