 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 04.10.2019
11:15  Кыргызстан останавливает поставку электроэнергии в Узбекистан. Самим мало
11:06  Следующие депутаты будут хуже нынешних.., - кыр-депутат Момбеков
10:23  В Оренбургском архиве найдено прошение хана Абулхаира императрице Елизавете о строительстве города
10:21  Регионализация в Евразии: конкуренция или взаимодополнение? - Си Раджа Мохан
09:58  Сладкая парочка? Два полковника УВД Акмолинской области Садуов и Жумалина задержаны КазКНБ
09:50  "Дети" Путина: кто будет править Россией после 2024 года?
09:38  Играл Гаврила на гармошке, лепил Гаврила кирпичи... Веб-игра на тему елбасизма

08:34  Болтай-Валдай. "В Азии спят на одной кровати, но видят разные сны", - КазПрез-2 заговорил афоризмами
08:29  В судебной системе Казахстана развернулась межклановая война, - Г.Утемисова
08:26  Ничего святого! Прах Махатмы Ганди украли из мемориала в Индии в день празднования его 150-летия
07:54  Прощай, доллар: РосЦБ сделал ставку на золото и юань, - Д.Мигунов
06:33  Банкротство бизнеса и человеческого рассудка, - В.Катасонов
06:25  "Формула Штайнамайера" как способ начать переговоры Европы и Москвы, - Э.Биров
06:20  Криминология импичмента. Президентские выборы в Штатах на фоне конфликтов и преступлений , - В.Овчинский
05:30  Питбуль загрыз дочь казахстанского дипломата в Нью-Йорке
00:26  Газовый рынок готовится к потрясениям, - О.Соловьева
00:24  США могут нанести удар по Ирану из Афганистана, - Вл.Мухин
Четверг, 03.10.2019
21:38  Казахские школы пустеют после перехода на латиницу, - Д.Ельдесов
21:29  Вторая ливанская война может повториться. Мягкость США взбодрила военную элиту Ирана, - И.Субботин
20:19  Гопак Зеленского по формуле Штайнмайера, - А.Запольскис
20:16  Военный парад в Пекине – последний гвоздь в крышку гроба СНВ-3
19:52  Фея пионов Пэн Лиюань. Первая леди Китая: кто она? - А.Смирнова
19:13  Центробанк России начал юанизацию экономики, - М.Делягин
14:58  Bloomberg: Трампа может постигнуть судьба Хиллари Клинтон?
14:57  Атамбаев не решился кастрировать педофилов. Может, теперь это сможет президент Жээнбеков?
14:52  Испанские журналисты разыскали еще одну роскошную дачу-дворец семейства Назарбаевых (фото)
14:35  В Узбекистане несколько десятков сотрудников МВД выступили с протестом против принудительного сбора хлопка
14:32  Зять президента Узбекистана спонсировал концерт Полины Гагариной, а дочери Мирзиеева устроили банкет в ее честь
14:30  В Германии на 3 года 9 месяцев посадили монгольского дипломата Мунхбата. За трафик наркоты
14:26  Насиловал, заставлял петь гимн, бил кочергой: Как в Таджикистане мужчины издеваются над женами?
14:22  Шахсевены: тюркская гвардия иранских шахов
13:56  Укр"Нафтогаз" потребовал от Рос"Газпрома" разблокировать газ из Туркмении
12:31  Бишкек. Дело о наградном оружии. Егор Скобеев подделал президентский указ?
12:08  "Формула Штайнмайера" выводит Украину на путь распада, - Дм.Бавырин
12:06  Триумф Курца. Итоги австрийских выборов определят судьбу ЕС, - Г.Мирзаян
11:59  От щедрот ВВП. Россия выдаст более триллиона рублей международных займов - Турции, Индии, Ирану...
11:38  Борьба с пластиком. В Кыргызстане введут налог на пакеты
11:22  Ресурсы Южно-Китайского моря становятся предметом все более ожесточенного спора, - Е.Пустовойтова
10:30  Foreign Policy: в чем заключаются истинные цели Джонсона?
10:25  American Conservative: борьба США за демократию имеет неприглядную сторону
10:17  В Кыргызстане возобновили дело об убийстве журналиста узбека Алишера Саипова
10:02  Почему России выгодно, чтобы Трамп остался президентом США, - А.Халдей
09:16  Science: Жуткая эпидемия чумы XIV века пришла в Европу из Поволжья
08:47  Asia-Plus: Золото, уголь и ртуть: Кто "выкачивает" месторождения Таджикистана?
08:37  Турция создала и успешно испытала боевой лазер ARMOL
08:15  Коканд. Замдиректоры четырех школ, вызванные на ночное совещание, погибли в аварии в Узбекистане
07:51  Президентские выборы в Тунисе: лидируют профессор-популист Саид и... сидящий в тюрьме бизнесмен Каруи
07:46  Умер Александр Величко - фронтовик-минометчик, последний Полный кавалер ордена Славы в Узбекистане
07:41  КазАппарат пытается аккуратно лавировать между двумя президентами, - Д.Ашимбаев
02:13  В США разбился раритетный бомбовоз В-17 - 7 погибших
01:25  Как Токаев указал. КазАрхеологи тут же сенсационно нашли на реке Селеты ранее неизвестные могилы ханов-джучидов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Формула Штайнамайера" как способ начать переговоры Европы и Москвы, - Э.Биров
06:25 04.10.2019

