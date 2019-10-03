 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Регионализация в Евразии: конкуренция или взаимодополнение? - Си Раджа Мохан
10:21 04.10.2019

Си Раджа Мохан

Идея региональной интеграции получила новый импульс благодаря китайской инициативе "Один пояс – один путь", Евразийскому экономическому союзу, продвигаемому Россией, и идее "Индо-Тихоокеанского сообщества", первоначально выдвинутой Японией, воспринятой США и одобренной в числе прочих Австралией, Индией и Индонезией. Однако здесь есть проблемы на всех фронтах, говорит Си Раджа Мохан, директор Института южноазиатских исследований Национального университета Сингапура, в интервью ru.valdaiclub.com в рамках проекта "Восточный ракурс".

Поскольку глобальные институты сейчас переживают острый кризис, мировой тенденцией постепенно становится регионализация. Все более распространенной практикой становится заключение региональных торговых соглашений, региональные банки развития проявляют все большую активность. Какова динамика регионализации в Евразии? Чем отличаются такие процессы в разных регионах?

Нет никаких сомнений в том, что глобальные экономические институты сегодня переживают глубокий кризис. Однако ослабление Всемирной торговой организации не привело к гарантированному укреплению региональных институтов. Вместо этого основное внимание уделяется двусторонним соглашениям между крупнейшими державами. В частности, президент США Дональд Трамп одновременно воюет и с ВТО, и с региональными торговыми соглашениями, такими как НАФТА, ТТП и ЕС. Трамп вынуждает всех основных торговых партнеров Америки вести двусторонние переговоры с США, хотя большинство из них, включая Китай, ЕС, Японию и Индию, предпочитают многосторонние соглашения. Тем не менее, принимая во внимание размер американской экономики и масштаб их взаимозависимости с США, они все в итоге согласились вести дела с Вашингтоном на двусторонней основе.

Каковы черты сходства и различия между такими проектами евразийской интеграции, как инициатива "Один пояс – один путь", Евразийский экономический союз и Индо-Тихоокеанское сообщество? Конкурируют ли они друг с другом или могут гармонично сосуществовать?

Идея региональной интеграции, очевидно, получила новый импульс благодаря китайской инициативе "Один пояс – один путь", Евразийскому экономическому союзу, продвигаемому Россией, и идее "Индо-Тихоокеанского сообщества", первоначально выдвинутой Японией, воспринятой США и одобренной в числе прочих Австралией, Индией и Индонезией. Однако здесь есть проблемы на всех фронтах. Хотя ОПОП стартовал как инициатива китайского президента Си Цзиньпина, проект натолкнулся на серьезное сопротивление, в том числе со стороны США. К вопросам о геополитических мотивах ОПОП, его экологической безопасности и финансовой прозрачности добавились подозрения со стороны ключевых соседей Китая, таких как Индия и Япония. Между тем, Индо-Тихоокеанскому сообществу и Евразийскому экономическому союзу еще предстоит стать значимыми самостоятельными силами. Чтобы воплотить возможности в реальность, потребуются предметные консультации между крупнейшими державами, а также модернизация глобальных экономических институтов.

Может ли Евразийское пространство быть организовано на основе каких-то общих правил? Какая модель улучшения взаимосвязанности в Евразии может наилучшим образом способствовать росту благосостояния евразийских стран?

Евразии, безусловно, понадобятся общие правила для обеспечения стабильности и процветания. Но чтобы добиться этого, будет необходимо преодолеть одно серьезное препятствие, а именно нынешний "дрейф" в сторону соперничества между великими державами, а также опасения по поводу возможной региональной гегемонии той или иной державы.

Какие региональные институты являются наиболее эффективными? Как развить взаимодействие региональных и глобальных институтов развития Евразии?

Наиболее успешным региональным институтом остается Евросоюз. Но с проблемами сталкивается и сам ЕС, причем не только из-за Brexit. Ведь всем известно, что по всей Европе растет недовольство гегемонией Берлина и Брюсселя. АСЕАН, которая во многом преуспела за последние пять десятилетий, сейчас изо всех сил старается приспособиться к возобновлению напряженности в отношениях между США и Китаем и к углублению неравенства между Пекином и его соседями.

Какие перспективы евразийская интеграция открывает перед Россией с учетом ее географического положения?

Уникальное географическое положение России, территория которой лежит как в Европе, так и в Азии, дает ей возможность играть выдающуюся роль в контексте евразийской интеграции. Впрочем, чтобы добиться успеха, Москва должна способствовать снижению накала соперничества, которое разворачивается сейчас между великими державами, и восстановлению коллективной веры в преимущества экономической глобализации и трансграничной взаимосвязанности в регионе.

Источник - valdaiclub.com
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