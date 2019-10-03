Болтай-Валдай. "В Азии спят на одной кровати, но видят разные сны", - КазПрез-2 заговорил афоризмами

08:34 04.10.2019

Президент Казахстана: В Азии спят на одной кровати, но видят разные сны



В Азии, обеспечивающей более 50% глобального ВВП, действуют множество региональных альянсов и субрегиональных институтов. Наблюдается дефицит доверия и диалога между основными региональными игроками. Такое мнение высказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании дискуссионного клуба "Валдай" накануне, 3 октября, в Сочи.

"Необходимо искать действенные формулы против фрагментации безопасности в Азии. Сегодня мы видим „лоскутное одеяло" из различных двусторонних альянсов, региональных и субрегиональных институтов. В Азии, как говорят в Китае, спят на одной кровати, но видят разные сны", - констатировал он.



По словам Токаева, в 2018 году 210 из 500 крупнейших компаний мира по доходам были азиатскими. Компании из Азии являются одними из мировых лидеров в сфере цифровых технологий. Страны континента обеспечивают более 50% роста глобального ВВП, стимулируя международную торговлю и инвестиции. При этом многочисленные конфликтные точки в регионе, включая Корейский полуостров, Южно-Китайское море, Кашмир, Афганистан, Йемен, Сирию, зону палестино-израильского конфликта, ситуацию вокруг Ирана, превратились в геополитические "мины замедленного действия".



Поэтому, как сообщил Токаев, Казахстан в качестве председателя СВМДА в 2020-2022 годах намерен активизировать контакты с другими многосторонними институтами.



По словам казахстанского лидера, построение эффективной архитектуры безопасности на Востоке невозможно без взаимодействия с Западом. В этой связи Токаев напомнил о предложении Казахстана объединить потенциал СВМДА и ОБСЕ.



"Главным элементом общей работы в нашем регионе могут стать борьба с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, нелегальной миграцией и наркотрафиком. К созидательной повестке дня можно отнести развитие человеческого капитала, внедрение лучших практик госуправления, наращивание инновационного потенциала, эффективное и рациональное использование водных ресурсов, - сказал выступаюший.

Как сообщало EADaily, в этом году заседание клуба "Валдай" посвящено обсуждению роли Востока в глобальной геополитике. На мероприятии выступили выступили президент России Владимир Путин, король Иордании Абдалла II, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Филиппин Родриго Дутерте.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев всю жизнь посвятил дипломатической службе. Он окончил МГИМО и начинал карьеру в МИДе СССР, в частности, несколько лет проработал в посольстве Союза в Китае, с 2011 по 2013 годы будущий президент занимал пост заместителя генсека ООН. Токаев считается экспертом по Китаю.