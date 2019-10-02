 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Узбекистан   | 
В Узбекистане несколько десятков сотрудников МВД выступили с протестом против принудительного сбора хлопка
14:35 03.10.2019

В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлено как несколько десятков сотрудников МВД Узбекистана, бродя внутри и по окрестностям специализированного учреждения МВД по повышению квалификации в Бектимирском районе, выступают против принудительной отправки их на хлопкоуборочную кампанию, передает repost.uz.
Когда произошли описанные события и при каких обстоятельствах пока неизвестно.

На видео можно расслышать, как один из сотрудников МВД обращается к своим коллегам, выкрикивая: "Не выходите на хлопок".
"Мы прибыли на "первоначалку" на месячное обучение. Нас забирают до ноября на хлопок. Забирают принудительно. С зарплаты на пропитание взяли 800 тысяч сумов. Нас под предлогом повышения квалификации обманным путем привезли сюда и забирают на хлопок. У всех есть семья", - возмущается снимающий на видео сотрудник МВД.
Напомним, что 12 августа в ходе видеоселекторного совещания c хокимами областей Шавкат Мирзиеев сообщил, что в этом году не будут привлечены на сбор хлопка "школы, институты, в целом, ни одна бюджетная организация".

Источник - repost.uz
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