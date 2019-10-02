Фея пионов Пэн Лиюань. Первая леди Китая: кто она? - А.Смирнова

19:52 03.10.2019 Фея пионов Пэн Лиюань. Первая леди Китая: кто она?



Харизма, талант, красота - все это о первой леди Китая Пэн Лиюань. 20 ноября 2018 года она отмечает свой 56-й день рождения. Пэн Лиюань - известная народная певица и одновременно генерал-майор Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Ее называют "визитной карточкой Китая" за благотворительную деятельность и за элегантный стиль. В СМИ за ней прочно закрепились эпитеты "изящная", "очаровательная" и "изысканная". Во время государственных визитов первая леди занимается гуманитарной политикой: посещает больницы, учебные заведения, налаживает культурно-просветительские контакты. ЭКД изучил жизнь Первой леди и ее образ в глазах китайцев.



Пэн Лиюань родилась в провинции Шаньдун, городе Юньчэн. Ее родители были тесно связаны с искусством, отец заведовал домом культуры, мать пела традиционную китайскую оперу. Когда Пэн Лиюань было 9 лет, ее отца репрессировали. Получив музыкальное образование, Лиюань вступила в ряды армии Китая, и тогда началась ее карьера армейской певицы. Музыкальным коллективам армии предоставлялись лучшие площадки для выступлений, народ быстро полюбил голос Пэн, и вскоре ее перевели в столичный ансамбль. За этим последовал громкий успех во многих ролях национальных опер.



Близкие друзья организовали знакомство Пэн Лиюань и Си Цзиньпина (в то время еще мэра города Сямэнь, провинция Фуцзянь). После первой встречи между ними завязался роман, и через год они решили пожениться. Против их брака никто не возражал, и в 1987 году они получили свидетельство о браке. Сразу после женитьбы молодоженам пришлось расстаться: она поехала на гастроли, он поднимался по карьерной лестнице. Все изменилось только в 2007 году, когда Си Цзиньпин был избран в Постоянный комитет Политбюро ЦК, и Пэн Лиюань пожертвовала карьерой певицы, как и подобает супруге партийного деятеля. В 2013 году Си Цзиньпин стал председателем КНР, а Пэн Лиюань – первой леди.



Первая леди Пэн



До Пэн Лиюань супруги первых лиц государства были фигурами непубличными, незаметными, если не отталкивающими. Долгое время закрытый, Китай представлял для Запада тайну. Без изучения истории, традиций, европейскому обывателю никогда не понять, что движет китайцами, а к политике он скорее будет относиться с подозрением, чем с восторгом. Когда Си Цзиньпин только занял пост председателя КНР, говорили, что веди Пэн себя в соответствии с традициями западной цивилизации, Китай стал бы гораздо ближе и понятнее европейским странам. Однако такой стиль поведения мог вызвать негодование соотечественников. Пэн, как и подобает дипломату, с изяществом обходит все "опасности": она ведет активную деятельность в сферах, присущих первым леди, что улучшает образ Китая на мировой арене, по заслугам носит титул "матери нации" и "феи пионов" (пион в китайской символике играет особую, сказочную роль). Даже в стиле своей одежды Пэн сочетает традиционные китайские элементы и классику европейского стиля.



Если вы спросите, почему китайцы любят Пэн Лиюань, ответов может быть много, но сходятся все в одном: она самостоятельна, независима, сделала себя сама, никогда не "полагалась на папочку". Это женщина из простого народа, ставшая Первой леди благодаря своей воле и выносливости. Ее жизнь лучше всего иллюстрирует "китайскую мечту", что, несомненно, вдохновляет китайцев на претворение в жизнь своей собственной мечты.



Пэн Лиюань в глазах мира



В 2013 году Пэн была включена в сотню самых влиятельных людей в мире по версии журнала "Time". Тогда же она вошла в топ самых влиятельных женщин мира по версии Forbes. Ее начали сравнивать с Жаклин Кеннеди. Она, как и Жаклин, стала первой леди страны, которая не находится в тени своего супруга, а которую обожают и которой подражают. Пэн похожа на Карлу Бруни, которая была певицей и автором песен. Сравнивают и с Эвой Перон за близость к народу и звание "матери нации". Но Пэн Лиюань не нуждается в сравнениях, она самобытна, у нее незапятнанная репутация, ее биография под стать "феи пионов". Есть все основания предполагать, что ее имя станет в будущем именем нарицательным.



Она является послом доброй воли программы Всемирной организации здравоохранения по СПИДу. Занимает должность ректора Академии художеств НОАК. Курирует антитабачную кампанию, имеющую огромное значение для современного Китая. Три года назад вступил в силу закон о запрете курения табака в общественных местах. В Китае остро стоит вопрос о здравоохранении, молодежь начинает курить еще до того, как им исполнится 20 лет, не говоря уже и о числе курильщиков среди взрослого населения страны. Несмотря на то, что закон был принят в 2015, число курильщиков снизилось незначительно, культура здорового образа жизни и отказа от курения в общественных местах только начала формироваться. Кампанию Пэн по борьбе с курением поддержал Билл Гейтс. Сотрудничество с Биллом Гейтсом продолжается и по сей день: в 2018 году они встретились на полях международной импортной выставки в Шанхае и обсудили дальнейшие планы по углублению отношений между организациями и ведомствами Китая и Фондом Билла Гейтса в областях здравоохранения и ликвидации бедности.



