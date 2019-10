Криминология импичмента. Президентские выборы в Штатах на фоне конфликтов и преступлений , - В.Овчинский

06:20 04.10.2019 Весь мир обсуждает возможный импичмент Трампа. Конституция США дает Конгрессу право отстранить действующего президента от власти, если законодатели решат, что глава государства "совершил измену, был уличен во взяточничестве или других серьезных преступлениях и правонарушениях".



В истории США о начале процедуры импичмента объявлялось трижды. В 1868 году Конгресс попробовал отстранить от власти президента Эндрю Джонсона, а в 1998 импичмент был объявлен Биллу Клинтону. Тем не менее, Сенат позднее заблокировал обе эти инициативы, и политики сохранили президентское кресло. В 1974 году Ричард Никсон из-за угрозы импичмента добровольно покинул президентское кресло, не дожидаясь решения Конгресса.



А что же считается преступлением, из-за которого назначают импичмент? Конституция США рассматривает это понятие весьма широко, допуская, что поводом для импичмента может быть не только формальное нарушение закона, но и использование президентом служебного положения в личных целях.



Как известно, для Билла Клинтона, например, поводом для начала процедуры импичмента стало то, что президент США солгал об отношениях со стажеркой Белого дома Моникой Левински под присягой.



24 сентября 2019 года спикер Конгресса США демократ Нэнси Пелоси объявила о том, что Палата представителей готова начать "официальную" процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Причиной стал телефонный разговор главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшийся 25 июля 2019 года.

Во время беседы президент США якобы потребовал от украинских властей начать расследование в отношении своего возможного соперника на выборах 2020 года, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Импичмент президенту в США объявляет Палата представителей, большинство в которой сегодня принадлежит демократам. Но последнее слово остается за Сенатом, контролируемым республиканцами.

В случае Трампа шесть различных комитетов Палаты представителей ведут свои собственные расследования в отношении него и принадлежащих ему коммерческих предприятий.



Закон также позволяет Конгрессу создать специальный комитет, который будет рассматривать обвинения против президента.

Собрав, как они считают, достаточные доказательства, комитеты Конгресса рекомендует полному составу палаты проголосовать за импичмент. Для принятия этого решения достаточно простого большинства голосов членов палаты.

Затем эти обвинения должен рассмотреть Сенат в ходе слушаний, напоминающих настоящее судебное заседание. Председательствует на этих слушаниях глава Верховного суда США, в его обязанности входит следить за соблюдением процедуры, которую, впрочем, устанавливают сами сенаторы по своему усмотрению.



Группа членов Палаты представителей представляет на этих слушаниях сторону обвинения, президента в ходе заседания защищают его личные адвокаты, а сенаторы играют роль суда присяжных.

Если две трети сенаторов сочтут президента виновным, то импичмент считается состоявшимся, глава государства покидает свой пост, а его место занимает вице-президент США.



Пока подобных прецедентов в истории Соединенных Штатов еще не было.

В любом случае ситуация с импичментом прежде всего не политическая, а уголовно-правовая, криминалистическая и криминологическая.

Должно быть преступление. Оно должно быть доказано. И должны быть понятны мотивация, причины, условия и последствия этого преступления.

Но разговор Трампа с Зеленским никак не подходит для такого криминального жанра.



Как пишет профессор права из Университета Чикаго Эрик Познер, "начав процедуру импичмента против Президента Дональда Трампа, американские демократы допустили серьезную ошибку. Они повторяют республиканский импичмент Билла Клинтона в 1998 году, бесполезное занятие, которое скомпрометировало республиканцев, усилило власть Клинтона, а также нанесло институциональный ущерб" (Project Syndicate, 01.10.2019).

Общим фактором двух импичментов, пишет Э.Познер, является то, что с самого начала было очевидно, что Сенат США никогда не признает президента виновным, для чего требуется большинство в две трети голосов. 45 демократов Сената были не в восторге от того, что Клинтон лжесвидетельствовал перед большим жюри, препятствовал правосудию и имел внебрачную сексуальную связь со стажером Белого дома Моникой Левински. Но они не верили в то, что такое поведение служит основанием для отстранения от должности. Поведение было не настолько вопиющим, чтобы преодолеть их политическую лояльность президенту, который оставался популярным среди избирателей.



Парадокс нынешней ситуации с импичментом заключается в том, что начиная данную процедуру, демократы бьют сами по себе. Ведь Трамп обвиняет своего будущего соперника на выборах в тяжком преступлении. А по сути там не одно преступление, а целый каскад. В одних Байден – непосредственный соучастник, другие совершены при его попустительстве и при попустительстве правящих в тот период демократов в целом.



