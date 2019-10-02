Бишкек. Дело о наградном оружии. Егор Скобеев подделал президентский указ?

12:31 03.10.2019

2 октября 2019, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (261)



После нашумевшего ареста заведующего сектором отдела по обеспечению безопасности, правопорядка и обороноспособности аппарата правительства Егора Скобеева в обществе поползли слухи о миллионах, присвоенных коррумпированными чиновниками за торговлю наградным оружием.



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По одной из версий, Егор Скобеев якобы присвоил $1 миллион, полученный от иностранцев за розданные пистолеты. По другой - подделал то ли распоряжение правительства, то ли указ президента.

Газета "Дело№..." провела собственное расследование. Но, как отмечают авторы, не с целью оценить правдивость этих гипотез. Над этим работает следствие, причем под грифом "совершенно секретно".

Журналисты попытались восстановить картину оружейной бизнес-схемы, в прямой причастности к которой и обвиняют Егора Скобеева.



В статье говорится, что создал схему в 2007 году сын свергнутого и сбежавшего в Минск экс-президента Курманбека Бакиева Марат.

Цель была проста - поощрять наградным оружием спонсоров, оказавших материальную помощь правоохранительным органам республики. Минимальный взнос составлял два миллиона сомов.



По версии издания, существовала и иная бухгалтерия. "Известно, что иностранцы, желавшие обзавестись легальным оружием, еще и платили кому-то наличными в долларах. Первоначально речь шла о $100 тысячах. Первым, кто подписал распоряжение о выдаче наградного пистолета, был премьер-министр Игорь Чудинов", - указывает "Дело №...".



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Наградное оружие получил некто Максим Каганский - капитан российской милиции. В 2012 году его имя всплыло вновь, но уже в уголовном деле, расследуемом ФСБ России. Его обвинили в получении крупной взятки в $3 миллиона. Каганского называли "решальщиком" и "теневым казначеем" МВД РФ.

Дарили пистолеты и последующие премьеры - Данияр Усенов, Алмазбек Атамбаев и Омурбек Бабанов. Все эти "стволы" доставались либо главарям ОПГ (как было в случае с Бабановым, он поощрил оружием некоего Михаила Васильева по кличке Майкал) либо коррумпированным чиновникам. Алмазбек Атамбаев, по данным издания, подарил оружие Денису Вороненкову (сбежавшему в Украину и застреленному в Киеве экс-депутату Госдумы от фракции КПРФ) и двум бизнесменам - Виталию Качуре и Андрею Мурзикову. Они оказались фигурантами уголовного дела о рейдерском захвате здания в Москве. Атамбаев якобы презентовал оружие и известному контрабандисту и "крабовому королю" Олегу Кану.



"Дело№..." выяснило, что указ о выдаче наградного пистолета Кану был поддельным.

"В его подделке, по всей видимости, и обвиняют Егора Скобеева", - считают журналисты.



Кроме того, издание сообщило, что супруга Егора Скобеева Елена владеет ОсОО "Кыргызская оружейная компания". И это одна из немногих компаний, имеющих право завозить в Кыргызстан огнестрельное оружие. Постоянными партнерами выступают, как пишет газета, австрийские фирмы. Именно их пистолетами и награждали в разные годы россиян.

Напомним, что Егора Скобеева задержали в рамках уголовного дела, возбужденного Военной прокуратурой в отношении бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Ему предъявлено соучастие в коррупции. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде ареста в СИЗО ГКНБ до 17 ноября.