Гопак Зеленского по формуле Штайнмайера, - А.Запольскис

20:19 03.10.2019 Если Зеленский будет активно сопротивляться процессу замирения между Европой и Россией, то его сомнут



Не буду скрывать, приятно, когда прогнозы сбываются буквально спустя менее двух недель. Буквально десять дней назад уже шла речь о том, как неудачно подставился президент Германии, предоставив Киеву богатую новую тему для продолжения саботажа процесса нормализации положения на Донбассе.



Человек вроде ничего такого особенного не сказал, он вообще хотел как лучше, но его слова подопечные успешно вырвали из контекста, перепаковали в другой смысл и вынесли на уровень отдельного соглашения. А так как по сей день даже четкий их конспект отсутствует, то сейчас президент Украины Зеленский получил прекрасную возможность продолжать лихо вертеть наперстками, выдавая за слова Штайнмайера исключительно собственную их трактовку.



О чем говорил немец? О вещах простых и логичных. Сначала развести войска сторон на расстояние, полностью исключающее применение тяжелого вооружения (танков, артиллерии, РСЗО, минометов). Потом, по возможности отодвинуть позиции пехоты так, чтобы там никто даже при очень большом желании не смог стрелять по оппоненту. В идеале – запустить по нейтралке постоянные патрули наблюдательной миссии ОБСЕ.



Следующим шагом – принять в Раде закон об особом статусе Донбасса, текст которого должен быть согласован с властями ЛДНР. Это необходимо для создания законной правовой базы всех последующих действий и вытекающих из них смыслов. Пока юго-восток Украины продолжает считаться временно оккупированной территорией (без разницы, захваченной местными незаконными бандформированиями или частями "российского агрессора"), никакие последующие действий там легитимными считаться не могут.



Новый закон, по здравой логике президента ФРГ, легитимизировал бы власти Луганской и Донецкой республик, сравняв их по юридическим правам с властями всех остальных территорий Украины. Чтобы снять вопрос о добровольности народного волеизъявления, на его основе, и под широким международным контролем (наблюдателей от ОБСЕ, Евросоюза, ООН и правительств стран-гарантов с обеих сторон), в ЛДНР должны состояться всеобщие выборы местных органов власти. Их результат закреплял бы законность всего местного властного механизма и полностью закрывал тему оккупации и/или отторжения какими бы то ни было сепаратистами.



Дальше частности. После выборов уже легитимная местная власть подтверждает законность сформированных на местах силовых подразделений и прочих государственных органов. Совместно с ними Киев берет под контроль государственную границу с Россией, окончательно лишив оснований любые спекуляции о любом виде российского вмешательства. В особенности военного.



Тем самым законность в регионе восстанавливается, а война, таким образом, заканчивается. Что требует от Киева вернуть войска в места их постоянной дислокации, окончательно переведя решение прочих оставшихся спорных моментов строго в политическую плоскость.

Но надо ли все это нынешней официальной Украине? Ответ самоочевиден. Признание законности властей ЛДНР автоматически подтверждает все ранее сказанное по поводу фашизма на Украине, а также о захвате им власти во время майдана 2013-2014 годов. Как бы там ни было с отношением к героизации бывших гитлеровских прихвостней, но за пострадавшее в результате применения тяжелого оружия местное население Донбасса (и за все прочее, включая одесскую Хатынь – горели граждане Украины, а сжигали их – тоже граждане Украины) однажды придется ответить. Причем по собственным украинским законам.



И ладно бы рядовым исполнителям. Их не жалко. Но ведь потом пойдут вопросы про то, кто их снабжал, обеспечивал, прикрывал и ниточки потянутся даже не к высокопоставленным чиновникам, а к самим руководящим страной олигархам и их заокеанским кураторам. Оно им зачем? Оно им не нужно абсолютно никак.

Так стоит ли удивляться изяществу, с которым Владимир Зеленский сейчас активно продвигает исключительно собственную версию происходящего? Подписала ли украинская делегация в Минске какую-то "формулу Штайнмайера"? Да, конечно. Но в то же время нет, так как излагать даже ее текст депутатам Рады Зеленский публично отказался.



Впрочем, по мере роста накала возмущения в политической сфере, в особенности среди радикалов, требующих не сдаваться Кремлю (формула трактуется исключительно как хитрый план Путина по принуждению Украины к капитуляции), Зеленский провел брифинг, на котором якобы все подробно разъяснил. Как водится, на главный вопрос так и не ответив ничего определенного.