Первая криминальная история (основная).



Белый Дом опубликовал распечатку стенограммы разговора президента США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.

В ходе опубликованного разговора Трамп несколько раз упоминал Байдена, утверждая, что Байден содействовал отставке генерального прокурора Украины, чтобы помочь компании, в которой работал его сын.

Роберт Хантер Байден родился 4 февраля 1970 года в Уилмингтоне. В 1992 году он закончил принадлежащий Ордену иезуитов Джорджтаунский университет в Вашингтоне, получив степень по истории, и в течение нескольких лет был волонтером в одной из церквей в Портленде.



В 1996 году закончил Йельский университет, получил степень доктора юриспруденции, работал старшим вице-президентом компании MBNA America Bank, занимающейся выпуском кредитных карт, а затем тогдашний президент США Билл Клинтон назначал его директором по электронной коммерции в министерстве торговли США.

Позже стал соучредителем лоббистской фирмы Oldaker, Biden & Belair. В 2007 году президент Джордж Буш-младший назначил его членом совета директоров железнодорожной компании Amtrak.



Когда его отец занял пост вице-президента Соединенных Штатов, он ушел в отставку, чтобы не создавать конфликт интересов, и основывает инвестиционную компанию Rosemont Seneca Partners.

Он также начал работать в качестве юриста в фирме Boies Schiller Flexner LLP. В 2013 году вошел в совет директоров компании BHR Partners, занимавшейся поиском инвестиций для китайского бизнеса.



С 2014 по 2019 год Хантер Байден входил в правление украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings. Как известно, Украина при президентстве Петра Порошенко назначала на политические и экономические должности иностранцев, чтобы укрепить связи с Западом и бороться с коррупцией.



Компанию в 2002 году создал бизнесмен Николай Злочевский, которого называют близким другом и соратником Виктора Януковича. Burisma зарегистрирована на кипрскую офшорную компанию Brociti Investments Limited, также принадлежащую Злочевскому.

Она занимается геологоразведкой, добычей и продаже природного газа в Украине и владеет лицензиями на разработку украинских недр в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской и Черниговской областях. Весь добытый газ ( около миллиарда кубометров в год ) – частная газовая компания Николая Злочевского продает на внутреннем рынке.



В 2003 году Злочевский занял пост председателя только что созданного Государственного комитета природных ресурсов Украины. В 2010 году бизнесмен был назначен министром экологии в администрации Януковича.

В 2014 году на Злочевского и его компании Генпрокуратура завела несколько уголовных дел по подозрениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. После этого он покидает территорию Украины.

Когда Байден вошел в совет директоров компании в апреле 2014 года, вышел пресс-релиз, в котором говорилось, что он возглавит "юридическое подразделение компании и будет оказывать холдингу поддержку в сотрудничестве с международными организациями". При этом сам Хантер Байден в интервью американской газете New York Times это отрицал.



В следующем году после прихода Байдена Burisma провела свой первый форум по энергетической безопасности в Монте-Карло при поддержке князя Монако и Atlantic Council. Местом встречи был выбран яхт-клуб Монако, где форум с тех пор проходит каждый год.



СМИ пишут, что Хантер Байден ежемесячно получал гонорар в размере 50 тысяч долларов – или 600 тысяч долларов в год. Всего за пять лет на принадлежащий ему счет в одном из банков США "Бурисма" перечислила 3,1 миллиона долларов.



Вашингтонская газета Hill утверждала, что Генпрокуратура Украины под руководством Виктора Шокина выяснила, что Burisma перечисляла некоей компании Rosemont Seneca Partners более 160 тысяч долларов ежемесячно, и это – компания Хантера Байдена и его партнеров. Однако расследование так и не было доведено до конца, а в 2016 году Шокина уволили.



