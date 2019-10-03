"Формула Штайнмайера" выводит Украину на путь распада, - Дм.Бавырин

12:08 03.10.2019 Скандал вокруг "формулы Штайнмайера" продолжает набирать обороты. Команда Зеленского и украинские националисты перешли к открытому конфликту друг с другом, гремят обвинения в "подлом предательстве" и "сдаче на милость Москве", звучат призывы к новому Майдану. С точки зрения интересов России все это не может не радовать, и вот почему.



Подписание так называемой формулы Штайнмайера вызвало переполох в стане украинской оппозиции. Украинская оппозиция сейчас – это, напомним, те самые люди, которые стали властью по итогам Евромайдана, начали войну в Донбассе, в течение четырех лет настойчиво боролись со всем русским – и вошли во вкус.

Правая рука бывшего президента в Верховной раде Ирина Геращенко назвала внезапно прославившуюся "формулу" "планом Путина" и "ловушкой для Украины", с которой начнется "ползучая федерализация".



Сам бывший президент Петр Порошенко заявил о "попытках разрушить украинское государство" через принятие "документа российского происхождения", что "де-факто обозначает ослабление или даже снятие санкций против Москвы".

Бывший спикер Рады, а ныне рядовой депутат Андрей Парубий, которого называли "представителем радикальных националистов в верховной власти", констатировал "начало демонтажа страны" и "существенный удар по украинской государственности".

Наконец, Львовский облсовет принял специальное заявление, обратив внимание на "неприкрытую сдачу национальных интересов", "начало капитуляции Украины в российско-украинской войне" и "унижение от бывшей метрополии", что в итоге "снова сделает Украину частью России".



В общем, если верить всем этим людям, Украина сейчас в полушаге от того, чтобы сдаться Москве с потрохами. Однако мы этим людям пять лет ни в чем не верили – и сейчас не спешим. Налицо обычная внутриполитическая борьба с попыткой выставить президента Зеленского предателем, ради чего краски намеренно сгущаются.

Нынешняя задача "патриотов" перетащить на свою сторону (в идеале – вывести на улицы) украинцев, которые в массе своей к "формуле Штайнмайера" относятся примерно никак. Согласно соцопросу, подавляющее большинство в 59% ничего по этому поводу не думает, остальные раскололись на сторонников и противников примерно поровну – с небольшим перевесом тех, кто прозревает "зраду".



Апатия населения наглядно проявляется и в акциях протеста против этой самой "зрады": в Киеве речь шла о сотнях собравшихся, в Одессе – о десятках. Возможно, украинцам просто надоело "скакать", но, скорее всего, им сейчас просто не до Донбасса: начавшийся пять лет назад тренинг по выживанию в тяжелых экономических условиях по-прежнему продолжается. Даже новое правительство Алексея Гончарука, которому самим статусом положено демонстрировать умеренный оптимизм, вообще никакого оптимизма не демонстрирует.



Для Украины это, кстати, в общем-то хороший сигнал – премьер-министр хотя бы находится в контакте с реальностью. Та же реальность подсказывает, что утверждение "формулы Штайнмайера" – это еще не "национальная катастрофа". Национальная катастрофа еще впереди, а "формула" – это пока что ничто.

С политической точки зрения украинцам радоваться, конечно, нечему. Утверждение "формулы" саботировали четыре года. Но вынуждены были подчиниться, поскольку Владимир Путин поставил четкое условие, Париж и Берлин его поддержали, а Вашингтон не только не предложил альтернативных вариантов, но и срочно уволил спецпредставителя Курта Волкера – противника этой самой "формулы".



Не исключено, что впоследствии мы увидим Волкера на скамье подсудимых, поскольку, по информации американских СМИ, он имел личный коррупционный интерес в лоббировании поставок "Джавелинов" на Украину. Но это уже другая история.



Вообще, в обозримом будущем из США может прийти целый пучок плохих новостей для украинских патриотов. Таких сценариев, чтобы история с импичментом Трампа обернулась для Киева хорошими новостями, попросту не просматривается. Хозяин Белого дома уже занял позицию, по которой Украина – это "самое коррумпированное государство в мире", а с Россией он точно "поладит", потому что там "умные люди".



"Пять лет весь мир поддерживал украинскую позицию. После недавних событий мы видим, что коалиция гораздо четче слышит голос России",



– заявил Порошенко на фоне всего происходящего. И на сей раз, судя по всему, не соврал.

