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|В Германии на 3 года 9 месяцев посадили монгольского дипломата Мунхбата. За трафик наркоты
14:30 03.10.2019
Суд Германии вынес решение по делу торгового атташе Монголии в ФРГ Г.Мунхбата обвиняемого в контрабанде 150 тысяч доз лекарственных препаратов содержащих наркотические вещества.
Экс-дипломат получил 3 гoда и 9 месяцев, его водитель 8 месяцев заключения, передает Mongolnow.
Член парламента Т.Аюурсайхан сообщил, что под подозрением и в розыске более 60 человек с монгольскими дипломатическими паспортами. На очереди судебный процесс над вице-консулом в Стамбуле, который вез в Германию в машине с монгольским дипломатическим номером 70 кг наркотиков.