Подписание формулы Штайнмайера - стратегический проигрыш украинских неонацистов

Подписание Киевом так называемой формулы Штайнмаейра – последовательности реализации пунктов второго Минского соглашения – вызвало шквал эмоциональных комментариев о том, что это означает и кому выгодно. На Украине кричат о "зраде" и пытаются устроить Майдан, в России кто-то говорит об успехе, а кто-то о "сдаче Донбасса".

На самом деле, это подписание не значит ничего принципиально нового. Сама формула Штайнмайера – не какое-то волшебное лекарство и не способна решить конфликт. Да, при честной ее реализации она выгоднее ДНР и ЛНР, чем то, что пытался продавить Киев. Но в том-то и дело, что реализовать ее в обозримом будущем не удастся.

Причина проста и очевидна всем, в том числе и дипломатам стран-подписантов: Киев не пойдет на реальную автономию Донбасса (что чревато развалом всей Украины), а Донбасс не хочет возвращаться в Украину. Запад не готов бросить Украину как антироссийский инструмент, а Россия не оставит без защиты Донбасс и не отпустит Украину из своей сферы влияния.

Собственно, пересмотр договоренностей начался в тот же день: Зеленский и его "слуги народа" по примеру Порошенко стали интерпретировать их в свою пользу. Да и бумага, которую отдельно подписал Кучма, выглядит странно, на что и указал Сергей Лавров. При желании ее можно назвать прихотью отдельного человека.
Впрочем, эта подпись нужна была только для того, чтобы иметь возможность провести встречу лидеров в нормандском формате и показать прогресс в реализации Минских соглашений. А это в свою очередь нужно, по верному замечанию Петра Акопова, "для того, чтобы переместить украинскую тему с первого пункта повестки дня российско-европейских отношений куда-нибудь на третье-четвертое место". И дальше:
"Начать ослаблять санкционное противостояние и в целом сделать европейско-российские отношения куда менее зависимыми от украинского вопроса. Этого хочет Макрон, этого хочет Меркель. Им нужно показать европейцам, которым несколько лет рассказывали о русской оккупации Украины, что процесс пошел... Нужен пиар на тему "минские соглашения выполняются". И Европа получит его".

Но и это не самоцель. Отодвинуть на последнее место тему Украины в отношениях Европы и России нужно для начала больших переговоров о новых правилах безопасности на европейском полуострове. По крайней мере, именно такую готовность выразил недавно президент Франции Эммануэль Макрон. Выступая перед французскими послами в конце августа, он заявил, что эпоха доминирования Запада (читай – США) завершается, а потому развитие партнерства с Россией необходимо для создания "новой архитектуры доверия и безопасности в Европе".

Кстати, рекомендую прочитать эту речь полностью (к примеру, тут) – в ней много удивительных для европейского лидера выражений и мыслей. К примеру, о необходимости создания "общего фронта Европейского союза и России" или об опасности "глубинного государства".
Прямой и откровенный разговор Москвы и европейских столиц давно уже назрел, но невозможно вести такой диалог с теми, кто не обладает ни реальной независимостью, ни желания таковую обрести. Независимости у Европы по-прежнему нет (и большой вопрос, возможна ли она в принципе), но желание, похоже, появилось. Макрон буквально кричит о нем, и поднял на флаг слово "суверенитет", который до того использовали только правые европейские политики.

Само предложение Парижа к России начать откровенный диалог, отодвинув в сторону Украину, вызван страхом самих французов остаться на обочине при построении нового мироустройства в XXI веке. Макрон не скрывает, что именно боязнь раствориться в противостоянии великих держав – США, Китая и России – вынуждает его активизироваться и предложить свой цивилизационный суверенный проект.