Но есть и другая сторона медали. Все, что дает утверждение "формулы Штайнмайера", это разблокирование "нормандского формата". То есть встречу на высшем уровне между Россией, Украиной, Францией и ФРГ для "дальнейшей имплементации Минских соглашений". Тем самым будет сделан важный шаг, но с этой позиции до урегулирования ситуации в Донбассе на практике, до "федерализации", "интеграции", "автономии" и так далее – почти как до Луны.



Сторонам еще предстоит договориться о специальном законе о проведении в Донбассе выборов, а как там выборы могут проходить в принципе, пока что не понимает никто. Исходя из той части Минских соглашений, где прописано их соответствие законодательству Украины, выходит так, что в выборах в ДНР-ЛНР может участвовать, например, партия "Правый сектор". Наверное, для этого ее кандидаты снимутся с огневых позиций в районе Мариуполя и перейдут линию фронта. Точнее, не перейдут, потому что подобное очень трудно себе представить.



С другой стороны, необходима амнистия всех донбасских ополченцев и политиков, от которой, несмотря на четкость этого пункта в Минских соглашениях, обеими руками отмахивается даже сравнительно договороспособный Зеленский. А иначе выходит так, что в день превращения Донбасса в автономию в составе Украины (а это и есть та самая "формула Штайнмайера") украинская полиция арестовывает всех чиновников и военных ДНР-ЛНР, а те добровольно идут в полон, загипнотизированные все той же "формулой Штайнмайера".

Мягко выражаясь, сторонам предстоит еще безумно длинный путь с огромным количеством мин-ловушек в виде неразрешимых противоречий. Чтобы заявлять, что этот путь будет пройден, нужно быть неисправимым оптимистом.



Другое дело, что даже формальное согласие на "формулу Штайнмайера" – это страшное унижение для украинских националистов и "патриотов", "партии войны" в прямом и переносном смысле. Ведь на выходе получается, что свою и чужую кровь они проливали совершенно напрасно: Донбасс получит ровно то, чего и требовал в 2014 году – широкую автономию.

При этом, надо признать, Порошенко, Парубию и Ко не отказывает их политическая "чуйка". Скорее всего, Киеву в рамках "дальнейшей имплементации Минских соглашений" придется пройти еще через множество унижений и в конце концов уступить по каждому из болезненных пунктов и неразрешимых (как сейчас кажется) противоречий. Просто в силу того, что никаких козырей у него больше нет, а Париж и Берлин настроены идти к решению смертельно надоевшей им донбасско-российской проблемы, от которой не получают ничего, кроме нервотрепки и убытков.

США, конечно, по-прежнему заинтересованы в Украине как в инструменте давления на Россию, но прямо сейчас у Трампа совсем другая повестка, а на будущее совсем другие планы – "договориться с Путиным".

Одним словом, уступать придется. И каждый такой случай, каждую новую "сдачу украинских интересов" националисты будут воспринимать в штыки, прицельно атакуя Зеленского и его команду.



Да, сейчас они ослаблены, но по-прежнему довольно агрессивны, отличаются высокой пассионарностью и грозят серьезно укрепиться в ближайшие год-полтора, если правительство Гончарука не сможет сделать для украинской экономики ничего хорошего.

В идеале все это может закончиться очередным Майданом, еще лучше – двумя-тремя Майданами и таким же количеством попыток государственного переворота со стороны "неравнодушных патриотов".

Не надо забывать, что в настоящий момент Украина является врагом Российской Федерации, подчинившим свою внешнюю политику четкому принципу "чтоб у соседа корова сдохла". Со своей стороны, Российская Федерация заинтересована в том, чтобы ее враги слабели, были ввиду этого управляемы и чувствовали себя загнанными в угол.

Упрямо настаивая на выполнении Минских соглашений пункт за пунктом, Россия дает все новые поводы для нынешних властей Украины и "патриотической оппозиции" сцепиться друг с другом. И чем более жестокой получится каждая такая драка, тем более слабыми будут выходить из нее и украинская власть, и Украина как государство.

Дальнейшая политическая нестабильность и через это экономический упадок Украины – это то, что с нашей стороны "поребрика" можно только приветствовать.

Раз так, пересмотрим и ту концепцию, согласно которой Порошенко, Геращенко, Парубий, львовские депутаты и прочие – это люди, слова которых не заслуживают доверия.



Все правильно говорят! Да, капкан России. Да, национальное предательство. Да, уничтожение украинской государственности. Даешь новый Майдан!



А там, глядишь, нормандские переговоры будут начинаться с того, как уговорить Одессу и Днепр на присоединение к Украинской Конфедерации.



Дмитрий Бавырин

3.10.2019 Источник - vz.ru

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