Формула? Какая формула? Ах формула. Да, в Минске о ней говорили. В чем ее суть я вам сейчас поясню. Мы в двух поселках разводим войска во избежание эскалации насилия. При этом местным жителям бояться нечего, Украина их не бросит и безопасность по-прежнему железно гарантирует. Потом надо принять новый закон об особом статусе Донбасса. Его текст уже есть и до конца года Верховная Рада к голосованиям приступит.



Сразу как только депутаты его примут, Донбасс будет обязан (!) провести у себя местные выборы. Под плотным контролем западных, европейских и международных наблюдателей. Стран-гарантов процесса, в особенности Россию, он не упомянул. Главное, что никакого голосования под дулом пулеметов не будет.



Ну и потом киевские силовики (только киевские, про местных тоже ни полслова) берут под контроль государственную границу на востоке. Все, война закончена, победа, мир, салют. Именно победа, а не поражение перед Москвой, как голосят "некоторые тут" несознательные.

Легко увидеть, сколь сильно версия украинского президента отличается состава и характера предложения президента ФРГ. Из всего соглашения Зеленский надергал лишь выгодные для себя отдельные моменты, изменив смысл прочих и полностью исключив все ему неудобное.

Хотят гаранты новый закон особого статуса Донбасса? Будет им закон. Правда, согласовывать его с властями Республик никто не собирается. Киев продолжает попытки существовать в своей собственной, пусть не очень далекой, но точно в совершенно перпендикулярной вселенной, реальную действительность абсолютно игнорируя.

На что Денис Пушилин и Леонид Пасечник открытым текстом указали. Желают в Киеве называть это отдельной формулой – хозяин барин, - но тут как в известной дилемме про штаны и крестик.



Сам факт подписания формулы Штайнмайера Украиной автоматически означает признание легитимности ЛДНР и необходимости строго совместной разработки и последующего утверждения текста закона об особом статусе региона. В противном случае получится откровенная фикция, проводить местные выборы по которой заведомо невозможно.



Но именно такой результат в итоге Зеленскому и нужен. Достаточно формальный для продолжения нытья про старания Украины и саботаж со стороны как самой России, так и подконтрольных ей незаконных лимитрофов. Формальный именно в смысле совпадения с бюрократическими документальными нормами. Хотели закон? Вот вам закон? Что не совсем так принятый, так это фигня. Мы ни на что иное не подписывались.

Теперь пусть все вот эти террористы уйдут от избирательных урн, иначе никакой иной результат голосования Киев не признает. Ну, и в качестве финального аккорда – нам обещали немедленно передать полный контроль над границей? Нам принадлежащее по праву где? Кто-то против? Смотрите люди добрые, господа европейцы с американцами, выполнение соглашений срывает вовсе не Украина!



И побежали снова лошадки по старому кругу. Технология отработана еще президентом Порошенко на тексте "Минск-2" и с успехом применялась для его торможения в течение почти пяти лет. Теперь точно также гопак продолжится вокруг формулы Штайнмайера. Это Зеленский только что подтвердил открытым текстом.

Украина не может добром прийти к миру, потому что для этого необходима совсем другая страна с совершенно другим народом. Пока то и другое остается прежним, никаким новым здравым курсам там взяться решительно неоткуда. Никакие формулы этого изменить не могут.

Вместе с тем, время для Европы не стоит на месте. И если Зеленский станет активно сопротивляться процессу замирения между Европой и Россией, то его сомнут. Поэтому, думай, Зеля, думай...



Александр Запольскис

3 октября 2019 Источник - iarex.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570123140

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2019 года №176

- Министры социального блока проинформировали сенаторов о подготовке новых законопроектов

- Минфин представил Мажилису уточнения в бюджет 2019-2021 гг.

- "Что произошло?" – депутата удивило количество малоимущих

- Вице-премьер Б. Сапарбаев раскритиковал Минспорта за результаты на чемпионатах мира

- Кадровые перестановки

- Алихан Смаилов провел личный прием граждан в Республиканской общественной приемной партии "Nur Otan"

- Какие требования устанавливаются к детским игрушкам

- Родриго Дутерте за словом в петлю не полезет

