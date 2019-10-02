Вторая ливанская война может повториться. Мягкость США взбодрила военную элиту Ирана, - И.Субботин

21:29 03.10.2019

Отсутствие ощутимого ответа на атаки против саудовских нефтеперерабатывающих предприятий в ночь на 14 сентября позволяет иранскому руководству вести себя более смело в разговоре со своими региональными соперниками. Очередным признаком этого стал нехарактерный "выход на публику" видного командира Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, который отвечает за зарубежные спецоперации. Военачальник дал интервью иранскому телевидению.



Главной темой интервью, которое называют первым большим разговором командира КСИР с журналистами, была вторая ливанская война. В 2006 году, по словам Сулеймани, израильская Армия обороны (ЦАХАЛ) упустила серьезный шанс уничтожить его, а также генерального секретаря ливанской военно-политической организации "Хезболла" Хасана Насраллу и лидера разведки "Хезболлы" Имада Мугнию. Дело происходило в одном из кварталов Бейрута, за которым израильтяне вели слежку. Выходя из штаб-квартиры "партии Аллаха", Сулеймани и Насралла оказались под прицелом беспилотных летательных аппаратов, принадлежавших ЦАХАЛ. Один из дронов начал вести стрельбу, но не попал в видных деятелей "шиитской оси".



Несмотря на то что разговор Сулеймани с журналистами велся в основном о событиях недавнего прошлого, военачальник, который является фигурантом большинства санкционных списков западных стран, не преминул рассказать и об ожидаемом будущем. Так, командир КСИР повторил традиционное для риторики иранской военной элиты обещание, что Иран уничтожит Израиль. Но, что характерно, по его словам, Исламская Республика "получила возможность уничтожить" еврейское государство. Это, очевидно, стало отсылкой к достижениям Тегерана в военно-технической сфере, правда, непонятно, к каким именно. В целом интервью Сулеймани выглядело как послание региональным партнерам США с угрозой "можем повторить".



Это можно считать реакцией военной элиты Ирана на скандал вокруг ударов по саудовским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в Абкаике и Хурайсе, произошедших в ночь на 14 сентября. Ответственность за диверсии против, как отмечает саудовский правящий дом, 5% от мировой нефтедобычи была целиком возложена на Иран. Несмотря на то что антииранские лоббисты стараются убедить западные столицы в необходимости военного ответа, никаких жестких мер против предполагаемого виновника атаки не последовало. Один из сторонников военного сценария – оппозиционный Национальный совет сопротивления Ирана (НССИ). Члены организации, которые в прошлом не гнушались террористических методов "разговора" с Тегераном, накануне заявили об "очевидных" доказательствах вины Тегерана.



Такие "улики" ставят под сомнение не только в Тегеране, но и в Москве. "Те обвинения, которые в адрес Ирана по самым разным поводам вбрасываются, не опираются на какие-либо убедительные факты, – заявил 2 октября глава МИД РФ Сергей Лавров. – Ну, а выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД. – "НГ") по иранской ядерной программе, конечно же, был типичным примером полного пренебрежения к международному праву, к решениям Совбеза ООН. Мало того что США отказались сами выполнять эти решения, они запрещают всем другим странам выполнять этот самый СВПД, выполнять резолюцию Совбеза ООН, угрожая санкциями".



Отсутствие в течение последних двух недель действенного ответа на атаки против крупнейших НПЗ Саудовской Аравии заставляют сомневаться в том, что иранские представители сядут за стол переговоров с американцами с какими-либо предварительными условиями. Председатель Меджлиса Исламской Республики Али Лариджани, например, заявил, что "переговоры с Вашингтоном не являются запретом для Тегерана, но для их проведения США сначала должны снять антииранские санкции". В таких условиях иранская военная и политическая элита делает заявления, по своей стилистике скорее напоминающие троллинг. 1 октября начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Хосейн Багери прокомментировал версию об иранском происхождении ракет, атаковавших саудовский нефтепром якобы с территории Йемена, так: "Разве возможно (туда. – "НГ") поставлять ракеты, когда в Йемен невозможно отправлять даже лекарства?"



В экспертной среде, комментируя телевизионное выступление Сулеймани, отмечают, что подобная риторика, которая включает в себя проклятия в адрес Израиля, – это обычная практика иранских лидеров, будь то гражданские или военные чиновники. Однако начальник Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов признает, что в ситуации, сложившейся после атак на саудовский нефтепром, Иран может позволить себе более раскованное поведение. "Иран продемонстрировал, что может себе многое позволить, оставаясь безнаказанным, – отметил "НГ" эксперт. – Не оправдался даже прогноз, что будут предприняты какие-то действия в отношении его "прокси" (посредников. – "НГ"). На этом фоне, конечно, различные иранские деятели пытаются заработать очки, раздавая комментарии и интервью. Сулеймани – не исключение".



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



2 окт. 2019