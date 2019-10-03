Газовый рынок готовится к потрясениям, - О.Соловьева

00:26 04.10.2019 Отказ от украинского транзита подогреет стоимость голубого топлива



Ольга Соловьева

3 окт. 2019



Министр энергетики РФ Александр Новак выступает за сохранение долгосрочных контрактов и принципа "бери или плати". Фото фонда "Росконгресс"



Европа накопила достаточные запасы газа для того, чтобы пережить зиму в условиях вероятной остановки транзита российского газа через Украину. Об этом заявили сами европейцы на газовом форуме в Санкт-Петербурге. Несмотря на протесты части европейцев, строительству "Северного потока – 2 (СП-2)" мало что угрожает. Но из-за неурегулированного российско-украинского конфликта возможен резкий скачок газовых цен в Европе уже со следующего года. В случае кризиса цены на газ могут взлететь в разы, предполагают некоторые эксперты.



У консорциума по строительству газопровода СП-2 сегодня хорошие шансы получить разрешение на строительство части трубопровода в территориальных водах Дании, и не нужно думать об альтернативных маршрутах, заявил в четверг глава австрийской компрании OMV Райнер Зеле. Первоначальные планы строительства предполагали, что перекачка природного газа из России в Германию начнется до конца текущего года. Однако Дания пока не разрешила прокладку труб через свои территориальные воды.

Если в консорциуме будет решено, что вероятность получения разрешения очень мала, "тогда начнем думать", сообщил Райнер Зеле.



Строительство гзопровода по дну Балтийского моря на сегодняшний день завершено более чем на 80%. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Партнеры "Газпрома" финансируют 50% проекта.

По плану трубопровод идет в обход транзитных государств – Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Согласие на строительство на данный момент не дала только Дания.



Российские чиновники днем ранее оценивали перспективы возможного изменения маршрута прокладки трубопровода. "Если нет, есть другие маршруты. Это будет дороже и немножко нас отодвинет, но проект, я думаю, будет реализован", – комментировал возможный отказ Дании давать разрешение на прохождение в ее водах СП-2 президент РФ Владимир Путин.

Глава Минэнерго Александр Новак, в свою очередь, уточнял, что в случае отсутствия разрешения и использования другого маршрута проект станет дороже и будет несколько дольше реализовываться. По его словам, проект уже сейчас оценивается примерно в 10 млрд евро. По мнению председателя совета директоров "Газпрома" Виктора Зубкова, никаких объективных причин, чтобы не согласовать прохождение у Дании, нет (см. "НГ" от 02.10.19).



И если российские власти настроены скептически, то их европейские партнеры уверены, что ситуация все еще может решиться в пользу СП-2.

Они также уверены в том, что не помешает завершению проекта и возможное наложение запретов на участие в СП-2 компаний – владельцев трубоукладочных судов. В случае с СП-2 под такое ограничение попала бы швейцарская компания Allseas.



Глава правления Wintershall Марио Мерен считает,

что "Газпром" может достроить морскую часть

"Северного потока-2" собственными силами.

Фото фонда "Росконгресс"



В частности, предправления Wintershall Dea Марио Мерен, полагает, что "Газпром" может достроить морскую часть газопровода собственными силами.



Так, еще в 2015 году "Газпром" купил многоцелевое строительное судно, которое в настоящее время работает на шельфе Сахалина в рамках технического обслуживания объектов добычи Киринского месторождения. "Нет никаких поводов сомневаться в способности российских трубоукладочных судов продолжить такую трубу", – сказал Мерен в кулуарах Петербургского международного газового форума.



Куда больше беспокоит участников отсутствие соглашения между РФ и Украиной на продление транзита трубопроводного газа в Европу через территорию Незалежной после завершения действующего контракта в декабре этого года. Марио Мерен считает, что цены на газ однозначно резко пойдут вверх, в случае если этот транзит прекратится. В итоге это может оказать долгосрочное негативное влияние на рынок газа, говорит он. В то же время он не переживает, что "Европе придется столкнуться с физическим недостатком газа: подземные хранилища газа заполнены, у нас есть альтернативные поставки газа, есть газ, поступающий из Норвегии, есть собственная добыча газа, есть, в конце концов, возможность получать сжиженный природный газ".



