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Bloomberg: Трампа может постигнуть судьба Хиллари Клинтон?
14:58 03.10.2019

Bloomberg: Трампа может постигнуть судьба Хиллари Клинтон?

Текущие экономические показатели находятся в опасной близости к тем показателям, которые не позволили кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон победить на выборах 2016 года.

МАКСИМ ИСАЕВ

Когда во вторник утром, 1 октября, опубликовали шокирующую статистику по промышленному производству Соединенных Штатов, президент США Дональд Трамп приготовил свой стандартный ответ, которым он пользуется каждый раз, когда сталкивается с плохими экономическими новостями: он решил обвинить во всем председателя управляющего совета Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Однако президенту становится все сложнее избегать ответственности за те или иные провалы в экономике, что может иметь разрушительные последствия для его переизбрания в 2020 году, пишет Карл Смит в статье для издания Bloomberg.

"Как я и предсказывал, Джером Пауэлл и ФРС позволили доллару стать настолько сильным, особенно по отношению ко ВСЕМ другим валютам, что это негативно сказалось на наших производителях. Слишком высокая ставка ФРС. Они - это худшие враги для самих же себя, они не имеют ни малейшего понятия. Ничтожества!" - заявил Трамп в Twitter 1 октября.

Текущие экономические показатели находятся в опасной близости к тем показателям, которые не позволили кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон победить на выборах 2016 года. Независимо от того, движутся ли США в направлении полномасштабной рецессии, на что, собственно, и указывают последние статистические данные, страна уже столкнулась с минирецессией, аналогичной 2015 году. Индекс производственной активности (PMI) института управления поставками (ISM) оказался даже ниже, чем в начале 2016 года.

С января 2015 года по январь 2016 года индекс PMI снизился с 54,1 до 48 (показатели, превышающие цифру 50, говорят о росте, а ниже 50 - указывают на падение). За последние шесть месяцев индекс упал с 55,3 до 47,8. Еще хуже то, что индекс новых экспортных заказов упал до 41.

На самом деле перспективы не кажутся обнадеживающими. В то время как большая часть экономики США изолирована от торговли, производство тесно связано с остальным миром посредством нескольких каналов. Во-первых, наиболее очевидным из них является экспорт тяжелого машинного оборудования. Этот экспорт столкнулся с ущербом из-за торговых пошлин, которые увеличили стоимость материалов, необходимых для производства машинного оборудования, а также привели к снижению спроса со стороны стран, ориентированных на торговлю, таких как Китай, Германия и Япония.

Нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии придало некоторый импульс росту цен на нефть, но начиная с лета 2019 года цены на нефть столкнулись с давлением со стороны слабого мирового спроса. Низкие цены на нефть ведут к снижению инвестиций в добычу в США, что, в свою очередь, ведет к снижению спроса на производимое оборудование.

Наконец, ответный удар со стороны Китая причинил ущерб сельскому хозяйству США. Это приведет к снижению спроса на новое сельскохозяйственное оборудование. Экономический спад 2015 года также был вызван падением спроса на нефть и сельскохозяйственную продукцию в связи с замедлением экономики Китая. В настоящий момент торговая война стимулирует падение спроса.

Может показаться, что нынешнее замедление экономики никто не заметит. Действительно, большинство граждан США едва ли заметили экономический спад 2015 года. Однако в условиях, когда электорат поделен практически поровну, небольшого замедления оказалось достаточно, чтобы склонить чашу весов в пользу республиканцев. Еще более важно то, что в этот раз спад в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве особенно сильно ударил по так называемым колеблющимся штатам (в которых исход голосования по выборам президента не ясен до последнего момента, так как основные претенденты имеют приблизительно равные шансы на победу).

Рост занятости в обрабатывающей промышленности в Висконсине и Мичигане уже упал ниже уровня 2015 года, Пенсильвания тоже оказалась на грани. В лучшем случае Трамп уже не сможет заявить, что его политика привела к возрождению страны, а в худшем - это свидетельствует о том, что его политика провалилась.

Теоретически Трамп мог бы изменить курс, но пока не понятно, как именно. Даже если завтра он официально объявит о прекращении торговой войны, для того, чтобы убедить фермеров и компании в серьезности своих намерений, американской администрации понадобилось бы несколько месяцев. Затем потребуется еще время для того, чтобы восстановить уровень заказов на новое оборудование и увеличить уровень занятости на производстве.

Так что неудивительно, что президент решил обвинить во всех грехах ФРС. Эта стратегия может сработать в отношении его преданных сторонников, но избиратели из колеблющихся штатов, как правило, голосуют на основе тех экономических условий, в которых они оказались. По мере ухудшения этих условий шансы президента на переизбрание будут только снижаться.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570103880
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