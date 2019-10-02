Атамбаев не решился кастрировать педофилов. Может, теперь это сможет президент Жээнбеков?

14:57 03.10.2019

Насилие в отношении детей в Кыргызстане не прекращается. Наоборот – растет!



Сенсация! В соседнем Казахстане прошла первая в истории химическая кастрация насильника детей. В нашем же Кыргызстане власти до сих пор проявляют к ним "гуманность".



БИШКЕК, 03 Окт - Orbita.kg. Несколько месяцев назад у соседей был принят соответствующий закон. И вот теперь, некий признанный судом педофил, уроженец Туркестанской области, получил под наблюдением врачей первый укол из целой серии.



Свой вклад в борьбу с педофилией внес бывший глава РК Нурсултан Назарбаев. Он выделил 25 тысяч долларов, коих должно хватить на две тысячи доз инъекций сексуальным насильникам. Будут использоваться такие вещества, как ципротерон, а также стероидный антиандроген.



Между тем даже "старый оплот мировой демократии" - Великобритания -рассматривает возможность использовать инъекционную блокировку для насильников. За это ратует тамошний министр Филипп Ли, уже попросивший чиновников рассмотреть данную возможность. При этом осужденные в Туманном Альбионе имеют некое право выбора – добровольная кастрация, и ты остаешься на свободе. Либо, в случае отказа - в тюрьму. Первый вариант выбрали уже почти 120 человек… К тому же либидо маньяков англичане добивают еще и психологической терапией. Может и в Кыргызстане обратиться к этому опыту Великобритании?



В отличие от кыргызских властей в Нур-Султане подошли к этому вопросу основательно. Были установлены такие факторы, как необходимость многократных уколов - как минимум два раза в год и на протяжении нескольких лет, если не пожизненно, чтобы насильник был недееспособным физически даже попытаться совершить злодейство.



Публичная казнь педофила была зафиксирована в центре Бишкека…



В Кыргызстане все последние годы социум лихорадило от сообщений о пропаже и надругательстве над детьми. В 2002-2015 годах из-за жестокого насилия к медикам обратилось 633 ребенка. При этом 390 жертв были мальчиками, то есть – большинство!



Уже в ту пору такие сообщения в СМИ вызывали настоящую бурю со стороны общественности, требовавшей самого жесткого наказания для виновных.



Дошло до того, что в конце апреля 2015 года общественные организации на этой волне даже провели акцию символической казни - около памятника М. Горькому в Бишкеке активисты повесили чучело педофила! В этой акции тогда объединились НПО, казачество и даже духовенство.



Устроителями символической казни преследовалась цель призвать депутатов принять отдельный закон о борьбе с педофилией с четкими нормами наказаний – либо смертная казнь или кастрация при помощи химикатов.



История Кыргызстана помнит редкостную мерзость: один аксакал своим физическим насилием довел до смерти родного внука, при этом младенцу было лишь ТРИ МЕСЯЦА от роду! От чрезмерной "любви" деда пострадал и братик малыша, двух с половиной лет. Пришлось вмешаться в дело тогдашнему омбудсмену Бактыбеку Аманбаеву, потому как в правоохранительных органах на это ЧП не было реакции около года!И как бы ужасно не звучало, но общество начинает привыкать и к выявленным фактам насилия родителей над детьми, так как наблюдается чуть ли не тотальная деградация. Сам социум страдает душевными расстройствами и хроническим пьянством, снижающимся уровнем образования и общим падением нравов…



Как же остановить тайфун извращений?



Активистов, ранее озвучивавших идею химической кастрации в КР, поддержали в ту пору несколько депутатов и чиновников. Они приводили в пример опыт России, нескольких штатов США, других государств, где уже использовали подобный метод борьбы с педофилами.



В итоге, еще в начале лета 2013 года, соответствующий законопроект был одобрен Жогорку Кенешем. Да еще и 85 голосами "за" и всего двумя "против". Предполагалось начать делать инъекции за шесть месяцев до окончания срока отсидки осужденного.



Но началась, простите, демагогия. Вновь отличились правозащитники, ставшие шуметь о возможности медицинских или юридических ошибок, о том, что опыт Канады не привел к ожидаемому результату. Да и медики подлили масла в огонь, заявив, что уколы не гарантируют ничего, зато могут вызвать другие проблемы со здоровьем после подавления мужских гормонов в организме.



"Преступления против половой неприкосновенности детей являются тягчайшими, вызывающими справедливый гнев и порицание общества. Они относятся к числу самых омерзительных, неприемлемых и осуждаемых", - заявил тогдашний президент Алмазбек Атамбаев.



При этом Алмазбек Шаршенович фактически зарубил идею депутатов. Формальный мотив - нет никакой гарантии, что будут достигнуты поставленные цели в виду их временности и не самой высокой эффективности. К тому же даже принудительное лечение насильника может быть сведено на нет временем или обычной инъекцией тестостерона.



В качестве выхода из ситуации Атамбаев лишь предложил ужесточить педофилам уже существующие виды наказаний. И даже одобрил пожизненное лишение свободы, для чего подписал соответствующий закон № 126, принятый 9 июля 2013 года. В нем усиливалась ответственность за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних. Однако, как известно, термин "пожизненный срок" в Кыргызстане не носит абсолютного характера, зачастую осужденные выходят раньше времени…



Впрочем, причина президентского вето все же гораздо банальней – в тощем бюджете Кыргызстана попросту не нашлось денег на эту затею! По данным урологов стоимость кастрации, в зависимости от препарата, обошлась бы для каждого кыргызстанского педофила от $3 тысяч до $4608 в год. Дорогое, однако, удовольствие! Особенно если учесть, что инъекционный курс нельзя прерывать, а длиться он может десятки лет…



Между тем люди в социальных сетях после каждого ЧП все сильнее требуют введения смертной казни или даже права на самосуд, если злоумышленник был пойман с поличным. Причем пункт о "лишении жизни насильника над детьми" лидирует в опросах с громадным отрывом среди всех возможных мер наказания.



Лучшая защита – нападение!



Возвращаясь к бывшему главе государства. Четыре года назад он обязал кабмин подготовить целый комплекс мер по предотвращению проявлений педофильства. В том числе и информационные кампании, что должно создать нетерпимость в обществе к этому виду преступлений. Но тогда почему не в полной мере были задействованы нормы прежнего закона, от 9 июля 2013 года № 126, упомянутого выше? Снова власти предпочли "изобрести велосипед"?



В еще недавнем советском прошлом не зря смертную казнь обозначали как "высшую меру социальной защиты"! Потому как этот шаг защищал все общество в целом, и власти обязаны не только налоги и штрафы с населения собирать, но и обеспечивать безопасность своих граждан.



Из выступления омбудсмена КР Токона Мамытова в парламенте 18 сентября 2019 года следует, что в республике последние три года сохраняется тенденция роста преступлений по отношению к детям: в 2017 - 2018 годах данный показатель вырос более чем на четверть! В прошлом году больше всего преступлений против детей пришлись как раз на изнасилования - 42 случая из почти 1,4 тысячи.



Марс Абаев