Куда большее опасение для него вызывает блокировка половины мощностей газопровода OPAL. По его словам, если отсутствие контракта на транзит между Москвой и Киевом наложится на частичную загрузку по OPAL, "это вызовет опасения". В таком случае даже 100-процентной загрузки трубопровода "Северный поток" будет недостаточно, подчеркивает глава Wintershall Dea.

Однако и перспективы заключения нового контракта на транзит газа через Украину по-прежнему туманны. Президент Путин ранее заявил, что РФ готова на год продлить контракт на транзит в соответствии с европейским законодательством.



Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко уверяет, что компания успеет внедрить нормы ЕС, необходимые для заключения нового контракта. По его словам, в данном случае речь идет о европейских сетевых кодексах (балансировка, распределение мощностей, тарифы и т.д.), которые должны быть внедрены Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.



При этом Витренко тут же добавляет: даже если Киев не успеет утвердить европейские нормы, альтернативой новому контракту может стать заключение "свопов", при которых украинская сторона принимала бы газ на границе с РФ и возвращала его на границе с ЕС.



Не исключено, что такая новация может не заинтересовать Москву. В частности, Александр Новак в четверг, выступая на Российской энергетической неделе, подчеркнул, что выступает за сохранение заключения долгосрочных контрактов и принципа "Бери или плати" на поставку газа. "В интересах стабильности и предсказуемости рынка, для привлечения инвестиций в газовую отрасль, ни в коем случае нельзя отказываться от проверенной практики заключения долгосрочных контрактов, использования принципа "Бери или плати", – сказал он.

В самом Киеве также, похоже, сомневаются, что новый контракт будет подписан. К примеру, такое опасение высказывал министр энергетики Украины Алексей Оржель после очередного раунда трехсторонних консультаций (Москва–Брюссель–Киев) об условиях использования транзитных мощностей украинской газотранспортной системы после завершения действующего контракта.

Кроме того, в "Нафтогазе" требуют от "Газпрома" разблокировать возможность для Украины получать газ из Туркменистана. "Нафтогаз" обоснованно требует, чтобы "Газпром" разблокировал возможность получать на границе Украина–РФ газ из Туркменистана, газ независимых производителей в России, а также газ для европейских контрагентов "Газпрома", – сообщал Юрий Витренко.



Отметим, газ из Туркмении не поставляется в Украину с 2006 года, поскольку Ашхабаду и Киеву не удалось договориться о цене на ресурс. Для возобновления поставок Киеву нужно согласование его транзита с Москвой.



В 2010 году "Газпром" сам заключил с Туркменией контракт на покупку газа в объеме 10 млрд куб. м в год, но в 2015 году поставки были приостановлены из-за требования российской компании снизить цену.

Очевидно, опасаются ценового скачка на газ не только европейцы, но и сами украинцы. Так, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич напоминал, что сам "Нафтогаз" в проекте своего финансового плана спрогнозировал рост цен на газ более чем на 30%. "В записке к документу "Нафтогаз Украины" спрогнозировал рост цен на газ для населения уже в ноябре и декабре до 8,6 тыс. грн с НДС (351 долл.). В августе она составляла 4651 грн, или 227 долл.

Часть экспертов полагает, что в случае полного прекращения транзита ситуация будет куда хуже. "При таком кризисе цены могут взлететь и находиться в районе 600 долл. в самой Европе", – говорит директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.



"Если России и Украине не удастся договориться о транзите газа и этот транзит прекратится, это может убрать с европейского рынка 80–90 млрд куб м газа, что составляет почти четверть всего спроса. При возникновении такого огромного дефицита цены на газ в Европе серьезно вырастут. В зависимости от доли российского газа в общем энергобалансе тех или иных стран цены могут вырасти от 10% до 50%", – не исключает начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян. Источник - ng.ru

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