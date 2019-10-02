США могут нанести удар по Ирану из Афганистана, - Вл.Мухин

00:24 04.10.2019 Пентагон добивается права на пролет боевой авиации в воздушном пространстве стран Центральной Азии



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

3 окт. 19



Вашингтон ищет новые пути доставки своих солдат в Афганистан. Фото с сайта www.dvidshub.net

Соединенные Штаты обсуждают с государствами Центральной Азии возможность транзитных перелетов через их воздушное пространство американской боевой, разведывательной и иной военной авиации в Афганистан. Об этом заявил глава Транспортного командования (TRANSCOM) Вооруженных сил США генерал Стив Лайонс. Обсуждаются скорее всего данные вопросы с представителями Туркмении и Узбекистана, хотя ни Ашхабад, ни Ташкент это официально не подтверждают.

Заявление генерала Лайонса вызывает много вопросов. Масштабных боевых действий в Афганистане не планируется, а Пакистан не давал запрет на пролет боевой авиации НАТО в эту страну. Отношения Вашингтона с Исламабадом безоблачными не назовешь, но полное свертывание военных контактов Пакистана с США и другими странами НАТО вряд ли реально. Эксперты сходятся во мнении, что транспортный коридор над постсоветским пространством для боевой авиации Пентагона необходим, чтобы усилить его военные возможности в Центральной Азии. И это будет угрожать не только интересам России, но и связаны с "возможным скрытым, внезапным ударом по Ирану", полагают эксперты. Данные выводы косвенно подтверждают проекты США по созданию новой транспортной инфраструктуры на постсоветском пространстве.



Как сообщил Стив Лайонс, речь идет о реализуемой под руководством Госдепартамента новой инициативе, дополняющей так называемую северную распределительную сеть (СРС), которую Пентагон активно использовал в недавнем прошлом для снабжения своих войск, размещенных в Афганистане.



СРС – это путь снабжения военных контингентов США и других стран НАТО в операции "Решительная поддержка" (Resolute Support Mission), которая проходит по территории бывших республик СССР и заканчивается в Афганистане. Операция Resolute Support Mission началась в 2015 году после многолетнего этапа боевых действий против террористических группировок. Она не является боевой и направлена на решение гуманитарных задач и обучение афганских военных. И вдруг неожиданно планируется пролет боевой авиации США над территорией постсоветских стран.



Для решения задач миссии "Решительная поддержка" в Афганистане развернута группировка войск НАТО в составе более 25 тыс. военнослужащих из более чем 20 стран (от США – около 15 тыс. солдат и офицеров). Для борьбы с боевиками также используются боевые самолеты, вертолеты и беспилотники. Но их число относительно небольшое. По открытым данным, на июнь 2019 года в группировке числились 24 самолета, 80 вертолетов и определенное количество беспилотных ударных и разведывательных летательных аппаратов. Все эти вооружения практически без проблем доставлялись через Пакистан. Несмотря на ухудшение отношений с этой страной и срыв переговоров США с лидерами движения "Талибан" (запрещен в РФ), Исламабад не препятствует транспортировке военных грузов в Афганистан. А силы НАТО не планируют в Афганистане каких-то масштабных боевых действий. Две недели назад, несмотря на провал переговоров США с талибами, председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич на выездном заседании альянса в Любляне утверждал, что Североатлантический альянс выступает за политическое решение конфликта в Афганистане и будет продолжать эту линию. Зачем же тогда планировать пролет боевых самолетов США в воздушном пространстве СНГ, в непосредственной близости к границам РФ?



Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер признал, что Вашингтон, отрабатывая "северные боевые" пути в Афганистан, стремится "обеспечить более существенную оперативную совместимость с США" странам бывшего СССР. А также пытается "вытеснить Москву из военного и военно-технического сотрудничества" с партнерами в Центральной Азии.



"Мне думается, что сегодня Пакистан отдаляется от США и все более сближается с Россией и Китаем, – сказал "НГ" военный эксперт полковник Владимир Попов. – Это беспокоит американцев. Они хотят создать дополнительный канал своего снабжения и влияния в Афганистане без рисков от действий Исламабада. Поэтому Пентагону нужно, чтобы американские боевые самолеты беспрепятственно пролетали над постсоветским пространством". В то же время, полагает эксперт, "нельзя исключать, что США в Афганистане готовят дополнительные плацдармы для возможного скрытого и неожиданного удара по Ирану". Как известно, президент РФ Владимир Путин после общения с иранским лидером Хасаном Рухани отверг навязываемую Западом версию об иранском следе нападения 12 сентября на нефтяные заводы Саудовской Аравии. "Но ведь это нападение кому-то было выгодно? – задается вопросом Попов. – Именно после этого эпизода США активизировали свою военную активность вблизи границ Ирана. В том числе они для этого хотят задействовать территорию бывшего СССР. Это сомнительные и тревожные планы".



Транзит грузов по СРС никогда не предполагал, что они будут боевыми. Республики СНГ, по которым проходит транзит в рамках СРС, называют их тыловыми, не связанными с транспортировкой боеприпасов и вооружений. В октябре 2017 года в рамках 7-й региональной конференции экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA), прошедшей в Ашхабаде, Афганистан, Турция, Туркменистан, Азербайджан и Грузия подписали Соглашение о сооружении транспортного пути "Лазуритовый коридор" стоимостью 2 млрд долл. В декабре 2018 года на западе Афганистана, в провинции Герат, состоялось его открытие. Таким образом, уже сейчас железнодорожные пути и автострады соединяют Афганистан с каспийским туркменским портом Туркменбаши. И далее по Каспийскому морю через Баку коридор идет через Грузию, с ответвлениями в грузинские порты Поти и Батуми до Анкары и Стамбула.



Этому чисто коммерческому проекту в США и НАТО уделяют большое внимание. В феврале с.г. об этом заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад на встрече в Вашингтоне с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани. Из этой беседы следует, что проект помогает в том числе снабжению группировки НАТО в Афганистане. Но это все тыловое, не связанное с оружием и боеприпасами обеспечение. Таким же образом альянсом при участии Азербайджана и Туркмении налажен воздушный коридор. В апреле 2019 года этот факт подтвердил МИД Азербайджана. Он тогда опроверг информацию о закрытии воздушного пространства через Азербайджан для стран членов – НАТО для осуществления перевозок в Афганистан, которую ранее распространил немецкий журнал Spiegel.



"Лазуритовый коридор" мог бы соединять Афганистан и Европу более коротким путем – через Иран и Турцию. Но Вашингтону этого не нужно, – считает военный эксперт полковник Шамиль Гареев. – При помощи Грузии, Азербайджана и Туркмении этот коридор США и их союзники могут использовать в военно-стратегических целях не только для решения задач в Афганистане, но и против РФ и Ирана. Что касается транзита боевой авиации Пентагона над территориями бывших республик Советского Союза, то настораживает целеустремленность американцев, которые хотят сделать все, чтобы в Центральной Азии появились клоны военно-воздушных баз Ханабад, Манас и.т.п. Думается, что Россия этого не допустит". Источник - ng.ru

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