Испанские журналисты разыскали еще одну роскошную дачу-дворец семейства Назарбевых (фото)

14:52 03.10.2019

В Испании семье Назарбаева принадлежит роскошная усадьба - СМИ



Семья экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 2007 года владеет роскошной усадьбой в заповедной зоне между двумя бухтами в Испании. Об этом сообщило издание Economia Digital.



Как утверждается в статье, здесь отдыхает семья Назарбаевых каждое лето. Усадьбу охраняют вооруженные люди, работают камеры, датчики, окружает землю известной семьи высокий забор. Общая площадь владений - 20 гектаров.



На территории имения расположены три здания, площадь главного особняка - 3 тыс. квадратных метров. В нем 13 апартаментов, около двадцати ванных комнат, бассейны, театр, дискотека и спа.



Формально усадьба принадлежит компании Flinder Data, которой управляет Ольга Аристова. По данным газеты, каждый год 19 августа здесь отмечает день рождения Динара Кулибаева, средняя дочь Нурсултана Назарбаева, долларовая миллиардерша, совладелица крупнейшего в Казахстане банка Халык. Иногда эти вечеринки посещает отец Динары. Местные жители наблюдают шикарные яхты близ усадьбы.



Как сообщало EADaily, Кулибаевой, по данным журнала Bilan, принадлежит швейцарский замок "Бельрив", купленный за $ 63 млн.