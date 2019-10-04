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Прощай, доллар: РосЦБ сделал ставку на золото и юань, - Д.Мигунов
07:54 04.10.2019

Основная причина - политическая, но и чисто финансовую выгоду исключать нельзя

Дмитрий Мигунов
4 окт. 2019

Структура международных резервов России резко поменялась за последний год. Согласно отчету ЦБ, доллар потерял ведущее положение в ней. Самым востребованным активом стало золото, а из валюты и долговых обязательств других стран преимущество получили китайские. Они оказались и самыми доходными, а вот перекладывание средств из доллара в евро с точки зрения получения прибыли себя не оправдало. Впрочем, снижение долларовых активов может означать просто купирование возможных политических рисков, о чем неоднократно говорило руководство страны и самого Центробанка.

Ставка на золото со стороны ЦБ оказалась невероятно удачным выбором: металл уже принес стране десятки миллиардов долларов чистой прибыли
За минувший год до марта 2019 года (данные по активам ЦБ публикуются с лагом в полгода из-за опасений повлиять на мировые рынки) международные резервы России стабильно росли. Общий их объем увеличился на $27 млрд и составил 487 млрд. Львиная доля этого роста, впрочем, пришлась не на доходы от держания активов, а на скупку иностранной валюты и золота на внутреннем рынке.
Так, сделки купли-продажи валюты увеличили резервы ЦБ на $35 млрд. Покупка золота добавила еще 11 млрд. Процентный доход и переоценка ценных бумаг принесли чуть более 4 млрд. А вот изменение валютных курсов поработало в минус - из-за него ЗВР потеряли $20 млрд. Некоторое снижение цены на золото также слегка ухудшило показатели резервов - на 2 млрд. Впрочем, не стоит забывать, что именно весной драгоценный металл начал быстро расти в цене, так что сейчас этот показатель был бы намного лучше.

Что касается структуры резервов, то в 2018 - начале 2019 года она изменилась кардинально. Пожалуй, столь резких перестановок в ЗВР раньше не было никогда, даже если объем, к примеру, евро увеличивался за счет доллара, это происходило плавно. Резко обвалилась доля долларовых бумаг. В 2018 году они составляли без малого 30% всех активов ЦБ, к марту 2019-го она упала до всего 9%. Стремительная дедолларизация видна и по американской статистике: в былые времена Россия стабильно находилась в десятке ведущих инвесторов в долговые обязательства США. В 2019 году ее не было даже в тридцатке - больше американских облигаций держали такие страны, как Ирак, Филиппины и Колумбия.

На первое место выдвинулось золото, стоимостный объем которого составил 18,2%. Однако рост этого актива был довольно скромным - всего на 1 процентный пункт. Куда сильнее бросаются в глаза изменения в не связанных с Америкой валютных резервах. США впервые обогнал Китай, доля которого в ЗВР России достигла 13,4% (с 4,7% годом ранее) и уступает сейчас только золоту. Германия оказалась на третьей позиции, а Франция - на четвертой. Пятую заняла Япония, рост активов которой составил даже больше китайских - с 1,7 до почти 10%. США оказались вне топ-5, а ниже расположились международные организации, Нидерланды и Канада.

Международные резервы России выросли на 1,8% за август

Как видим, диверсификация активов проведена впечатляющая. Теперь в российских резервах равномерно представлены бумаги сразу пяти стран, где крупнейшая экономика мира оказывается отнюдь не лидером. Все это является физическим доказательством совершенно реального процесса дедолларизации, который Россия осуществляет уже не первый год, но в последнее время резко ускорила.

Одной из причин таких действий Банка России могло стать все более частое применение доллара как "валютного оружия", о чем, кстати, заявил и президент Владимир Путин на этой неделе. По его словам, ранее доллар был универсальным средством платежей и пользовался широким доверием по всему миру. "Мы видим попытки использования доллара как политического оружия. Считаю, это еще одна очень крупная ошибка", - сказал он.
Таким образом, можно считать, что диверсификация ЗВР является для России способом купирования политических рисков. Но не все так однозначно. По данным ЦБ, доходности разных валютных активов различались в 2018–2019 годах довольно сильно, и особой выгодности долларовых здесь не замечено. Бумаги, выраженные в американской валюте, принесли около 1,5% прибыли, тогда как юаневые - более 4%. Канадский и австралийский доллар имели доходность более 2%, а вот у активов, номинированных в евро, она была отрицательной.
Тем не менее директор по анализу финансовых рынков ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев считает, что вложения в китайские бумаги все-таки не стоит рассматривать как инвестиции с целью получения прямой выгоды. "Мы за последнее время увидели достаточно серьезное снижение юаня, и нет никаких сомнений, что это снижение продолжится. Отмечу, что главное направление политики Народного банка Китая сейчас - это курс на ослабление валюты. Поэтому не стоит рассматривать этот вопрос только с экономической точки зрения", - отметил он в интервью "Известиям".
По словам аналитика, стоит обратить внимание на другое: "ЗВР нужны не только для того, чтобы сохранять, но и для того, чтобы создавать ликвидность валюте, в которой мы ведем внешнюю торговлю. Поскольку внешнеэкономическая политика России ставит перед собой цели увеличить товарооборот с Китаем, то с этой точки зрения шаг выглядит как минимум логичным", - подчеркнул он.

В то же время на пороге очередного кризиса, чье дыхание ощущается все сильнее и сильнее, может оказаться так, что именно в качестве инвестиций долларовые активы могут оказаться наиболее выгодными. Все дело в том, что обычно при ухудшении ситуации в мировой экономике и на финансовых рынках инвесторы отдают предпочтение самым надежным на сегодняшний день бумагам - американским государственным облигациям. Однако будет ли так и на этот раз?

Как рассказал "Известиям" руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов, в период кризиса 2008–2010 годов никто из числа ведущих глав государств не счел необходимым поставить вопрос о переформатировании общего контекста всей мировой экономической палитры мира.

"Сейчас же, по прошествии почти 10 лет, в процессе естественного генезиса, мир претерпел существенные изменения, и тот формат G-7, который в период кризиса, призвав к диалогу всех заинтересованных глав государств, так и не решился поставить ребром вопрос о судьбе и американского доллара в дальнейшем, - заявил он. - Все решили предоставить вопросы спасения мировой экономики именно Америке, и к ее национальной финансовой системе, и к валюте, доллару США. Но как мы знаем, мир не идеален, а все старания американских монетарных властей не смогли привести в чувства мировую экономику. Она так и осталась на уровне, очень близком к нулю".

Блинов добавил, что сейчас в мире сформировались новые центры силы и влияния, которые уже не ограничены форматом G-7, а в новом формате G-20 в случае нового финансового и экономического кризиса, возможно, не побоятся и вспомнить, и что самое страшное, могут снова поставить на повестку дня вопрос о статусе американского доллара как основы мировой экономики и финансовой сферы. "А если так, то вопрос необходимости пребывания в составе ЗВР РФ американских активов просто отпадет автоматически. Вот именно поэтому их доля и сокращается", - считает аналитик.

Источник - Известия
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