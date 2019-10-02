Казахские школы пустеют после перехода на латиницу, - Д.Ельдесов

21:38 03.10.2019

Казахский филолог Дастан Ельдесов признал на своей странице в ФБ, что родители стали забирать своих детей из казахских школ после перехода на латиницу. Они предпочитают получать образование на русском и на кириллице.



По мнению Ельдесова, переход на латиницу в соседнем Узбекистане казался провальным. Общество спустя 25 лет по-прежнему отдает предпочтение знакомой и удобной кириллице. Но именно этот опыт, скопировав каракалпакскую латиницу с акутом и диграфами, взяли на вооружение в Казахстане.



Филолог в этой связи печется о казахском языке. Кто же его будет учить в русских школах!