В сентябре т.г. в Сети появились показания Шокина по данному вопросу: "…Обстоятельства моего увольнения были таковы, что подали просьбу о моей отставке из Рады по адресу президента Порошенко. Порошенко попросил меня уйти в отставку из-за давления, в частности, со стороны администрации президента США, в частности со стороны Джо Байдена, который был вице-президентом США. Байден угрожал удерживать 1 миллиард долларов в виде субсидий Украине до тех пор, пока меня не отстранят от должности. После того как я уступил просьбе президента и подал свою добровольную отставку, Порошенко прокомментировал это в СМИ. Он сказал, что я провел колоссальный объем работы в качестве генерального прокурора, чего не смог сделать ни один из моих предшественников, особенно в том, что касается моей работы по реформированию различных органов прокуратуры, по созданию Специализированной антикоррупционной прокуратуры…



…Официальная причина моего увольнения заключалась в том, что я якобы не сумел завоевать доверие общественности. Порошенко и другие государственные деятели, в том числе и представители администрации президента США, никогда ранее не имевшие никаких претензий по поводу моей работы, однако не выражали никаких претензий ко мне или каких-либо обвинений, которые я совершал или любые связанные с коррупцией (или, действительно, любые другие) уголовные преступления…



…Правда заключается в том, что меня вынудили уйти, потому что я вел широкомасштабное расследование коррупции в Burisma Holdings ("Бурисма"), компании по производству природного газа в Украине, а сын Джо Байдена, Хантер Байден, был членом совета директоров. Я предполагаю, что Burisma, которая была связана с добычей газа, имела поддержку вице – президента США – Джо Байдена, потому что его сын был в совете директоров.

Несколько раз президент Порошенко просил меня взглянуть на преступника и свернуть дело против "Бурисмы" и рассмотреть возможность сворачивания следственных действий в отношении этой компании, но закрывать это расследование я отказался. Поэтому я был вынужден покинуть свой пост под прямым и интенсивным давлением…".



Как уже было отмечено, газодобывающую компанию Burisma создал в 2002 году Николай Злочевский – бизнесмен и политик, который при президенте Украины Викторе Януковиче был министром экологии и природных ресурсов. Кроме того, он входи в совет национальной безопасности и обороны Украины.



После свержения Януковича в марте 2014 года власти Великобритании заблокировали счета Burisma на сумму около 23 миллионов долларов США из-за подозрений в отмывании денежных средств, в том числе полученных от ближайших соратников экс-президента. Они обратились к Украине с просьбой провести собственное расследование. Следственные органы Украины начали проверку на предмет того, не использовал ли Злочевский свое служебное положение для ухода от налогов и для получения газовых лицензий. Чуть позже Хантер Байден вошел в состав совета директоров фирмы. При этом, по данным The Washington Post, некоторые из ее ближайших партнеров отказались от аналогичного предложения, опасаясь нестабильной обстановки.



В декабре 2014 года США выразили обеспокоенность в связи с тем, что украинские следственные органы не оказывают достаточного содействия в деле Burisma. В январе 2015 года суд в Великобритании закрыл дело, а счета фирмы были разморожены.



Как пишет The Washington Post, чем конкретно занимался Хантер Байден, остается неизвестным. При этом, по данным американских СМИ, с начала работы в Burisma и только до конца 2015 года он получил около 850 тысяч долларов. Выплаты продолжались вплоть до его отставки в апреле 2019 года.



Уже в конце 2015 года в нескольких американских СМИ, включая The Wall Street Journal и The New York Times, появились статьи, в которых говорилось, что участие Хантера Байдена в совете директоров Burisma может подорвать доверие к работе Джо Байдена на украинском направлении.



Вскоре после того, как в Великобритании закрыли дело против Burisma, новым генпрокурором Украины стал Виктор Шокин, заместитель предыдущего генпрокурора. Как пишет The Washington Post, уже через несколько месяцев он подвергся публичной критике со стороны американских дипломатов в Киеве за недостаточные усилия по проведению антикоррупционных расследований. Одна из высказанных тогда претензий была напрямую связана с делом Злочевского и Burisma: якобы вместо того, чтобы предоставить британским властям необходимую информацию, Украина отправила письмо о том, что дело не ведется – по этой причине британский суд заставил прекратить расследование в самой Великобритании.

В декабре 2015 года, выступая в Верховной Раде, Джо Байден заявил, что генеральная прокуратура Украины нуждается в реформах, поскольку саботирует борьбу с коррупцией. В марте 2016 года Шокин был отправлен в отставку. Несколько лет спустя Байден рассказывал, как заставил украинские власти принять это решение, пригрозив в противном случае лишить Украину гарантий по кредитам на 1 миллиард долларов. В конце 2017 года, когда у власти в США уже был Дональд Трамп, дело против Burisma закрыли, а Злочевский затем вернулся на родину.

В 2018 году правый американский публицист Питер Швейцер посвятил главу в своей книге "Тайные империи. Как американский политический класс скрывает коррупцию и обогащает семьи и друзей" конфликту интересов в семье Байденов.



По данным Швейцера в 2013 году фирма сына вице-президента Байдена получила кредит на 1,5 млрд. долл. у Банка Китая всего через десять дней после того, как Байден с сыном вернулись из Пекина; эти деньги были вложены в "китайско-байденский" фонд (Bohai Harvest RST), который стал одним из ведущих инвесторов в компанию China General Nuclear, позже обвиненную ФБР в краже американских ядерных секретов.



Весной 2019 года консервативное американское издание The Hill рассказало, что Шокин был отправлен в отставку не за то, что саботировал расследование против фирмы, в которой работал Хантер Байден, а, наоборот, активно занимался им. В письменном интервью автору издания Джону Соломону Шокин заявил, что перед отставкой готовил следственные действия против всех руководителей Burisma, включая сына тогдашнего вице-президента США. Главный вопрос, который генпрокурор хотел задать Байдену-младшему, – за какую конкретно деятельность он получает свою зарплату.



В мае 2019 года Шокин дал интервью изданию "Страна.ua", в котором заявил, что собирался допросить Байдена-младшего. Он также утверждал, что последней каплей для вице-президента США стало то, что "2 февраля 2016 года мы вышли в суды с ходатайствами о повторном наложении арестов на имущество Burisma".



После начала процедуры импичмента против Трампа Соломон опубликовал еще одну статью в The Hill, в которой доказывал, что юристы компании Burisma были непосредственно причастны к увольнению Шокина, встречались с американскими дипломатами в Киеве, а через них добивались встречи с самим Шокиным и Юрием Севрюком, который временно сменил его на посту генпрокурора.



Репортер-расследователь Джон Соломон утверждает, что у него есть документы на 400 страницах, которые поставят Джо Байдена в центр украинского скандала. Соломон говорит, что документы доказывают: Байден уволил прокурора, чтобы защитить своего сына и себя самого.

Именно публикации в The Hill, по версии сотрудника американской разведки, написавшего жалобу на Дональда Трампа, натолкнули окружение американского президента на поиск компромата против Байдена.



Сменивший Шокина на посту генпрокурора Юрий Луценко в интервью Bloomberg заявил, что собирался передать информацию о Хантере Байдене американским властям для того, чтобы они проверили, платил ли он налоги со своих доходов.



Как видим, в основном криминальном сюжете, связанном с сыном Байдена, на самом деле не одно, а сразу несколько разнообразных преступлений. При этом мы еще не указали факты получения сыном Байдена бриллиантов в качестве взяток от китайских бизнесменов, что подробно рассмотрено в опубликованном в популярном американском издании The New Yorker 8 июля 2019 года в журнальной версии (в рубрике "Отец и сын") сенсационного материала "Не пустит ли Хантер Байден под откос предвыборную кампанию своего отца?". Объемное журналистское расследование (свыше 25 страниц печатного текста) в подробностях раскрывает удивительные перипетии личной жизни одного из фаворитов американских президентских выборов-2020 в США – демократа и бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.



Вторая криминальная история



Уже упомянутый Питер Швейцер пишет, что Байден будучи вице-президентом при администрации Барака Обамы, отправил 1,8 млрд. долл. на помощь Украине.

Американский политолог Тейлор О᾽Нил написал статью о том, что Байден с помощью украинского олигарха Игоря Коломойского вывел через "ПриватБанк" 1,8 млрд. долл. из трех, предназначавшихся для помощи Украине. Они бесследно исчезли, и никто их судьбой почему-то не интересуется.



Третья криминальная история



Опять о Коломойском. В период, когда Байден был вице-президентом США, в 2014-2015 годах, деньги, поступающие в помощь Украине из Международного валютного фонда и Всемирного банка, попадают в руки олигарха Игоря Коломойского – утверждает известный американский журналист и блогер Джон Хелмер, опубликовавший свое расследование. Впрочем, глава группы "Приват" действует не в одиночку, а рука об руку с высокопоставленными украинскими чиновниками и функционерами МВФ – доказывает американец.



Основными участниками коррупционных финансовых схем Хелмер называет представителя МВФ в Киеве болгарина Николая Георгиева, министра финансов Украины гражданку США Наталью Яресько, главу Национального банка, миллионершу из Днепропетровска Валерию Гонтареву, губернатора Днепропетровской области, владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского, а также двух других олигархов – Рината Ахметова и Виктора Пинчука.



