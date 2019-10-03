В Оренбургском архиве найдено прошение хана Абулхаира императрице Елизавете о строительстве города

10:23 04.10.2019

Ученые из Актобе нашли в Оренбургском госархиве уникальное письмо Абулхаир хана императрице Елизавете.



В нем правитель подавал прошение о строительстве нового города. Неизвестный ранее документ сейчас переводят с древнеславянского.



Сотрудники областного архива уверены, что узнают много интересных, ранее неизвестных исторических деталей того времени.



Ведь документ, которому почти 300 лет, состоит из 200 страниц!



Достоверно известно, что в нем Абулхаир хан просит возвести город. Кроме того, упоминается имя его сына Ералы, который был пленен хивинцами. Однако о чем именно в письме идет речь, станет понятно после того, как его полностью переведут. Известно, что предложение было рассмотрено и поддержано. Однако ученым еще только предстоит выяснить, какой именно город появился по инициативе хана.



Нурлан Есетов, научный сотрудник Актюбинского областного архива: – По нашим предположениям, это, возможно, было прошение о строительстве города Орска либо Бердского городка. Так как документы датируются 1741-42 годами, они подходят по дате основания этих двух городов.



Ирина Морозова