И вот тут самое интересное и важное: что реально готов предложить Макрон Путину, шире Европа – России. Что это за проект с общим фронтом? Какие новые правила безопасности и на каких условиях будут прописаны? В конце концов, кто за эту новую архитектуру будет платить? Но главное – как будут они исполняться в условиях хаотизации Запада? Где гарантии, что, к примеру, Польша или даже те же выпестованные евроатлантистами радикалы в Киеве подчинятся этим правилам?
Пока больше вопросов, чем ответов. Из речи Макрона можно узнать только, что Франция намеревается обрести суверенитет почти во всех сферах – от кибербезопасности, культуры до финансов, обороны и внешней политики. И сотрудничество с Россией должно послужить подспорьем для французов достигнуть суверенитета.

В частности, в урегулировании замороженных конфликтов на европейском континенте, переосмыслении всей системы контроля над обычным, ядерным, биологическим и химическим оружием, плюс развития космической программы, киберпространства. Впрочем, эти цели вызывают еще больше вопросов, как конкретно это реализовать в условиях почти полной зависимости Франции от США и англосаксонских ТНК в тех же космических и информационных технологиях.

Кроме того, Макрон предлагает выстроить систему "концентрических кругов" европейской интеграции, где каждый внутренний круг подразумевает более близкие отношения. Такую интеграцию еще принято называть разноскоростной, и страны Восточной Европы видят в ней попытку ключевых стран Европы отказать им в финансовой поддержке. Другими словами, Франция и Германия для Евросоюза предпочтительнее, чем Болгария и Румыния, а уж тем более Прибалтика.

Евроатлантисты сильно обеспокоены тем, что инициатива Парижа приведет к тому, что "младоевропейцы", недавно бывшие в составе советского блока, вновь перейдут в сферу интересов России. Но из той же речи Макрона следует, что Франция, наоборот, даже активизироваться во всех регионах мира – от Африки и Ближнего Востока до Индии и Австралии.

Но ключевые направления все же – Россия и Китай. Если в отношениях с китайцами французский лидер исходит из опасения доминирования КНР, использования его экономической мощи на пользу Европе, то в России Макрон видит – внимание! – равного партнера, у которого есть свои интересы, слабости и преимущества. Это, безусловно, качественно иной тон разговора с Россией, чем то, что позволяла себе Европа в последние годы.
В то же время не стоит обольщаться. Проект Макрона подразумевает доминирование и перехват "европейского проекта". Так, он ставит послам такую задачу по отношению к России: "нам нужно с помощью требующего больших усилий диалога и поставленных условий предложить стратегический вариант этой стране, которая, безусловно, поставит перед собой такой вопрос".
Другими словами, это означает желание встроить Россию в некую стратегию Франции. А в чем все же она заключается?
Предлагаемый Макроном новый европейский проект сам он называет как "новый гуманизм", в центре которого "человек с большой буквы Ч". Это некая постмодернистская попытка возродить ценности Просвещения. Звучит насколько амбициозно, настолько и расплывчато. Но для русского мира это неприемлемо как с точки зрения вторичности, так и из противоречия гуманизма православному мировоззрению. Собственно, именно идея "Человека" и привела Запад к гедонизму и нынешней нравственной деградации.

Договариваться о новых правилах с Европой и Западом России придется в любом случае, но вряд ли наступило время для глобального соглашения (так называемой большой сделки). Кроме того, нужны какие-то гарантии. В конце концов, кто такой Макрон, чтобы договариваться с ним о новых правилах игры, если через несколько лет он перестанет быть президентом Франции? Да если даже и останется, как можно верить европейским лидерам после всего произошедшего? Помнится, с Меркель тоже были теплые отношения и какие-то надежды, но в 2014-м все это рассеялось.

Другое дело, что время больших переговоров о мироустройстве неизбежно наступит. И России следует основательно к нему подготовиться, предложив свое видение будущего. Европа, как мы видим, пытается найти новую альтернативу разрушающегося мироустройства. А в чем заключается проект России?

Эдуард Биров
3 октября 2019

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570159500
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2019 года №176
- Министры социального блока проинформировали сенаторов о подготовке новых законопроектов
- Минфин представил Мажилису уточнения в бюджет 2019-2021 гг.
- "Что произошло?" – депутата удивило количество малоимущих
- Вице-премьер Б. Сапарбаев раскритиковал Минспорта за результаты на чемпионатах мира
- Кадровые перестановки
- Алихан Смаилов провел личный прием граждан в Республиканской общественной приемной партии "Nur Otan"
- Какие требования устанавливаются к детским игрушкам
- Родриго Дутерте за словом в петлю не полезет
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  