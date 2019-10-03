Питбуль загрыз дочь казахстанского дипломата в Нью-Йорке

05:30 04.10.2019

Питбуль напал на четырехлетнюю дочь сотрудника постоянного представительства Казахстана при ООН в Нью-Йорке, сообщает МИД.

По данным ведомства, 2 октября в районе Ривердейл в Нью-Йорке собака без поводка и намордника неожиданно напала на девочку в момент, когда она с мамой выходила из дома к машине, чтобы поехать в детский сад.

Отбить ребенка у собаки помог мужчина, оказавшийся рядом в этот момент.



Ребенок с множественными укусами и ранами на лице и шее госпитализирован в больницу района Бронкс Jacobi Hospital.

Семья пострадавшей подаст в суд на хозяев собаки, необходимое содействие оказывает генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке