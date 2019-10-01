Следующие депутаты будут хуже нынешних.., - кыр-депутат Момбеков

11:06 04.10.2019

1 октября 2019



Как известно, парламентские выборы 2020 года пройдут по новым избирательным кодексам. Напомним, до этого на выборах региональный барьер составлял 5%, теперь этот показатель вырос до 9%. Об этих кодексах на встрече в городе Нарыне сообщил депутат Рыскелди Момбеков. По его мнению, депутаты следующего созыва будут хуже действующих.



"Нас избирал народ, но вы сами были обмануты на выборах. Действительно, внесли изменения в избирательный кодекс. Я этим очень недоволен. Депутаты, которые будут избраны по новому кодексу, будут хуже нас. Потому что в следующем парламенте будут одни богачи, банкиры, базаркомы, бандиты. Это очень опасный кодекс. Наш голос не слышат. В Конституции говорится, что у граждан КР есть право избирать и быть избранным. Но там нет слова "партия". Разве говорится, что у партии есть право быть избранным? Нет. Вы избираете партию. А партия отбирает себе людей. Это выборы или отборы? Это настоящая политическая коррупция. Вот что надо называть коррупцией", - сказал депутат.



Источник: газета "Факты.kg" №38 от 01.10.2019 / стр. 3