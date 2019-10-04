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В судебной системе Казахстана развернулась межклановая война, - Г.Утемисова
08:29 04.10.2019

Бывшая судья дает расклады по реформе судебной системы
Независимая судебная система является одним из столпов правового государства, называющего себя демократическим. В Казахстане с этим делом, мягко говоря, не все в порядке. Даже власти осознают это, постоянно заявляя о реформировании судебной системы, которое сильно затянулась. Об этом мы говорим сегодня с бывшим судьей Алматинского городского суда Кульпаш Утемисовой, отдавшей службе Фемиде 33 года своей жизни, а в итоге ставшей "неправильной судьей" в глазах руководства.

- Госпожа Утемисова, в последнее время участились случаи "наездов" на судей и судебную систему в целом. Как вы считаете, с чем это связано?

– Я думаю, это связано с реформами председателя Верховного суда Жакипа Кажмановича Асанова, сравнительно недавно занявшего эту должность, с реформами, направленными на соблюдение закона и справедливости. И они уже дают свои плоды. С его приходом заметны некоторые изменения, хорошие сдвиги, стало больше выноситься оправдательных приговоров, хоть это и не касается дел с политической окраской. Им вносятся представления о пересмотре ранее состоявшихся и вступивших в законную силу судебных актов, хотя еще и по особо тяжким такого еще не было.

В общем, у ранее недовольных судебно-правовой работой появилось хоть чуточку надежды на восстановление справедливости. Впрочем, как и у меня. Но есть судьи, которым неудобны такие реформы, и поэтому они начали писать жалобы, чтобы сместить Асанова с этой должности и освободить место для угодного им человека. Кстати, по моему сугубо личному мнению, одним из претендентов на это место является Мейрамбек Таймерденов, который два-три месяца назад занял место его заместителя. Другие, опять же на мой взгляд, в лице председателей алматинского и астанинского городских судов, Барпибаев и Абдиканов, также спят и видят себя на этой должности. Всех троих я слишком хорошо знаю по своей работе в горсуде, поэтому так говорю.

А ведь ранее, при предшественниках Асанова – Бекназарове и Мами, пришествие которых ухудшило работу судебной системы – работа по ее реформированию была провалена путем неправильной расстановки кадров на должности председателей областных и районных судов. Они ставились не по профессиональным качествам. Должен был действовать принцип, что судья является независимым центральным звеном, а получилось, что центральным звеном стала канцелярия суда, отчеты, показатели.

При Асанове лед тронулся, коль судьи в разных регионах страны стали вытаскивать свои страусиные головы, чему свидетельством является обращение председателя коллегии по гражданским делам Алматинского облсуда Касеинова, а также анонимные обращения в отношении председателей судов СКО, Нур-Султана и Алматы. к слову, такие же обращения-жалобы были и в отношении Таймерденова, в бытность его работы в Алматы. Правда, эти обращения с претензиями никто открыто не подписывает, поскольку судьи у нас до сих пор трусливы, зависимы, боятся расправы, помня, в том числе, и мой случай дисциплинарного и уголовного преследования за ослушание и вынесение приговора, вопреки незаконным указаниям руководства. Также тому пример – появление в соцсетях неприглядных публикаций в отношении председателя коллегии Павлодарского областного суда.

- Почему это все стало именно сейчас выходить наружу?

– Хотелось бы обратить внимание на один факт. С недавнего времени, по мере ужесточения требовательности к судьям со стороны председателя ВС, началось движение некоторых так называемых гражданских активистов с требованиям отставки Асанова. Это я считаю происками против него. То есть, если быть откровеннее, то я полагаю, что развернулась межклановая война в судебной системе, в которую оказались вовлечены бывшие и нынешний председатели Верховного суда.
И вот, при сложившейся сейчас напряженной обстановке, необходимо торопиться с реформированием и модернизацией судебной системы. Хотя, надо признать, это не сиюминутное дело. Таково веление времени, таков запрос общества.

- Главный запрос общества, как понимается, это доверие к судам…

– Конечно! На мой взгляд, предпринимаемая председателем ВС Асановым действия по реформированию вселяют определенную надежду на благополучный исход этого процесса. Чтобы было доверие к судам, нужно помнить, что одним из ключевых направлением реформ является обеспечение верховенства права, что независимый и справедливый суд – это основа любого государства. Я уверена, что без независимых судов в стране не будет и правовой справедливости. Ни для кого не секрет, что судьи зависят от председателей судов, которые вмешивается в процесс судебного производства, дает указания для вынесение того или иного конкретного решения, проверяет судебные акты и так далее. Нередки случаи, когда нужное дело попадает к нужному судье. Либо сложными делами заваливают неугодного судью, а затем предъявляют ему претензии. Все это является рычагами воздействия на осуществления правосудия.

Наш суд – это часть исполнительной системы власти, вместе со следствием и прокуратурой. Он не был и не является никакой отдельной ветвью власти, независимо от того, что там написано в Конституции, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Там даже мысли не возникает о презумпции невиновности.

- А что конкретно нужно сделать, по вашему мнению, чтобы суды действительно стали четными и независимыми?

– Обеспечение самостоятельности судов и их реальной независимости возможны лишь через выборность судей. Потому, на мой взгляд, на данный момент, полное реформирование судебной системы невозможно без выборов судей, как это было раньше – до принятия независимости страны, например. Вот, скоро состоится съезд судей РК, на котором в очередной раз будут обсуждаться вопросы их деятельности.

Из профессиональных интересов я постоянно слежу за такими мероприятиями, не теряя надежду на то, что казахстанский суд когда-то действительно станет независимым, гуманным и справедливым. И вместо того, чтобы вести дискуссии о разработке концепции новой уголовной политики государства, следовало бы обратить внимание на собственное, не самое плохое прошлое – на внедрение института выборности судей. Принцип выборности судей сочетается с их отчетностью перед избирателями, которые могли отозвать тех вершителей закона, кто перестал отвечать требованиям. Этот принцип перестал осуществляться в 1989 году, когда на фоне явных признаков распада страны центральная власть пыталась укрепить свое положение. В результате, от судей стал требоваться не высокий уровень компетенции, а их личная преданность начальству. Поэтому мотивации к профессиональному соответствию при таком подходе просто нет места – назначаемые судьи всегда будут защищать, в первую очередь, себя, как корпорацию, и тех, кто их назначил, а вовсе не народ. И никакие присяжные не компенсируют народовластие в стенах судов так, как это могли бы сделать судьи, отобранные из нас, от народа, и подотчетные нам, народу, а не своим председателям и администрациям.

Для этого нужны кардинальные изменения в Основной закон и конституционный закон о судебной системе и статусе судей РК. Это и есть ключевой момент в вопросе реформирования судебной системы.

- А сами вы не хотели бы вернуться к судейской практике?

– Даже если меня оправдают и вернут мое честное имя судьи, уже в силу своего пенсионного возраста, не пойду я туда работать. А также по состоянию здоровья, подорванного несправедливой расправой. Разве что могу давать нуждающимся разумные и профессиональные советы и консультации по юридическим вопросам. Что, в принципе, я не перестаю делать и сейчас – поводов хватает. И вы это знаете лучше меня.

Беседовал Мирас Нурмуханбетов
4 окт. 2019

Источник - platon.asia
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570166940
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