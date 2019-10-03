Ничего святого! Прах Махатмы Ганди украли из мемориала в Индии в день празднования его 150-летия

08:26 04.10.2019

Прах лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди украли из мемориала в Индии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на журнал India Today.

После убийства Махатмы Ганди в январе 1948 года его останки кремировали, а прах разделили на несколько частей. Одна из которых хранилась в мемориале в штате Мадхья-Прадеш.

Инцидент произошел в день празднования 150-летия Махатмы Ганди. Кражу заметил глава местного совета Гурмит Сингх, который пришел отдать дань уважения "отцу нации". Кроме того, вандалы написали на входе в мемориал "предатель нации".



Похоже, это дело рук тех, кто любит Натхурама Годзе, убийцу Ганди. Эта ненависть должна немедленно прекратиться, а полиция должна действовать быстро, чтобы поймать виновных.

Гурмит Сингх



Мохандас Карамчанд Ганди - идеолог национально-освободительного движения Индии. В ходе многолетней борьбы индийцев за независимость проповедовал непротивление злу насилием. Его ненасильственные методы борьбы - мирные марши и акции неповиновения - вдохновили миллионы индийцев на борьбу за освобождение страны от британского колониального господства.

Махатму Ганди убил 30 января 1948 года националист-радикал Натхурам Годзе. Он критиковал политику Ганди, который, по его мнению, жертвовал интересами индуистов в пользу мусульманского населения. Годзе приговорили к смертной казни, приговор привели к исполнению в ноябре 1949-го.