 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Укр"Нафтогаз" потребовал от Рос"Газпрома" разблокировать газ из Туркмении
13:56 03.10.2019

"Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность для Украины получать газ из Туркменистана. Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор украинской группы компаний Юрий Витренко.

"Нафтогаз" обоснованно требует, чтобы "Газпром" разблокировал возможность получать на границе Украина - РФ газ из Туркменистана, газ независимых производителей в России, а также газ для европейских контрагентов "Газпрома", - написал он.

Витренко также назвал неприемлемым требование российской стороны, которое, по его словам, заключается в том, чтобы "Нафтогаз" отказался от своей победы в Стокгольмском арбитраже, который потребовал от "Газпрома" выплатить компенсацию за неисполнение текущего транзитного договора.

В середине сентября в Брюсселе прошли консультации, в которых приняли участие главы Минэнерго России и Украины, а также представители Еврокомиссии и руководители "Нафтогаза" и "Газпрома". Стороны не заключили соглашение о транзите российского газа через Украину после 2019 года, однако посчитали дискуссию конструктивной.

"Газпром" допустил возможность работы по европейским правилам с 1 января 2020 года, если их полностью внедрят на Украине до конца текущего года. Российская сторона предложила "Нафтогазу" разыгрывать право транспортировать газ по мощностям компании на аукционах.

Газ из Туркмении не поставляется на Украину с 2006 года, поскольку Ашхабаду и Киеву не удалось договориться о цене на ресурс. Кроме того, для возобновления поставок Киеву нужно согласование его транзита с Москвой. В 2010 году "Газпром" сам заключил с Туркменией контракт на покупку газа в объеме 10 млрд куб. м в год, но в 2015 году поставки были приостановлены из-за требования российской компании снизить цену.

Источник - РБК
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