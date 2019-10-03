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Военный парад в Пекине – последний гвоздь в крышку гроба СНВ-3
20:16 03.10.2019

Военный парад в Пекине 1 октября 2019 года послал достаточно ясный сигнал военно-политической элите США

В Пекине на площади Тяньаньмэнь 1 октября 2019 года прошел самый грандиозный военный парад в истории Китайской народной республики, посвященный 70-й годовщине со дня ее основания. В этом мероприятии приняли участие 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов.

Особый и совершенно понятный интерес вызвал уровень ракетных технологий Китая. На параде впервые была показана новейшая межконтинентальная баллистическая ракета DF-41 ("Дунфэн-41"). "Дунфэн" в переводе на русский язык означает "Восточный ветер".
DF-41 – это трехступенчатая твердотопливная ракета. Дальность полета этой МБР составляет 12-14 тысяч километров. По данным из открытых источников, боевая часть ракеты включает 6-10 раздельных ядерных боевых блоков, которые могут маневрировать в полете. Длина ракеты - 21 метр, ширина - 2,2-2,5 метра.

Для пуска ракеты могут использоваться различные платформы: мобильная пусковая установка на колесном шасси, шахта, а также железнодорожная подвижная платформа. По информации американских СМИ, DF-41 способна преодолеть существующую ПРО США и их союзников.

На параде в Пекине прошла и "убийца авианосцев" - баллистическая ракета средней дальности DF-21D ("Дунфэн-21Д"). Впервые ее показали на параде в честь 70-летия со дня окончания Второй мировой войны 3 сентября 2015 года.

Ракета предназначена для атаки подвижных надводных целей, таких как авианосцы и другие крупные боевые корабли. Это первый случай в истории вооружений, когда в качестве противокорабельной используется баллистическая ракета, а не крылатая. В принципе, это возможно, если эта баллистическая ракета является высокоточной.

DF-21D – твердотопливная ракета, имеет две ступени. Основным элементом ракетного комплекса DF-21D является специальное пятиосное шасси, на котором перевозится транспортно-пусковой контейнер ракеты. Боевая часть ракеты может быть в обычном или термоядерном исполнении.

По данным из некоторых зарубежных источников, ее дальность стрельбы по надводным целям составляет от 100 до 1450 километров, по другим данным – 1800-2000 километров. Эксперты полагают, что ее меньшая дальность поражения, чем у других китайских ракет средней дальности, свидетельствует о наличии более сложной и тяжелой головной части с системами наведения.
Если гипотетически рассматривать конфликт между Китаем и США, то американские авианосные ударные группы не смогут без риска приблизиться к китайскому берегу менее чем на 1400 километров. В то же время, следует заметить, что боевой радиус действия американской палубной авиации достигает 800 километров. Таким образом, Китай, с учетом дальности поражения ракет DF-21, не позволит авианосцам ВМС США подойти на расстояние, позволяющее использовать свою авиацию.

В начале 2018 года издание Asia Times сообщила об испытаниях модернизированной ракеты DF-21D, которая стала на 30% мощнее. Она получила условное название DF-21G.

Элемент внезапности для военных экспертов был в появлении на параде 1 октября китайской сверхзвуковой крылатой ракеты DF-100. В открытом доступе о ней пока совсем мало данных. Как ранее писали китайские СМИ, она предназначена для уничтожения хорошо укрепленных целей и подземных бункеров. Другие источники утверждают, что назначение крылатой ракеты DF-100 - уничтожение крупных морских целей. Дальность действия ракеты составляет около 2-3 тысяч километров.
Есть у Китая успехи и разработке гиперзвукового оружия. По площади Тяньаньмэнь прошла пусковая установка баллистической ракеты DF-17. Она выводит на заданную высоту и разгоняет до необходимой скорости гиперзвуковой глайдер DF-ZF с ядерным зарядом. Предполагаемая дальность полета DF-ZF достигает 10-12 тысяч километров. Он способен маневрировать на скорости от 5 до 10 Махов. Современные системы ПВО/ПРО не могут защитить от такого оружия.

Китайские устроители военного парада 1 октября 2019 года хотели создать ощущение колоссальной мощи. Эту задачу они успешно решили, в том числе, и за счет размеров площади Тяньаньмэнь, что позволило пустить большое количество военной техники. Обращает на себя внимание и тот факт, что китайцы заботливо нанесли крупные английские надписи на самые интересные виды техники, понимая, кто очень внимательно будет изучать данные фотографии.

Самым внимательным образом запись военного парада Китая будут изучать в Вашингтоне. Военно-политическая элита Соединенных Штатов еще раз убедится в правильности своего решения по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который прекратил свое действие 2 августа 2019 года.
28 января 2019 года комиссия американского конгресса по обзору отношений США и Китая в сфере экономики и безопасности обнародовала доклад под названием "Ракетная программа Китая и потенциальный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности".

В данном документе прямо говорится: "С середины 1990-х годов Пекин создал самый большой и разнообразный в мире арсенал ракет наземного базирования. Запасы Китая содержат более 2000 баллистических и крылатых ракет, примерно 95 процентов из которых, по мнению американских чиновников, нарушили бы ДРСМД, если бы Китай его подписал". В докладе также отмечается важность ракет наземного базирования для общей военной стратегии КНР.

Совершенно очевидно, что следующий шаг Вашингтона – выход из Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Срок действия СНВ-3 истекает в начале февраля 2021 года. Участниками договора являются Россия и США.

Военный парад в Пекине 1 октября 2019 года послал достаточно ясный сигнал военно-политической элите Соединенных Штатов. Он, образно говоря, "похоронил" Договор о стратегических наступательных вооружениях. В этих условиях Вашингтон не будет добровольно накладывать на себя дальнейшие обязательства путем продления данного договора или заключения нового, который ограничит возможности США и России в наращивания стратегических наступательных вооружений, при бесконтрольном росте ядерного потенциала Китая.
Таким образом, военный парад в Пекине – это последний гвоздь в крышку гроба СНВ-3

Владимир Васильев
3 октября 2019

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570122960
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