Мечты Пэн Лиюань на страже прав женщин



В Китае к женщинам относятся с особым трепетом. "Женщины держат половину неба", - гласит один из лозунгов Мао Цзэдуна. Когда-то женщинами в Китае пренебрегали, потому что дочери после замужества покидали семью и больше не могли ухаживать за родителями и помогать по дому. Это привело к большому количеству абортов и перекосу народонаселения в сторону мужчин. Сейчас китайских женщин "носят на руках". Все больше внимания уделяется роли женщины в бизнесе и политике. Женщины стали движущей силой потребления, а так как у многих есть собственный источник доходов, в обществе формируется мощный слой потребителей, двигающих экономику страны. Многие женщины добиваются высоких постов, становятся более вовлечены в политическую жизнь.



Когда Пэн Лиюань в 2014 году посещала Высшую школу искусств в Эссене (Германия), одна из студенток спросила Пэн о ее мечте. Пэн отвеила: "Я надеюсь, что все дети, особенно девушки, смогут получить хорошее образование, как и вы". В той речи Пэн упомянула своего отца, который когда-то работал директором сельской вечерней школы и отвечал за ликвидацию безграмотности, с его помощью многие женщины смогли учить детей иероглифике. Первая леди КНР доказала свои намерения делом, став посланником ЮНЕСКО по вопросам образования для девочек и женщин. В 2018 году она заявила о готовности работать с каждым проектом, нацеленным на создание гендерного равенства в вопросах получения образования.



Сегодня госпожа Пэн посвящает себя двум делам: развитие образования и здравоохранения. Она следит за качеством обучения в школах Китая, Африки, США и выступает на международных площадках, привлекая внимание людей к проблемам СПИДа и туберкулеза. В Пэн Лиюань тоже воплощается мягкая сила Китая, и она завоевывает признание и доверие по всему миру.



Си в тени Пэн



Госпожа Пэн долгое время пользовалась большей известностью, чем ее супруг. В Китае ее почитают так же, как в России оперную певицу Галину Вишневскую. Но если в России опера – это всецело элитарное искусство, то китайская традиционная опера любима и понятна не только образованной интеллигенции, но и обычным людям. Во время культурной революции в Китае многие жанры искусства подверглись изменения. В музыке, театре появился жанр патриотической песни, понятный широким слоям населения. Пэн близка к народу: вышла из простой семьи, в ее репертуаре военные и патриотические песни, которые так любимы в Китае, она возглавляет ансамбль НОАК. Ее деятельность находит отклик в сердцах рабочих и солдат, лаобайсинов (laobaixing простые люди).



Ее голос звучал не только в Китае, но и на европейских площадках. Выступала она в Москве, на закрытии Года Китая в России в Кремлевском дворце, исполнив тогда фрагмент из знаменитой китайской оперы. Она ежегодно участвует в новогоднем гала-концерте, являющемся самой популярной передачей телевидения Китая.



Когда Си Цзиньпин стал председателем, Пэн Лиюань пришлось отказаться от гастролей, сейчас она выступает на публике по делам государственной важности. Стоит только вспомнить недавние визиты Си в США, где первые леди выбрали имя для новорожденного детеныша панды, а потом они вместе с Си встретились с Биллом Гейтсом и его женой. По приглашению Пан Ги Муна супруга председателя присутствовала на заседании высокого уровня ООН по инициативе "Каждая женщина, каждый ребенок". Блистательным был и визит Си с женой в Великобританию, где они встретились в Букингемском дворце с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.



Некоторые эксперты скептически относились к фигуре Пэн Лиюань на международной арене, в том числе, говорили, будто бы она совсем не знает языков и остается понятной только китайской аудитории. На удивление всем, во время визита в США, Пэн Лиюань поразила свободным владением английским языком. Ряд экспертов уже сейчас говорят о том, что Пэн снова затмевает своего супруга - настолько активно публика реагирует на нее, настолько эта женщина умеет очаровывать с первого взгляда. Если деятельность Си, особенно в китайских кругах, критикуют, то репутация госпожи Пэн кристальна как и ее деятельность. Мы можем рассматривать два варианта развития событий: либо ее популярность искусственно "придержат", чтобы переключить внимание на международную деятельность Си Цзиньпина, либо, наоборот, имиджмейкеры поработают над ее образом, и Пэн Лиюань будет продолжать удивлять нас познаниями в разных сферах от языков до политики.



Есть видео, рассказывающее о любви Си и Пэн. Красной нитью в коротком ролике проходят слова "все мужчины равняются на папу Си, все женщины равняются на маму Пэн". Через свой образ и безупречное поведение она транслирует богатые культурные традиции Китая и продвигает их в мире. Она создает образ идеальной жены, хранительницы семейных ценностей и традиций Китая. Ее дипломатичность, по оценкам китайских исследователей, в перспективе не только сможет повысить авторитет Китая на международной арене, но и обеспечить экономический подъем. Она укрепляет имидж Китая за рубежом, делает "коммунистическую" страну более "человечной". У Пэн Лиюань есть сила, но, по-женски, мягкая.



Алина Смирнова Источник - Это Китай, детка!

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