Американский журналист указывает, что на самом деле требования МВФ о реформировании банковской системы Украины выполнялись только на бумаге или вовсе подменяются устными обещаниями Минфина и НБУ. Причем эти обещания подтверждают чиновники Международного валютного фонда, такие, как Георгиев. Однако же отчеты самой финансовой организации фиксируют, что с апреля прошлого года все поступившие от МВФ и Всемирного банка на Украину средства были размещены на счетах банков, принадлежащих Коломойскому и другим олигархам. Оттуда средства ушли за пределы Украины, и МВФ не удалось взыскать с банков сколько-нибудь ликвидных активов.

Эта криминальная история имеет продолжение.

В сентябре т.г. на фоне визита миссии МВФ под Киевом сгорел дом бывшей главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, которая находится в Англии. Ранее в Лондоне ее сбил автомобиль.



На месте пожара полиция нашла зажигательную ракету.

В своих проблемах бывшая глава НБУ подозревает бизнесмена Игоря Коломойского. Он, в свою очередь, считает, что поджог дома в Украине ей выгоден самой.

Именно в период, когда Байден как вице-президент США занимался Украиной, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вместе с гражданами США построили глобальную схему по отмыванию средств, за счет которой удалось с 2006 по 2016 год прокачать через офшор рекордную сумму – 470 млрд. долларов. Это вдвое больше, чем ВВП Кипра за данный период.



Сейчас всплывают подробности освоения отмытых денег. Через различные структуры пачками скупались объекты недвижимости и действующие предприятия (в основном металлургические и ферросплавные).

Это, к примеру, бывший кампус Motorola в Гарварде, один из самых высоких небоскребов Кливленда Cleveland Center, коммерческие офисы в Хесасе в 100 тысяч квадратных метров, зарегистрированная в Делавере компания Felman Production Inc, управляющая ферросплавным комбинатом, металлургическая компания Steel Rolling Holdings, делаверская компания СС Metals and Alloys, LLC, контролирующая завод по производству ферросилиция, многочисленные отели и пр.



Все это происходило при полном попустительстве демократического руководства США.

Часть этих компаний проходят как соответчики по иску. В списке соответчиков также есть граждане США, которых называют "заграничными агентами" Коломойского.

Прогноз развития событий

1. Никакого реального импичмента Трампа не случится.

2. Трамп только увеличит свои шансы на победу в предвыборной гонке.



Для справки:

Президент США Дональд Трамп за третий квартал 2019 года привлек рекордные 125 млн. долларов пожертвований на финансирование предвыборной кампании. Об этом в Twitter сообщил менеджер кампании Трампа Брэд Парскейл.

Эта сумма почти в два раза больше той, что удалось собрать Бараку Обаме и демократам в III квартале 2011 года, когда он баллотировался на второй срок. Как сообщает Associated Press, Обаме тогда удалось собрать 70 млн. долларов.

3. Соперником Трампа будет Байден, несмотря на весь увеличивающийся компромат.

В США существуют СМИ, которые выступают в качестве агрегаторов данных, поступающих от разнообразных компаний, проводящих опросы. Одно из наиболее известных – сайт RealClear Politics. По его информации, из 9 опубликованных за последнюю неделю опросов (общенациональных и по отдельным штатам) 6 отдают первое место Байдену и 3 – Уоррен. При этом нет ни одного, в котором Сандерс обходил бы Байдена, зато в двух он оказался выше Уоррен.



Известный сайт FiceThittyEight, специализирующийся на политических прогнозах, показывает еще более определенную картину: из 11 прогнозов за последнюю неделю 10 выводят на первое место Байдена и лишь один – Уоррен. Сандерс в одном из опросов обходит Уоррен, еще в одном делит с ней 2-3 места, в остальных занимает 3 место.



Свой агрегатор опросов есть и в Википедии – в специальной статье, посвященной национальным опросам перед праймериз Демократической партии 2020 года. Обновленный 24 сентября т.г. график на основе различных опросов показывает солидное превосходство Байдена перед другими демократическими кандидатами.

Но Трампу Байден уступает.



***

Как писал Марк Твен в рассказе "Мы – англосаксы": "…Прошлой зимой на банкете в клубе, который называется "Дальние Концы Земли", председательствующий, отставной военный в высоком чине, провозгласил громким голосом и с большим воодушевлением: "Мы – англосаксы, а когда англосаксу что-нибудь надобно, он идет и берет…". Если перевести эту выдающуюся декларацию (и чувства, в ней выраженные) на простой человеческий язык, - пишет Марк Твен - она будет звучать примерно так: "Мы, англичане и американцы – воры, разбойники и пираты, чем и гордимся…".



Владимир Овчинский

