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|Казахские школы пустеют после перехода на латиницу, - Д.Ельдесов
21:38 03.10.2019
Казахский филолог Дастан Ельдесов признал на своей странице в ФБ, что родители стали забирать своих детей из казахских школ после перехода на латиницу. Они предпочитают получать образование на русском и на кириллице.
По мнению Ельдесова, переход на латиницу в соседнем Узбекистане казался провальным. Общество спустя 25 лет по-прежнему отдает предпочтение знакомой и удобной кириллице. Но именно этот опыт, скопировав каракалпакскую латиницу с акутом и диграфами, взяли на вооружение в Казахстане.
Филолог в этой связи печется о казахском языке. Кто же его будет учить в русских школах!