 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Центробанк России начал юанизацию экономики, - М.Делягин
19:13 03.10.2019

Китай стал лидером по размещению отечественных золото-валютных резервов

Центробанк России опубликовал на своем сайте информацию о том, что Китайская Народная Республика заняла первое место среди иностранных эмитентов, в активах которых размещены золото-валютные резервы России. В китайские государственные облигации в 2019 году Москва вложила около 65 миллиардов долларов, что составляет примерно 13,4 процента от золото-валютных резервов (ЗВР) России.

Больше (18,2 процента) приходится только на наднациональный ликвидный актив - золото. Доля ЗВР в американских ценных бумагах, начиная с апреля 2018 года, сократилась вдвое, в том числе в 2019 году - на два миллиарда долларов. При этом существенно возросли активы, которые физически находятся на территории России - до 18,2 процента общего объема ЗВР находятся в хранилищах Центробанка, 13,2 процента - в Германии, 11,6 процента - во Франции.

Насколько эффективна и оправдана для экономики России переориентация с доллара на юань? Об этом в интервью "Парламентской газете" размышляет Михаил Делягин, доктор экономических наук, член научного совета при Совете безопасности России.

- Михаил Геннадьевич, достаточно неожиданное изменение политики Центробанка в сторону увеличения резервов в юанях продиктовано, на ваш взгляд, экономическими или политическими соображениями?

- Бесспорно, политика сыграла существенную роль. В противостоянии с США, которые не собираются отказываться от роли мирового судьи да и жандарма тоже, союз России и Китая логичен и оправдан. С КНР у нас беспрецедентно тесные связи и контакты, думаю, что наращивание ЗВР в юанях можно отнести к шагам, укрепляющим двусторонние отношения.
- В истории часто бывало, что ситуативные политические союзы благотворно влияли на экономику. Как скажется на финансовой системе России "юанизация" золото-валютных резервов?

- Я разделил бы политику и экономику в данном случае. И предостерег бы от излишней эйфории с ориентацией на Китай. Не надо забывать, что в наших странах не совпадающие, скажем так, общественно-политические системы. И есть много противников в сближении Пекина и Москвы, в том числе и с учетом американского наступления в торговой войне с Китаем, которое Вашингтон ведет в том числе и через свою клиентелу в России. Эти риски надо учитывать. Ведь если рассматривать юань сугубо через коммерческую призму, то надо констатировать: он как резервная валюта не очень надежен, противостояние с США его существенно ослабили.

В этом отношении доллар как средство вложения ЗВР гораздо надежнее, это сегодня самая надежная валюта. Но доллар очень уязвим стратегически, США в любой момент могут заморозить или изъять долларовые авуары, игнорируя международное право. Такие случаи известны и они касаются не только неких ярых оппонентов Вашингтона, но и вполне лояльных, казалось бы, к США режимов и государственных деятелей. Скажем, опыт Казахстана, когда американцы в 2017 году просто украли 22 миллиарда долларов Национального фонда республики, оформив это действо как заморозку. Кто гарантирует, что с Россией не произойдет нечто подобное?

- Как же, в каких валютах наиболее рационально размещать золото-валютные резервы?

- Наиболее надежная и гарантирующая прибыль и устойчивость страны "валюта" - это модернизация экономики России. Во время кризиса это самая надежная гавань. ЗВР надо вкладывать в создание новых высокотехнологичных мощностей очередного экономического уклада, которые будут производить необходимые стране промышленные и потребительские товары.

Долларами или юанями людей не накормишь, агрессора не остановишь. Но такое использование российских запасов, судя по многолетней политике Центробанка, в качестве приоритетной не рассматривается. Если же говорить о сугубо финансовых соображениях, то, конечно, надо раскладывать ЗВР по нескольким национальным валютам, исходя из анализа их состояния в конкретный момент времени. К примеру, британский фунт слаб, поскольку идет Брекзит. Неплохо выглядит швейцарский франк, евро, с осторожностью надо относиться к японской иене, Токио любит поиграть на курсе, ослабляя национальную валюту. Да и юань на протяжении года показал самую высокую доходность в 4,39 процента, что гораздо выше долларовых показателей.
Автор: Юрий Скиданов
2 окт. 19

Источник - pnp.ru
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